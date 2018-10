Napi horoszkóp - 2018. október 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Szeretne több időt tölteni a kedvesével, már csak azért is, mert érzi, hogy meg kellene beszélniük bizonyos dolgokat, amit csak kellő nyugalomban és békességben tehetnek meg. Ehhez pedig alkalmat kellene teremteniük. Ha esetleg ma sikerül, akkor legyen vele türelmes és megértő, és arra törekedjen, hogy kompromisszumot kössenek. Ne az ellenéteket próbálja jobban kiélezni vagy, hogy Ön miért elégedetlen vele.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ma hirtelenjében rádöbben arra, hogy milyen messzire jutott. Óriási eredményeket ért el, rengeteget változott és még mindig nem ért fel a csúcsra. Jó volna, ha ezt pozitívan fogná fel, megdicsérné magát és nem azt nézné, hogy még mindig van hová fejlődnie. Ne becsülje magát és az elért eredményeit. Veregesse meg végre a vállát és fogadja el a környezetéből érkező bókokat és elismeréseket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Lassan itt volna az ideje az őszi testi-lelki nagytakarításnak. Főleg egészség terén kellene felkészülnie. Szánjon egy kis időt arra, hogy ősziesítse magát, készüljön fel rá minden szinten. Jót tenne Önnek, ha otthonába is becsempészné. Engedjen meg magának egy kis lakberendezést, illetve ruhatár frissítést. Kösse össze a kellemest a hasznossal és találkozzon délután barátaival és vásárolgassanak együtt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Valaki megbántotta és emiatt bizalmatlan lett másokkal szemben. Azt hiszi, nem szúrják ki, de nagyon is érzik, hogy távolságtartó lett és bizonyos tekintetben még közömbös is. Ne legyen szigorú azokkal, akik eddig sem adtak okot arra, hogy kételkedjen bennük. Legyen óvatosabb, de ne forduljon magába teljesen, mert nem tesz jót Önnek, ha túl sokáig szomorkodik vagy duzzog.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Érdemes ma segítenie, támogatnia a környezetében élőket. Nem csak azért, mert később ők is segítenek magán, viszonozzák valamilyen formában a segítséget, hanem mert alapvetően is jót fog tenni a lelkének. Felemelő érzés lesz látnia, hogy milyen boldogságot, örömet okozhat másoknak és még akár egyfajta lelki békére is lelhet. Ha eddig nem hitt volna benne, ezután hinni fog, hogyha másokat boldognak lát, maga is az lesz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ma valaki felajánlj Önnek valamit, ami időhöz van kötve. De semmiképpen se döntsön azonnal, bármennyire is jónak, ígéretesnek tűnjön a dolog. Kérjen egy kis gondolkodási időt és ne féljen attól, hogy akkor elúszik a lehetőség. Ha így lesz, akkor talán jobb is, lehet elkerül valamilyen kellemetlenséget. Amennyiben megvárja a dolog, akkor az Önnek lett teremtve, vágjon bele bátran!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Végre arra van az ideje, amire szeretné is, hogy legyen. Ma kedve szerint sikerül beosztania az idejét és úgy érzi, ura az életének, nem mindig mások szabják meg Önnek, mikor mit tegyen, vagy hol legyen. Mint aki most fedezi fel, hogy van beleszólási joga az életébe. Jó volna, ha nem csak a mai napon gyakorolná ezt, hanem bármely más nap is. Nem kell örökösen mások kedvében járnia vagy behódolnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Mielőtt bármibe is beleegyezne, informálódjon róla. Ugyanez érvényes akkor is, ha valakivel kapcsolatban képet, véleményt kellene formálnia. Kérdezzen meg másokat is, járjon utána, érdeklődjön, szerezzen információkat és menjen biztosra. Így elkerülheti a kellemetlenségeket. A végszó mindenképpen a magáé legyen, ne hagyja, hogy mások döntsenek Ön helyett.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma rádöbbenhet arra, mihez is van kedve, avagy tehetsége igazából! Persze mindjárt azt fogja érezni, hogy azonnal változtatnia kell életmódján, de még ne rúgjon fel mindent azonnal. Menjen biztosra. Előbb bizonyosodjon meg afelől valóban azzal akar-e foglalkozni, amit kinézett magának, nem csak egy múló szeszély-e. Illetve győződjön meg arról, valóban elég tehetséges-e, nehogy később csalódás érje.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ma egyszerre próbál dolgozni, magánéletet élni és még ezekben is több folyamatot próbál megvalósítani. Lássa be, hogy ez nem állapot, mindennek megvan a maga helye és ideje. Már eleve a munkahelyén is túlvállalta magát, hova szeretne még plusz feladatokat ellátni? Jobban tenné, ha visszavenne a tempóból és igyekezne valamilyen rendszert kialakítani, mert súlyos hibákat ejthet és csak rosszul fog járni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Lehetősége nyílik ma valami olyasmire, amire eddig még sosem. Ne hagyja, hogy a félelme vagy kishitűsége megfossza egy kellemes élménytől. Legyen bátor és legalább próbálja ki, semmit se utasítson el egyből. Akár még értékes, új tapasztalatot is szerezhet! Viszont mindeközben arra is rádöbben, hogy van valamilyen terület, amit régóta elhanyagolt, és talán azzal is érdemes lenne újra foglalkoznia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Van mára egy listája, hogy mi mindent szeretne elintézni. Ez persze jól hangzik, de ne essen kétségbe, vagy ne érezze úgy, hogy összedől a világ, ha nem jut a végére, vagy nem úgy alakul minden, mint tervezte. Legyen elnézőbb magával és fogadja el, hogy nem irányíthat mindent, vagyis lesznek olyan pontok, amik nem maga miatt nem valósulnak meg. Inkább álljon rugalmasan ahhoz a listához!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp