Napi horoszkóp - 2018. október 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Az az igazság, hogy manapság mindenki tart Öntől. A párja, a barátai, a szerettei és a kollégái is, hogy elhagyja vagy cserben hagyja őket. Talán mert látni lehet magán, mennyire elégedetlen, hogy tépelődik és változtatni akar. Addig is ne is mondjon senkinek semmit, amíg nem jut magában dűlőre. De csak akkor hozzon döntéseket, mikor már érzelmileg lehiggadt.

Sokszor mindent azonnal akar, és ha nem kapja, akkor bemorcosodik. Márpedig a pozitív változásokhoz idő kell. Nem elég csak gondolni rájuk, időt kell nekik hagyni, hogy kibontakozhassanak. Ugyanakkor az sem ártana, ha a gondolkodáson kívül tenne is a vágyai eléréséért. Minden elérhető, amit szeretne, csak türelmesnek kellene lennie. Megnyugodhat, jó úton halad, csak így tovább!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Úgy érzi, teljesen összezavarodott. Annyira kusza lett minden és nem tudja, hogy a szívére vagy az eszére hallgasson. Egyik pillanatban az egyikre, a következőben már a másikra. Ne is csodálkozzon, hogy emiatt a környezete sem bír kiigazodni magán. Jó volna, ha ma nem hozna fontos döntéseket. Viszont arra jobb, ha felkészül, hogy a kicsapongó viselkedése miatt könnyen hajba kaphat másokkal.

Semmit se bízzon ma a véletlenre. Mindenképpen a biztosra menjen, ne kockáztasson semmit, mindegy, mit ígérnek Önnek vagy milyen biztosnak látszik. Ugyanakkor Ön se ígérjen másoknak, mert akaratlanul is megszegheti. Higgye el, jobb egy nemleges válasz, mintsem egy megszegett ígéret. Különben is, ne akarjon folyton mások kedvében járni, inkább figyeljen oda jobban a saját igényeire!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Valaki, akivel nem volt egészen őszinte, ma erre ráébred. Megtudja, hogy eltitkolt előle dolgokat, esetleg hazudott neki. Megteheti, hogy letagadja vagy őszintén bevallja, sőt, ha van rá még ideje, akkor elébe megy, és inkább megakadályozza a kellemetlen szituációt. Ez csak Öntől függ, de bárhogy is döntsön, az utána megfogja határozni a kapcsolatukat. Remélhetőleg az eset után sikerül helyrebillenteni a viszonyukat.

Ne legyen túl makacs. Nagyszerűen végzi a munkáját, a feladatait, de attól még nem árt, ha néha elfogad egy kis segítséget vagy legalább jó tanácsot. Ettől nem lesz gyengébb vagy nem lesz kevésbé Öné az érdem. De gondoljon bele abba, hogy mások kívülről egészen máshogy látnak bizonyos dolgokat, éppen ezért egy jó meglátással sikeresebb lehet vagy elkerülhet valamilyen kellemetlenséget.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Biztos, hogy nehéz lesz, de próbálja meg magát visszafogni, mikor vitás helyzetre kerül sor és ne hagyja, hogy elszabaduljanak az indulatai, mert akkor veszíteni fog. Attól is tartózkodjon, hogy megpróbálja másra erőszakolni az akaratát. Máskülönben csúnyán összeveszhet szeretteivel vagy kollégáival. Higgye el, később csak bánná a kialakult helyzetet, ezért nem éri meg engedni a pillanatnyi dühkitörés felszabadító érzésének.

Akármennyire is szereti irányítani a dolgokat vagy éppen az embereket, most olyan helyzet állhat elő, ami felett nem fog tudni uralkodni. Sőt, ma kivételesen Önnek kell alkalmazkodnia és az engedékenyebb félnek lennie. Minél jobban próbál valamit kierőszakolni, annál nagyobb ellenállásba fog ütközni. Dőljön ma hátra és hagyja, hogy a dolgok a maguk útját járják. Még üdítően változatosnak is találhatja, hogy ma nem kell annyira résen lennie.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma nagylelkűsége határtalan. Háttérbe helyezi saját igényeit, és arra koncentrál, hogy másoknak segítsen, hogy velük jót tegyen. Amíg ésszerű határok között teszi, kellemes élményekben lehet része és üdítően hat majd Önre az önzetlen segítségnyújtás, és a cserébe kapott szeretet és hála felemelő érzése. Ne feledje, hogy ez csak addig működik, amíg képes szívből adni és nem vár cserébe semmit.

Sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lesz az elmúlt napokhoz képest. Ez annak is oka, hogy tudatosan kezébe vette az irányítást és azon van, hogy megtalálja a belső békéjét. Úgy fest, hogy jó úton halad és hamarosan célba ér. De ne felejtse el, hogy nem elég elérni az állapotot, meg is kell tudni tartania, ezért ma akármennyire is úgy érzi, meglelte a belső harmóniáját, még ne dőljön hátra!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Elönti Önt a szerelem utáni vágy. Ha egyedülálló, akkor ez az érzés löketet adhat Önnek, hogy cselekedjen és aktívabban keresse a szerelmet, esetleg kezdeményezzen annál, akinél eddig nem mert. De egyesekre akár már ma rátalálhat a szerelem. A párban élők pedig ne várjanak arra, hogy kedvesük kitalálja a gondolataikat, hanem szervezzenek maguk romantikus programot és mutassák ki bátran az érzéseiket!

Fáradtnak és nyugtalannak érzi magát. Kifejezetten olyan érzése van, hogy küzdenie kell az életben maradásért. Az igazság az, hogy valószínűleg lelkileg is le van merülve, ezért kellene gyökeresen kezelnie a problémáját. Ráadásul ma egy pörgős, nehézkes napja lesz, úgyhogy muszáj erőt vennie magán és a legjobb formáját hoznia, de munka után tegyen róla, hogy testileg és lelkileg is feltöltődhessen!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



