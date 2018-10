Napi horoszkóp - 2018. október 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egyszerűbben is mehetnének maga körül a dolgok, ha nem akarná őket mindenáron túlbonyolítani. Másfelől olyan, mint aki szándékosan keresi a problémákat, nehézségeket, hogyan mivel küzdenie. Így persze, hogy úgy érzi, túl sok a feladat, a gond maga körül. Sokkal több ideje és energiája lehetne, ha hajlandó lenne ezeket belátni és nem ragaszkodna mindenáron a tudat alattija súgta életviteléhez.

Nagy az esélye annak, hogy ma elmennek egymás mellett a kedvesével vagy egy barátjával, esetleg félreértik egymást. Ma biztosan nem lesznek szinkronban és ez okozhat némi zavart Önök között. Egyrészt azért, mert a kommunikációs probléma kellemetlenséget okozhat, másfelől azért, mert szívesen töltöttek már volna egy kis időt is egymás társaságában. Mielőbb tisztázzák a félreértéseket és legyenek türelmesek egymással.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Talán nemrég tért vissza a nyaralásból, vagy a hétvégi kirándulás varázsolta el teljesen, de még mindig ki van kapcsolódva és a felhők felett jár, ami nem baj, amíg nem lesz belőle kellemetlensége a munkahelyén. Éppen ezért kellene megelőznie a baj és lassan visszarázódnia a régi kerékvágásba. Fordítsa figyelmét a munkájára, nehogy valaki megszólja Önt.

Sokkal jobban is értékelhetné egyes kapcsolatait. Hajlamos természetesnek venni őket és mindazt, amit a szeretteitől kap. Nem ártana köszönetet mondania nekik és esetleg viszonozni a segítségüket. Lássa be, hogy rengeteget kap tőlük és ne lepődjön meg azon, ha néha egyoldalúnak vélik ezt, legalábbis az utóbbi időben mindenképpen, mikor főleg a saját problémáival volt elfoglalva.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy kicsit le kellene lassítania és átgondolnia, mit is szeretne pontosan. Rögös, nehézkes, akadályokkal teli út vár ma Önre, amin nem segít a kapkodás és a hirtelen döntések meghozatala. Éppen ezért, bármibe is készüljön beleugrani, vagy kezdené el problémáit orvosolni, célszerű lenne, ha előbb terveket kovácsolni. Ha nem próbál improvizálni, hanem biztosra megy, akkor eredményes napot tudhat a magáénak.

Szívesen ad másoknak tanácsokat, akkor is, ha kérik és akkor is, ha nem. Kétségkívül éles meglátásai vannak, de az igazság az, hogy Ön sem tévedhetetlen. Ez csak az egyik dolog, amivel szembesülnie kell, a másik az, hogy nem mindenki díjazza a kéretlen tanácsait. Ön persze nem érti, hiszen csak jót akar, de túl erőszakosan és sokszor leereszkedően tálalja az egyébként sem kért tanácsát.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha ma valakinek füllenteni szeretne, legyen óvatos. Nehogy azt higgye, kevésbé ütheti meg vele a bokáját, mintsem egészen az igazat mondja. Így is meg van az esélye, hogy kiderül és lehet, hogy az, akivel kapcsolatos, vagy legalábbis akinek mondja, így sem lesz kevésbé haragos. Ezért fontolja meg, nem lenne-e jobb, inkább egyből az igazságot mondani, mintsem kockáztatja a bizalmat és a jó hírét.

Ma szárnyakat növeszt és semmi sem állhat az útjába, eredményes és sikeres nap vár Önre. Ha ezt Ön is elhiszi és nekirugaszkodik céljainak, bármit elérhet, megvalósíthat, amit csak szeretne. A csillagok ma biztosan támogatják, nem kell mást tennie, mint bíznia bennük, magában és cselekednie. Nincs veszteni valója. Még saját magát is sikerül meglepni, hogy mi mindenre képes, ha valamit igazán akar.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Próbálja meg észben tartani ma, hogy Ön alapvetően egy humoros, jó kedélyű, kedves ember. Ugyanis meg megpróbálhatják egyesek elérni, hogy ezeknek az ellenkezője valósuljon meg. Ám ha Ön észben tartja az alaptermészetét, akkor sikerülni fog kitartania. Ne hagyja, hogy felidegesítsék vagy elrontsák a napját, főleg, ha tudja, hogy szándékosan próbálkoznak. Ha rájönnek, hogy nem játszópajtásuk ebben, felfogják adni.

Ma felettébb nagylelkű hangulatban lehet, ezért két kézzel szórná a pénzt, lepné meg ajándékokkal a környezetét vagy ígérgetne, menne bele mindenféle szívességtételbe. Ám jobb lenne, ha visszafogná magát, akármennyire is szeretne mások kedvében járni, mert komolyan megütheti a bokáját. Anélkül is szeretik és értékelik Önt, hogy anyagi szinten próbálná meg kifejezni az érzéseit. Ráadásul nem gondol bele, de akár rosszul is elsülhet a nagylelkűsége.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma rájöhet arra, hogy mit rontott el korábban. Ez az információ arcul csapja, mert úgy érzi, hatalmas hibát követett el és másképp is alakulhatott volna a sorsa, élete. Ne kezdjen el kombinálni, inkább gondoljon arra, hogy minden úgy történt, ahogy történnie kell. Ha tud, akkor javítson a helyzetén, de most már a jelenre koncentráljon. Hallgasson ma a megérzéseire, mert azok segítenek ma Önt útbaigazítani.

Kedvező nap ez a karrierje tekintetében. Lehetősége lesz arra, hogy megmutassa tehetségét, illetve szaktudását. Felmerülhet egy probléma, nehézség, amit egyedül Ön tud megoldani. Éppen ezért legyen olyan bátor, hogy magához veszi az irányítást és megmeri mutatni, hogy mire képes. Elérheti, hogy kollégái álla leessen és lekötelezheti feletteseit. Még az is lehet, hogy megalapozhatja ma az előmenetelét!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



