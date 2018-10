Napi horoszkóp - 2018. október 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.02

KOS: (március 21 - április 20.)



Meglehet, hogy nem úgy alakulnak ma a dolgok, mint tervezte, de ennek oka van. Nem kellene mást tennie, magába néznie, ugyanis valahol maga is szabotálja tudat alatt az eseményeket, arról nem is szólva, hogy azon is el kellene gondolkoznia, mit vár el a környezetétől. Azután pedig azt vegye fontolóra, hogy mit tud adni cserébe, mert ne képzelje, hogy természetes dolgokat vár el másoktól.

Ha bizonytalannak érzi a munkahelyét vagy csak elege van belőle és szívesen váltana, akkor már ma kezdjen el másik után nézni. Persze ne várjon csodát a mai naptól, csak vegye szemügyre a lehetőségeit, és ha még talál is valamit, akkor se kapkodjon. Fontos, hogy biztosra menjen, hogy később ne bánhasson meg semmit. A munkahelyváltás szándékát pedig tartsa titokban a munkahelyén.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Mostanában kimondottan boldog. Nem is csoda, talán egy új szerelem okozza az örömét vagy a munkahelyi sikerei. Bármelyik is legyen az, kezdi úgy érezni, hogy meglelte a helyét a világban meg persze a lelki békéjét és emiatt képes derűsen mosolyogni a környezetére, ami fel is figyel a pozitív változásra. A csillagok csak annyit üzennek, hogy minden tekintetben menjen biztosra és semmit se kockáztasson.

Szeret a jóságos, megmentő képében tetszelegni, minden bizonnyal azért is, mert szívesen segít. Mondhatni hozzászoktatta a környezetét ahhoz, hogy Önre mindig, minden körülmény között lehet számítani. Szüksége is lenne most Önre valakinek a környezetében, az is lehet, hogy több embernek, ezért most nem lesz elég úgy tennie, mint aki valóban figyel rájuk, hanem komolyan segítenie is kell rajtuk, vagyis ez alól most nem fog tudni kibújni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma nagyon nyitott és érzékeny lesz a környezetével szemben, ami azért is előnyös, mert így sikerülhet új kapcsolatokat kialakítani, legyen az szerelmi vagy baráti, és persze a meglévő kapcsolatait is elmélyítheti. Bár rengeteg lesz a teendője, aggódik is, hogy sikerül-e mindennel végeznie, de próbálja meg ezeket lazán venni és inkább áldozzon ma több időt és figyelmet a kapcsolatainak.

A sors úgy hozza, hogy belebotlik valakibe, akivel nagyon sok dologban értenek egyet, márpedig ez üdítően hat Önre. Érezhetően kölcsönös lesz a szimpátia. Éppen ezért, ha nem utasítja el, akkor ebből egy kiváló kapcsolat is lehet. Nem feltétlenül szerelmi, lehet, hogy csak baráti, de sokat tanulhatnak egymástól az illetővel. Viszont ne legyen meglepve, hogy egyesek féltékenyek lesznek az új barátjára.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Fontos feladattal bízzák meg a munkahelyén, amit Ön büszkén vállal és ráadásul nagyon jól teljesít. Igaz, hogy teljesen leköti az idejét, a figyelmét, és az energiáit is, de most pont erre van szüksége, hogy ne gondolkodjon annyit feleslegesen. Ha sikerül végig hoznia a formáját és kiválóan teljesít, nem marad el a jutalma. Nem csak anyagi haszonnal járhat, de felettesei felfigyelhetnek Önre és elő is léptethetik.

Egy régi ismerőse ismét a képbe kerül. Lehet, hogy meglepetésként éri a jelenléte, de érdemes időt szánnia rá, mert megoldást kínálhat egy problémájára vagy akár egy jól fizető állással is kecsegtetheti. Kivételes ajánlatot, segítséget kaphat tőle, ezért semmiképpen se legyen elutasító. Emiatt kell, hogy teljesen őszinte legyen vele és merjen beszélni az érzéseiről és az esetleges gondjairól.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Akármennyire is jónak, ígéretesnek tűnjön valami, ne igyon előre a medve bőrére, se a kezdődő kapcsolatra, se az álomszerűnek tűnő ajánlatokra. Ez nem azt jelenti, hogy kudarcra van ítélve, hanem azt, hogy előbb még tennie is kellene értük, nem csak álmodozni. Nem fogja készen megkapni vágyai tárgyát. Előbb küzdjön érte, legyen szorgalmas és akkor hamarosan learathatja munkája gyümölcsét.

Tökéletes ez a nap arra, hogy kicsit a múlton elmélkedjen és rájöjjön, mit rontott el korábban. Lenne néhány dolog, amit át kellene gondolnia és arról se feledkezzen meg, hogy nem elég álmodozni, tennie is kell. Ha a jövőjét szeretné tervezgetni, vonja le a tanulságokat és legyen őszinte a tetteit és a képességeit illetően. Tudnia kell, hogy új terveit csak kellő kitartással és türelemmel érheti el.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Olyan érzése van, hogy szerettei folyton kihasználják és még csak egy köszönömöt sem kap cserébe. Ha valóban így van, akkor ma ideje lenne meghúznia bizonyos határokat és megtanulni nemet mondani. Ne legyen emiatt lelkiismeret-furdalása. Lehet, hogy még bírja szusszal a kéréseiket, miközben van ezer másik dolga, de így nem jut ideje magára és egy idő után lelkileg is besokallhat, amit nem kellene megvárnia.

Mindenki azt hiszi, hogy remekül van, boldog és elégedett. Valójában pedig maga alatt van, mert úgy érzi, Önnek semmi sem jön össze. Mindenki boldog, csak maga nem. Igazából Ön is lehetne az, ha hajlandó lenne észrevenni mik azok a tényezők, amik lehúzzák és változtatna az életén. Bárki lehet boldog és bármikor, ez nem egy ajándék, amit kiérdemelnek az emberek. Amint kilép depresszióból, erre Ön is rá fog jönni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



