Napi horoszkóp - 2018. október 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Arra kell rádöbbennie, hogy eltávolodott bizonyos emberektől. Megromlott a kapcsolatuk, elhidegültek egymástól, talán már ezer éve annak, hogy beszéltek. Ennek az oka nem más, minthogy már nincs dolguk együtt és a sors eltávolítja környezetéből azokat, akik hátráltatnák a fejlődésben. Ne legyen emiatt maga alatt, hamarosan új emberek érkeznek majd, akikkel talán még szorosabb barátságot sikerül kötnie.

Fontos, hogy bármilyen problémája is legyen, azt ossza meg a kedvesével. Törekedjen a tiszta és egyenes kommunikáció fenntartására. Meglehet, hogy heves érzések dúlnak Önben és úgy érzi, nem tud higgadtan beszélni, de még mindig jobb így, mintha megpróbálná magában tartani az érzéseit. Kapcsolatuk jelentős változás előtt áll, de ehhez az kell, hogy beszéljenek és ne legyenek titkaik egymás előtt.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne érezze rosszul magát amiatt, ha mostanában többet veszekszik a kedvesével. Minden kapcsolatban vannak rázós időszakok. Erre van szükség ahhoz, hogy fejlődjenek és kiderülhessen, mivel tehetnék jobbá a kapcsolatukat. Ezért is olyan lényeges, hogy a hétvégén is törekedjenek az őszinte kommunikációra. Ne féljen bevallani párjának valódi érzéseit. Ugyanakkor bölcsen tenné, ha figyelmesen meghallgatná kedvesét.

Mostanában sok kihívás és nehézség érte. Úgy érzi, nem visel el még egy próbatételt. Ám nem az a megoldás, hogy akkor kiszáll és félre dobja álmait. Legyen erős és küzdjön értük, mert ha most feladja, valóban nem ér célba! Különben is, minden nehézség, amivel eddig megküzdött, tovább erősíti Önt, és ha nem lenne olyan kishitű, akkor az önbizalma is megjönne. Gondoljon bele, hogy mennyi mindent ért el eddig!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma egy kissé maga alatt lehet és félreérthetően viselkedhet. Párja nem tud magán kiigazodni, bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy vele vagy mással van-e problémája. Ne féljen kimutatni neki az érzéseit, és ha gondjai vannak, inkább mondja meg neki, mert együtt könnyebben találhatnak rá megoldást! Mindemellett érdemes lenne a barátaira támaszkodnia, akik támogatják magát és szeretetükkel feltöltik Önt!

Bármilyen probléma is merüljön fel, ne keseredjen el teljesen. Ha kétségbeesik vagy túlságosan pesszimistán látja a dolgokat, azzal csak tovább ront a helyzeten. Most minél jobban igyekszik pozitívan látni a helyzetét, annál könnyebben oldhatja meg a gondjait. Ne adjon mások negatív kritikáira sem, sokan csak megpróbálnák visszahúzni. Bízzon a saját képességeiben és csak előre nézzen!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Sajnos ma összerúgja a port a kedvesével! Nem veszi észre, hogy csak jót akar Önnek, hogy nem az ellensége, mégis úgy bánik vele. Lehetne nyitottabb az irányába, és ha van valamilyen félelme, aggodalma, akkor azt ossza meg vele. Gondoljon arra, hogy ő egészen másképp látja a dolgokat, mint maga, talán észrevehet olyan buktatókat, vagy éppen megoldásokat, amiket maga nem lát.

Vegye fontolóra, hogy változtatnia kellene a viselkedésén, mert különben a kapcsolatai fogják bánni a sokszor intoleráns és diktátori természetét. Sokkal megértőbbnek és türelmesebbnek kellene lennie a környezetével. Máskülönben elfogja veszíteni őket. Ha igazán fontosak Önnek, akkor képes megváltozni értük. Higgye el, hogy ők is változtak az Ön kedvéért, most viszont magának kellene.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kellemetlen bosszúságok érhetik, amik ellen nem tud mit tenni. Mivel nincs hatalma felettük, kár is rajtuk rágódnia. Jobban tenné, ha inkább elterelné a figyelmét, kikapcsolódna és akár szeretteivel töltené az idejét. Ne gondolkodjon a jövőjén, azon, hogy mit hoz a holnap, ráér ezeken agyalni, most adja át magát a jelen pillanatnak. Ha megfogadja a csillagok tanácsát, békés és pihentető nap vár Önre.

Felerősödnek az ellentétek, és összekülönbözhetnek egy szerettével vagy éppen egy kollégájával. Egyikőjük sem fog valami toleránsan vagy megértően állni a másikhoz. Amíg mindketten a saját nótájukat fújják, nem is fognak megállapodásra jutni. Viszont semmiképpen se legyen goromba vagy igazságtalan olyannal, aki nem tehet a kialakult helyzetről, ne másokon vezesse le a feszültségét.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Már jó ideje érezte, hogy változások vannak készülőben és ezek most utol is érték Önt. Bármi is történjék, tudja, hogy jó okkal történik és nyitottan áll a történésekhez. Egyelőre nincs mit tennie, csak sodródjon az árral. Ugyanakkor akad egy probléma, amivel kapcsolatban úgy érzi, nem tud megküzdeni vele, de az igazság az, hogy nem is most kell. Az a dolog szinte magától is megfog oldódni, nem kell erőltetnie semmit.

Ha nem akar szakítani a kedvesével vagy egy nagyon jó barátjával, akkor ideje lenne újra tárgyalniuk a kapcsolatukat és megoldást keresniük a régóta fennálló problémára. De ha már egyikük menni akar, akkor jobb elengedni a másikat. Ellenkező esetben pedig beszéljenek őszintén az érzéseikről és ne azt nézzék, mennyi mindenben tér el a véleményük, hanem arra koncentráljanak, mi az, ami összetartja Önöket!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp