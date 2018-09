Napi horoszkóp - 2018. szeptember 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma meglehetősen nehéz lesz Önt elviselni ingadozó hangulata miatt. Egyik pillanatban még szeret és csodálatos a kedve, a következőben már gyűlölködik és rettentően pesszimista meg goromba. A szerettei ettől rövid idő alatt kikészülhetnek és elveszíthetik a türelmüket. Kétszer is gondolja meg, hogy vállalja-e így a családi a programot, vagy inkább bezárkózik mára és aktívan pihen, elkerülve a konfliktusok lehetőségét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Hogyha bajba kerülne, vagy komoly gondjai lennének, esetleg a mai nap merülne fel valamilyen kellemetlenség, elképesztő megoldással rukkolhat elő. Sikeresen meglepi magát azzal, hogy milyen határozott, tettre kész és olyan gyakorlatias, amilyen ritkán szokott lenni. Még a környezetét is ámulatba ejti, hogy ennyire rátermetten és okosan kezeli a helyzetet. Ezt bármikor előveheti, hiszen eddig is magában volt ez a bölcsesség és erő!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nehezére esik egyedül meghoznia egy döntést, de ne aggódjon, mert kap hozzá segítséget! Érdemes szeretteihez fordulnia, legalábbis engedni nekik, hogy segítsenek, mert megoldást kínálhatnak a gondjára. Különben sem ártana ezt a szokást rendszeressé tenni, hogy beszél velük a gondjairól, terveiről, érzéseiről, mert ma meg is kaphatja, hogy mindenből kihagyja őket és ez rosszul esik nekik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Folyton kifogásokat keres, hogy lemondja a találkozóit, programjait és otthon se keljen csinálnia semmit. Azért ne vigye túlzásba, hiszen valahol nyilvánvaló, hogy fáradt és kedvtelen, olyankor nem is kell ezeket erőltetni. Érthető, ha jól esik magának a semmittevés, talán most még kifejezetten szüksége is van rá. Szerettei is megfogják érteni, ezért sem kell annyira túlzásba vinni a kifogásgyártást.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kezd arra a pontra jutni, hogy feladja. Olyan érzése van, hogy egyedül evez a csónakban és nem segítenek Önnek a szerettei. Egyedül igyekszik megszervezni és csodálatos családi programot csinálni, vagy egymaga tesz a párkapcsolatáért és valahogy minden tekintetben egyedül érzi magát. Szerencsére ez nem teljesen így van, csak éppen nem tűnik fel Önnek, ha mások a maguk módján, de segítenek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Kellemetlen akadályokba ütközhet, de ne aggódjon, sikerül mindent kézben tartania! Könnyedén győzi le az akadályokat és akár több problémáját is megoldhatja. Mindeközben meg is lepi magát azzal, hogy nem izgul, és nem stresszel, mint ahogy máskor tenné. Ugyanakkor, ha Ön egyedülálló, érdemes ma kimozdulnia otthonról, randiznia vagy ismerkednie, mert ma meglelheti új kedvesét!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ez egy olyan nap lesz, amikor szembe kell néznie az élet árnyékos oldalával. Nem biztos, hogy közvetlenül Önnek adódik nehézsége, lehet, hogy egy szerettét éri fájdalom vagy probléma. A legjobb, amit tehet, ha mellette van, vigasztalja és segít úgy, ahogy tud. Hogyha mégis Önt érné utol a baj, akkor is kérjen bátran segítséget és ne felejtse el, milyen az élet napsütötte oldala és hogy mindenből van kiút.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Szerencsés nap elé néz, mivel megoldódik egy korábbi problémája és egy óriási tehertől szabadulhat meg. Ugyanakkor fény derülhet egy hibájára, hogy mit rontott el nem is olyan régen és ez meglehetősen rosszul érinti majd. Most már nem érdemes rajta keseregnie, tegye túl magát rajta, okuljon belőle és nézzen előre. Így már legalább mindjárt meg is érti, miért alakultak bizonyos dolgok úgy, ahogy.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Az utóbbi idők csalódásai elől a munkájába menekül, ami persze jó, hiszen leköti magát és jelentős eredményeket érhet el. Viszont nem veszi észre, hogy így elrohan maga mellett az élet és mennyi mindenből kimarad. Lassan ideje lenne visszatérnie és újra az életre szavaznia. Ne csak munkából, hanem szórakozásból is álljon az élete. Ha továbbra is csak keményen hajt, előbb-utóbb ki fog merülni testileg és lelkileg egyaránt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Kellemetlen helyzetbe hozhatja magát és igyekszik eltusolni. Nem biztos, hogy bölcs dolog a szőnyeg alá söpörni és eltitkolnia bizonyos személy(ek) elől. Jobban tenné, ha felvállalná és szembenézne a következményeivel, mert később még rosszabb lesz, mikor kiderül, ugyanis elhiheti, mindenképpen ki fog derülni, de jobb, ha Öntől tudják meg. Bízzon abban, hogy megbocsátanak Önnek!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Észre sem veszi, hogy fájdalmat okoz másoknak. Gondoljon csak bele, lehet, hogy ez a magyarázat kedvese ingadozó hangulatára. Jól tenné, ha a hétvégén beszélne vele erről és nyitottan állna ahhoz, hogy szembesüljön a saját hibáival. Éppen ezért véletlenül se súlyosbítsa a helyzetet azzal, hogy féltékenységében jelenetet rendez és oktalanul vádolja meg kedvesét, aki így is neheztel Önre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Lehet, hogy nem mondja, de igenis zavarja partnerét, hogy Önnek mindenre van ideje, csak rá nincs. Mindenki mással foglalkozik, órákon át el van a hobbijával, a maga kis világában. Persze Ön azt hiszi, minden rendben van, és hogyha nem így lenne, szólna a kedvese, de sajnos nem így van. Legyen maga a kezdeményező fél és igyekezzen párjával is több közös programot kitalálni vagy legalábbis töltsön vele több időt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp