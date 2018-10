Napi horoszkóp - 2018. október 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma bármibe is kezd bele, nem jár sikerrel és ez persze kedvét szegi. A helyzet az, hogy ma valóban nincs formában, de nem kellene mindjárt összetörnie emiatt. Már csak azért se, mert valójában nincs is annyi energiája, sem pedig akarata, hogy valódi erőfeszítéseket tegyen a sikerért, amivel nincs semmi probléma, elvégre Ön is emberből van, érthető, ha olykor lemerül. Ezért ne legyen olyan szigorú magával!

Több vasat tartott eddig a tűzben, hogy biztosra menjen. Ez igaz lehet szerelmi, de karrier terén is. Most pedig ott tart, hogy döntenie kellene, de fogalma sincs, mit tegyen. Véletlenül se essen abba a hibába, hogy mástól várja a választ! Viszont ma összefuthat egy régi ismerősével, akivel sikerülhet felmelegíteni a korábbi barátságot. Csak próbálja meg nem megjátszani magát előtte!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bizonyos emberekkel kapcsolatban azt érzi, hogy a terhére vannak. A probléma ezzel az, hogy egyes esetekben nem tud ezen változtatni, így kénytelen lesz megbirkózni a helyzettel. Ahol lehetősége van rá, ott természetesen megválogathatja, kikkel kíván kapcsolatot ápolni és ki az, akivel már nem. Megteheti, hogy egyeseket elkerül, másokkal megszakítja a kapcsolatot. Mindkét esetben legyen udvarias és figyelmes, ne bántson meg senkit!

Ez egy olyan nap lesz, mikor elő kell vennie a türelmét és a diplomatikus énjét, ugyanis valaki felelősségre vonhatja, vagy olyan terhet próbálhat magára hárítani, amire Ön nem vágyik. Ne nyelje le a békát, utasítsa el nyugodtan és védje meg magát. Mindeközben olyan munkalehetőséget, vagy baráti meghívást kaphat, amiről azt gondolná, nem éri meg elfogadni, de ezúttal tévedne, ha így tenne!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Amennyiben több elismerésre, tiszteletre és megbecsülésre vágyik, azért tennie is kell, de nem úgy, hogy erőszakosan, tolakodóan próbálja felhívni magára a figyelmet. Vívja ki tisztességes úton és dolgozzon meg érte, akár a munkahelyén szenved belőle hiányt, akár a párkapcsolatában. Az utóbbit illetően nagy változások vannak készülőben. De az nem segíti elő célját egyik esetben sem, ha hibázik, és utána mást tesz érte felelőssé.

Nem ártana olykor, ha megpróbálna külső szemlélőként tekinteni magára. Mások esetén könnyen észreveszi a hibákat, pikk-pakk elő is áll a megoldásokkal, jó tanácsokkal, csak éppen saját magával szemben nem hajlandó semmit alkalmazni ezekből. Így viszont ne is lepődjön meg azon, hogy hiteltelenné válik másokkal szemben. Ott a tudás, a képesség Önben, használja bátran!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma attól kapja a segítséget, akitől a legkevésbé várná. Ugyanis az, akire számított, vagy akinek Ön a legtöbbet adta, nem tud magának segíteni, de nem biztos abban, hogy nem arról van-e szó, hogy nem akar. Emiatt meg is kérdőjeleződik a bizalma az illető kapcsán és a segítő személyhez kezd el szorosabb kötelék kialakulni. Még arra is rájöhet, hogy félreismerte és hogy mindig az orra előtt volt egy igazbarát.

Felhőtlen nap elé néz. Minden könnyen, gond nélkül fog alakulni. Szinte egésznap mosolyogni fog. Hihetetlenül szabadnak érzi magát és rengeteget mulat kollégáival, szeretteivel. Érzi, hogy lekerültek bizonyos terhek magáról, nyugodt és elégedett a lelke mélyén a hetével és a munkájával kapcsolatban. Már délután kezdje meg a hétvégét és kapcsolódjanak ki szeretteivel!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Aggódik az anyagi helyzete miatt és nem ok nélkül teszi. Mostanában felelőtlenül szórta a pénzt, de legalábbis nem vette észre, hogy szabályosan kifolyik a kezei közül. De semmi ok az aggodalomra, ha most megálljt parancsol magának és kezébe veszi ügyeit, spórolni kezd, egy-kettőre rendbe jön anyagilag. Lehetőleg ne bocsátkozzon hitelekbe, kölcsönökbe, mert annál rosszabb lesz a helyzete!

Ma hajlamos lehet túlzásba vinni a munkát, ahogy az idegeskedést is. Mindenért aggódik, szinte gyártja magának a problémákat. Napvégére teljesen ki fog készülni, ha nem parancsol magára. Már csak azért is tenné jól, mert kedvese ma szeretne Önnel beszélni. Ne aggódjon, nincs miért izgulnia, de lenne néhány kérdés, amit meg kellene vitatniuk és ma sikeresen dűlőre juthatnának!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Sikeres nap elé néz! Minden összejön, amit szeretne, sőt, annál több is. Olyan érzése van, mintha az égiek két kézzel szórnák Önre az áldást. Becsülje is meg és használja ki, hogy ma szinte minden, amihez nyúl arannyá válik. Már csak az kellene, hogy jobban higgyen a képességeiben és önmagában, akkor aztán tényleg megállíthatatlan lenne! Vegye észre, hogy egyedül Ön szabhat magának határokat!

Ma valaminek a hatására az a felismerés éri, hogy igenis maga a saját sorsának kovács és bármit megtehet. Ennek hatására a kezébe veszi az irányítást és önálló döntéseket kezd hozni. Úgy érzi, már belátja, mit rontott el idáig és min kellene változtatnia ahhoz, hogy végre sikerben legyen része. Ha valamibe ma belekezd, annak látványos eredménye lesz, és jelentős sikerekkel kell számolnia!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



