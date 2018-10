Napi horoszkóp - 2018. október 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma több nézeteltérése is adódhat a kedvesével, ugyanis mindketten mást akarnak. Valamiben túlságosan különbözik a véleményük, de mindketten ragaszkodnak a saját verziójukhoz. Amíg nem képesek nyitottan állni egymáshoz, addig nem fognak tudnak megegyezni és talán kibékülni sem, ugyanis megvan az esélye annak így, hogy rendesen összevesznek. Viszont ez már a sokadik vitájuk sorozatban és kezd elegük lenni az örökös veszekedésekből.

Nehéz feladatot bíznak Önre a munkahelyén. Úgy érzi, nem képes tökéletesen teljesíteni és mindennek a tetejében bosszús is, mert valószínűleg nem is az Ön dolga lenne. Ha nem képes egyedül megbirkózni vele, kérjen segítséget, és ne szenvedjen vele egymaga, mert annak az lesz a vége, hogy nem fogja tudni megállni, hogy ne mondja meg a véleményét a felettesének, kollégájának és abból kellemetlensége származhat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma teljes lesz az összhang a lelkében és a környezetében egyaránt. Meglelte magában a békéjét és senki sem tudja kizökkenteni belőle. Tény és való, így sokkal jobban telik is a napja, kevesebbet stresszel, nem görcsöl mindenért, hanem laza és még így is képes tökéletesen ellátni a feladatait. Olyan érzése van, mint aki rájött egy nagy titokra és nem is érti, hogy élhetett eddig másképp.

Többször is felmerült már Önben a vágy, hogy munkahelyet váltson és ez a gondolat ma is tovább kínozza! Lehet, hogy beleakad egy olyan lehetőségbe, ami komolyan megkísérti, és arra gondol, azonnal ugrania kellene. Mindenképpen óvakodjon a hirtelen döntésektől és feltétlenül járjon el tisztességesen, mindegy, hogyan is bántak Önnel. Menjen biztosra, és ha meg lesz a lehetőség, akkor merjen váltani!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma szinte mindenkit elbűvöl. Karizmatikus kisugárzásának köszönhetően bárkit képes a hatása alá vonni. Ha egyedülálló, akkor ma könnyűszerrel elcsábíthat bárkit, de legalábbis élvezheti a bókjaikat és azt, hogy sokan szeretnék Önt meghódítani. Ám a párban élőknek sem lesz éppen teher, hogy mindenki csodálattal adózik a külsejük, és a tehetségük előtt, sőt, még egyéb kellemes meglepetések is érhetik őket.

Szerelmével végre harmonikussá válik a kapcsolatuk. Ha eddig gondjaik lettek volna, most már biztosan elfognak simulni és békés időszak köszönt magukra. Az egyedülállókat randira hívhatják, vagy legalábbis eljutnak arra a pontra kiszemeltjükkel, hogy felmerik vállalni az érzéseiket és a másik tudtára adják a tetszésüket. Ha nem sietnek el semmit és őszinték lesznek egymással, egy virágzó kapcsolat veheti kezdetét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kedvezően alakul az anyagi helyzete. Akár plusz munkával, vagy anélkül de egy kis többlet pénzre tehet szert. Akiknek vállalkozásuk van, sikeres üzletet köthetnek, és új támogatókra tehetnek szert. Az viszont minden Mérleg esetén igaznak bizonyul, hogy a legnehezebbnek tűnő helyzetekkel is megküzdenek és győztesen kerülhetnek ki olyan szituációkból, amikről már esetleg lélekben le is mondtak.

Ma megvilágosító beszélgetésben lesz része. Valakitől építő kritikát, megerősítést kap, így tudni fogja, hogy jó az, amit csinál, illetve jó úton halad. Barátai, szerettei látványosan támogatják Önt, amire most nagy szüksége van, mert úgy érzi, szárnyakat adnak magának és a segítségükkel bármire képes. Csak ne feledjen el hangot adni érzéseinek és megköszönni nekik, hogy Önnel vannak.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nehézségei adódhatnak a szerelmi életében. Ön most valószínűleg szeretne inkább egyedül lenni vagy legalábbis több időt tölteni önmagával, a hobbijával foglalkozva, de a párja meg éppen magára vágyik és arra, hogy több időt töltsenek egymással. Ezen semmiképpen se rúgják össze a port. Fontos lenne, hogy mindketten megkapják azt, amire vágynak, ezért veszekedés helyett kössenek kompromisszumot.

Most nagy szüksége lenne a barátainak magára, de sajnos nincs ideje rájuk. Illetve az sem kizárt, hogy fel sem tűnik Önnek, hogy szükségük lenne magára. Pedig érdemes lenne időt szakítaniuk rájuk, nem csak azért, hogy segítsen nekik, hanem mert valójában Önnek is jót tenne a kikapcsolódás, a társaságuk és pozitív energiával töltenék fel Önt. Nem dől össze a világ, ha nem csak az igát hajtja.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Megdicsérik a munkahelyén, de még sincs megelégedve. Többre vágyik. Az az érzése, hogy másokat méltatlanul helyeznek jobb pozícióba vagy kapnak több fizetést. Nem csak pénzre, hanem kihívásokra és sikerre vágyik. Talán csak felettesei tudtára kellene adnia, hogy ez a vágya. De semmiképpen se dorgáljon le vagy oktasson ki másokat, mert azzal csak rombolná a renoméját.

Úgy érzi, az utóbbi napokban háttérbe szorult a szerelmi a munkája miatt. Hiányolja a partnerével töltött időt és a gyengédséget. Ezen egyedül maga változtathat, hiszen Önnek kell tudnia beosztani az idejét úgy, hogy jusson ideje a párkapcsolatára is. Ugyanez igaz a szinglik esetén, a randevúra időt kell teremteni. Fontos a karrier és a pénz, de a teljes boldogsághoz meg kell találnia az egyensúlyt.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



