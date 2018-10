Napi horoszkóp - 2018. október 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Rengeteg terve lenne a kedvesével, még a mai napra is lenne ötlete, hová menjenek, és mit csináljanak. Ám kedvese az utóbbi időben nem vevő az ilyesmikre. Ahelyett, hogy neki esne és számon kérné, miért nem foglalkozik Önnel többet, próbálja őt megérteni, mert oka van a tartózkodó, társaságkerülő viselkedésének. Ha megértően közelít hozzá, még azt is elérheti, hogy megnyíljon Önnek és eleget tegyen kérésének.

Nyugodt nap vár Önre, messzire elkerülik a kellemetlenségek. Akadálymentes, gördülékeny nap vár Önre, kényelmes tempóban dolgozhat. Minden életterületére a biztonság, békesség és kiegyensúlyozottság jellemző. Éppen ezért, ne is keressen magának stresszelni való, higgye el, hogy ilyen napja is lehet és élje meg, ahelyett, hogy egésznap azon aggódik, bármikor történhet valami és felborul az idilli időszak az életében.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Romantikus nap várna Önre, sőt, kedvesének még sikerül magát meglepnie. Ám az Önök előtt csodás napot, estét, képes gyanakvással elrontani. Újabban kételkedni kezdett a kedvesében és a megcsalás vagy kihűlt kapcsolat jeleit keresi. Ha nem változtat ezen, elfogja rontani a napjukat és feleslegesen veszhet össze a kedvesével. A kétkedés okait önmagában kellene keresnie, hogy miért nem bízik a párjában.

Hirtelen több problémája is adódhat párkapcsolat, egészség és munka terén. Olyan érzése van, mintha mindenki összeesküdött volna maga ellen. Ne essen kétségbe, ezek csupán átmeneti dolgok. Koncentráljon, próbálja meg kézben tartani az irányítást és meglátja, hogy amilyen váratlanul jöttek a gondok, olyan hirtelen el is tűnnek. Ha esetleg megpróbálja megérteni, miért történnek ezek Önnel, akkor hamarabb is véget vethet a gondjainak!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha egy mód van rá, ne ma hozzon jelentős döntéseket, inkább halassza el őket. Ám ha nem teheti meg, akkor semmiképpen se hirtelen felindulásból, érzelmi alapon mondjon valamire igent vagy nemet. Legalább kérje ki előtte egy bizalmasa tanácsát, aki talán másképp látja kívülről a dolgokat, mint Ön. Lehet, hogy nem gondolja, hogy ekkora súlya lenne az adott kérdésnek, - ami munkát és párkapcsolatot is érinthet ? pedig igen.

Ma kiderülhet, ki igaz barát és ki nem, az. Megfogja látni kire érdemes időt és energiát áldoznia és ki az, akire nem. A lelki és akár a testi egészsége foroghat kockán, ha nem képes meglátni a valóságot és észrevenni, kik azok, akik csak elszívják az energiáját vagy kihasználják. Még ha fájdalmasan is érinti az igazság, akkor is gondolnia kell magára. Hiába a szép emlékek, az emberek változnak és van, hogy tovább kell lépni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tele van energiával és vállalkozókedvvel. Úgy érzi, bármennyi terhet elvisel és mindennel képes szembenézni. Ám sajnos rosszul méri fel az erejét és teherbíró képességét, így könnyen megeshet, hogy nap felénél kifullad vagy rájön, mégsem ura annyira a helyzetnek. Márpedig ha valamit elront, annak kellemetlen következményei lehetnek. Előzze meg a bajt és azt is, hogy meggondolatlansága miatt az egészsége és jó híre lássa kárát.

Idáig biztos volt a dolgában, hogy mit és miért csinál, hova fog kilyukadni, de ma történhet valami, ami ebben elbizonytalanítja, és újra kell gondolnia a terveit. Meglehet, hogy elszámította magát vagy nem gondolt bele bizonyos eshetőségekbe. Ne aggódjon, nem kell mindjárt mindent felborítania, de az biztos, hogy reálisabban kellene felmérnie helyzetét és képességeit, hogy ne érhesse kellemetlen meglepetés.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mostanában nem pihent eleget, így nem is olyan meglepő, hogy fáradt, energiátlan és a kedve sem az igazi. Nem ártana visszafognia magát. Gondoljon arra, hogy így hamarosan annyira figyelmetlenné és szétszórttá válik, hogy folyamatosan hibákat fog ejteni, amiknek kellemetlen következményei lehetnek. Bölcsen tenné, ha minimalizálná a munkát, a plusz feladatok elvégzését és inkább a pihenést választaná.

Át kellene gondolnia ki az igaz barát és ki nem. Nehogy véletlenül felcserélje őket, és ne higgye azt, hogy ez nem történhet meg Önnel. Nagy hiba lenne egy hamis barátságot, érdekkapcsolatot helyezni előre és a valódit szorítani háttérbe. Rosszabb esetben még azt is elérheti, hogy vérig sérti a barátját, elfordul Öntől és akár az ellenségévé is teheti. Ezért gondolja át a döntéseit és emlékezzen kire számíthatott mindig!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Minden erejével és figyelmével azon van, hogy helyrehozza életét. Elégedetlen anyagi helyzetével, a karrierjével, és közben szeretné megvalósítani új ötleteit. Éppen ezért kényszeresen veti bele magát abba, hogy megoldást találjon a gondjaira és megreformálja életét. Ám így közben lemarad a történésekről, elhanyagolja szeretteit, a párkapcsolatát és annyira figyelmetlenné válik, hogy a kézenfekvő megoldásokat sem veszi észre.

Ma erőteljes érzelmek fogják el a kedvese iránt! Ha friss a kapcsolat, akkor egyenesen úgy érzi, ő az igazi. Annyira szerelmes, hogy hegyeket lenne képes mozgatni. A tartós kapcsolatban élők szerelme is felélénkül, úgy vélik, készen állnak egy következő lépésre. Ugyanakkor mindkét szerelmes Halakra igaz az is, hogy képesek belátni a hibáikat és kimondottan fejlődést mutatnak a kapcsolataikban.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



