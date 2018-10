Napi horoszkóp - 2018. október 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.08

KOS: (március 21 - április 20.)



Hirtelen olyan tevékenységek, témák kezdik érdekelni, amelyek korábban egyáltalán nem foglalkoztatták, most viszont rettentően lelkesedik értük. Ez nagyszerű lehetőséget ad Önnek a fejlődésre, tanulásra, csak arra ügyeljen, hogy válogassa meg forrásait, nehogy olyantól, vagy olyanból tanuljon, ami félrevezető. Ha pedig tanárt vagy oktatási lehetőséget keres, még az is lehet, hogy már ma megtalálja a legmegfelelőbbet!

Sajnos nem megy minden olyan gördülékenyen, mint szerette volna, főleg nem a céljai elérésével kapcsolatban. Sokat segítene a hangulatán és talán a teljesítményén is, ha nézőpontot váltana. Meglehet, hogy csak kicsivel pozitívabban kellene gondolkodnia. Ám az sem utolsó, hogy megvizsgálja, milyen eszközöket használ, mert nem kizárt, hogy talán csak nem a megfelelő módszerrel kívánja elérni céljait.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Szerettei, illetve barátai kissé megnehezíthetik a napját. Olyan feladatokat találnak ki Önnek, ami nem is az Ön dolga lenne, nem ért hozzá és egyáltalán az az érzése, hogy elakarják venni a szabadnapját. Érthető, hogy nem hagyja magát. De azért bánjon velük finoman, nem kell mindjárt várig sértenie mindenkit. Mindenesetre, ha nem enged nekik, olyan napot tölthet el, amilyennel elégedett lehet és sikeresen kipihenheti magát.

Ha valakivel szemben mostanában bizalmi problémái voltak vagy kételkedett a kapcsolatukban, akkor megnyugodhat, minden visszatér a régi kerékvágásba és kapcsolatuk stabilizálódik. El is öntik a heves érzelmek, amiket mutasson ki nyugodtan, de ne próbálja vele megfojtani az illetőt. Figyeljen oda arra, amit mond, mert lenne még mit tanulnia és csak úgy érthető el, ha többet kommunikálnak egymással.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma egésznap olyan lehet, mint aki nem is a földön jár. Folyton elkalandozik, nem figyel, hiába szólnak Önhöz. Bármit is csinál, azt jóformán mímeli, abszolút nem ezen a síkon van. Talán csak fáradt, de az sem kizárt, hogy szerelmes, esetleg új ötleteken töri a fejét. Jobb volna, ha ma nem vállalna komolyabb feladatokat és csökkentené a társas programok számát vagy pedig erőltesse meg magát és figyeljen oda a környezetére!

Meglehetősen le lesz hangolva az anyagi helyzete miatt. Talán alapból nehéz időszakot él meg vagy ma költekezte túl magát és az borította fel az biztos lábakon álló pénzügyeit. Bármelyik eset is legyen, muszáj lesz visszafognia magát és elgondolkodnia azon, hogyan szilárdítsa meg anyagi helyzetét. Mindenképpen érdemes hosszú távon gondolkodnia és jó volna, ha pontos költségvetést készítene!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egy régóta húzódó probléma miatt feszeng. Még mindig nem talált rá megoldást vagy hiába próbálkozik, sehogy sem bírja orvosolni. Gondolkodjon el azon, hogy segítséget kér, vagy legalább tanácsot, mert az is lehet, hogy valamilyen banális dolog okozza a problémát, amit esetleg Ön nem vesz észre. Fontos, hogy higgadt maradjon, ne veszítse el a fejét, mert most az érzelmei rossz tanácsadók lennének!

Általában mindig talál magának valamilyen elfoglaltságot, hogy hasznosan teljen az ideje, akár egyedül, akár a szeretteivel tölti azt. De most semmi és senki sem köti le. Feszült, nyugtalan és nem találja a helyét. Semmi sem dobja fel, és ha párja vagy barátai közelednek, azt is rossz néven veszi, mert idegesítőnek találja őket. Ne vigye túlzásba a hisztit, inkább kerülje a társaságot, de ne vesszen össze senkivel.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Aggódik az anyagi helyzete miatt és amiatt képes lenne meggondolatlan döntést hozni és beleugrani valamibe, amibe nem kellene. Kerülje az ilyen ballépéseket, mert többet árthat magának, mintsem segít! Ha szerettei óva intik valamitől, azt nem rosszindulatból teszik, hanem mert segíteni szeretnének Önnek, ám maga hajlamos rosszat feltételezni róluk, ugyanis a szíve mélyén érzi, hogy igazuk van.

Valaki szeretne ma a közelébe kerülni, talán szerelmi, talán baráti szándékkal. Ám Ön nem veszi a jelzést vagy egyszerűen nem elég nyitott és túlságosan bizalmatlan. Ne ítéljen első látásra és ne döntsön azonnal. Érdemes lehet kicsit megerőltetnie magát és egy esélyt adni az illetőnek, hiszen akár egy nagyon kapcsolat is létrejöhet Önök között! Vigyázzon, mert magára marad, ha senki sem enged a közelébe!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Már jó ideje érezte, hogy változások vannak készülőben és ezek most utol is érték Önt. Bármi is történjék, tudja, hogy jó okkal történik és nyitottan áll a történésekhez. Egyelőre nincs mit tennie, csak sodródjon az árral. Ugyanakkor akad egy probléma, amivel kapcsolatban úgy érzi, nem tud megküzdeni vele, de az igazság az, hogy nem is most kell. Az a dolog szinte magától is megfog oldódni, nem kell erőltetnie semmit.

Ha nem akar szakítani a kedvesével vagy egy nagyon jó barátjával, akkor ideje lenne újra tárgyalniuk a kapcsolatukat és megoldást keresniük a régóta fennálló problémára. De ha már egyikük menni akar, akkor jobb elengedni a másikat. Ellenkező esetben pedig beszéljenek őszintén az érzéseikről és ne azt nézzék, mennyi mindenben tér el a véleményük, hanem arra koncentráljanak, mi az, ami összetartja Önöket!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



