Napi horoszkóp - 2018. október 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egy szerette vagy jó barátja ma a segítségét kérheti, de lehet, odáig sem jut el és Önnek kellene magától segítenie rajta. Járjon nyitott szemmel, és ha teheti, szánja rá a napját, de legalábbis ne hagyja cserben. Jusson eszébe, hogy Ön is mennyit kapott tőle vagy ha maga lenne bajban, nem hagyná cserben. Ne mindig azt nézze, hogy a segítségért cserébe kitől és mit nyerhet, néha igazán lehet önfeláldozóbb.

Akármilyen problémával is találja szembe magát, legyen erős és nézzen szembe vele. Ne akarja a szőnyeg alá söpörni vagy úgy tenni, mintha nem is lenne akkora a baj. Másképp nem fog megoldódni vagy nem fog tanulni a helyzetből. Ha kell, inkább kérjen segítséget, tanácsot, de tegyen pontot a végére. Még az is lehet, hogy kérnie sem kell, valaki önként felajánlja a segítségét és magának csak el kell fogadnia.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Mindenki csak bírálja. Ma egész nap kritikákat kap, és úgy érzi, hogy a fele nem is igaz és jogtalan. A kérdés az, hogy a szíve legmélyén biztos így gondolja vagy csak az egója, a sértettsége nem engedi, hogy beismerje a hibáit? Tegye fel magának ezt a kérdést, ha valóban hibázott vagy nem jó, amit csinál, legalább magának ismerje be. Ha pedig úgy véli, semmiben se hibás, akkor ne tépelődjön a hallottakon.

Olyan helyzetbe kerülhet, amiből a legszívesebben egyszerűen kisétálna. Nincs kedve, sem energiája vele foglalkozni, de talán nem is akar, és inkább csak elmenekülne. Ám ezt semmi esetre sem teheti meg, ezért kénytelen lesz szembenézni a problémáival. Ha kell, kérjen egy kis segítséget, megerősítést valaki olyantól, aki erőt Önthet Önbe, de a szíve legmélyén maga is tudja, mit kell tennie.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kellemes, békés nap vár ma magára. Nem kell nehézségekkel, akadályokkal számolnia, minden kedvezően és gördülékenyen fog alakulni. Márpedig ha így van, érdemes lenne több időt szentelnie önmagára. Ne kapkodjon, ne keressen magának mindenáron feladatot, hanem lazítson, és ha teheti, napvégén örvendeztesse meg magát olyan dolgokkal, amik lelkileg is feltöltenék.

Már ideje lenne valakivel rendeznie a problémás ügyeit. Kiváló is lesz ez a nap arra, hogy beszéljen vele a problémákról, sőt, megoldást is találjanak rájuk! Szerencsére még erőszakoskodnia sem kell, az illető magától is kezdeményezni fogja, hogy kössenek kompromisszumot. Önnek nem kell mást tennie, mint türelmesnek és megértőnek lennie vele. Legyen nyitott az illető elképzeléseire!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Békés nap vár Önre és ráadásul az ihlet is megszállja. Engedje, hogy a kreativitása vezérelje és megfog lepődni, hogy mennyi csoda és megvalósítható ötlet rejlik Önben. Hagyja szárnyalni a képzeletét. Beszélgessen terveiről a környezetének, mert még az is lehet, hogy támogatókra lel közöttük. Amit pedig tud, bátran valósítson meg, csak arra figyeljen oda, hogy próbáljon fontossági sorrendet felállítani!

Stresszes és feszült nap vár magára. Nem elég, hogy kollégái, esetleg főnöke megnehezíti a napját és plusz terheket rónak a nyakába, de még negatív kritikákat is kaphat. Úgy érzi, kezdenek kicsúszni a dolgok a kezei közül és elveszíti az irányítást. Csak gondolja át, hogy jutott el idáig, mikor és miért borulhatott fel az egyensúly és akkor tudni fogja, hogy min kellene javítania és így visszaállíthatja a rendet az életében.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Lehet, hogy Ön most kerülné a családját, mert idegesítőnek találja őket vagy nem kér a szánakozásukból, esetleg kritikáikból, de az igazság az, hogy most nagy szüksége lenne rájuk és egyáltalán nem azt kapná, amire számít. Nem csak jó tanácsokkal látnák el, hanem átragadna Önre az optimizmusuk. Ez magára is férne azok után, hogy ma sajnos felborulhat a napja egy nem várt kellemetlenség miatt.

Amennyiben valakivel összeveszett, akkor ezt a napot kellene megragadnia arra, hogy kibéküljenek. Ne azon kezdjen morfondírozni ki a hibás vagy kinek kellene békejobbot nyújtania. Egyedül az számít, hogy helyrehozzák a törést a kapcsolatukban. Ha fontos Önnek az illető, akkor simítsák el a félreértéseket, ugyanis könnyen kiderülhet, hogy egy egészen apró dolgon sikerült balhézniuk.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ez bizony egy olyan nap, amikor bármi megtörténhet a szerelmi életében és a karrierjében egyaránt. Még tennie sem kell érte, csak sodródni az árral. Azok, akik párban élnek, romantikus és meghitt nappal számolhatnak, de legalábbis érdemes lenne ebben a szellemben tölteni a napjukat. Az egyedülállók pedig figyeljenek, hogy le ne maradjanak a lehetőségről, amellyel fordíthatnak a szerelmi életükön.

Az lenne a legegyszerűbb, ha letisztázná, mit szeretne, mire vágyik, és addig nem ugorna fejest semmibe. Legyenek tervei a jövőjével a kapcsolatban. Ugyanakkor mozgalmas időszak áll Ön mögött, nyugodtan engedélyezzen magának egy kis lazulást. Ne legyen rossz érzése amiatt, hogy maga megteheti, hogy pihen és álmodozik. Ne azzal foglalkozzon ki és mit gondol Önről, inkább fordítsa figyelmét önmagára.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



