Napi horoszkóp - 2018. szeptember 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kiderülhet ma, hogy ki az igaz barát és ki nem az. Viszont vigyázzon ezzel és ne akarja becsapni önmagát. Attól még, hogy hinni akar valakinek a barátságában, nem jelenti azt, hogy jó barát is válik belőle. Ne engedje, hogy érzelmei elvakítsák, és emiatt ne vegye észre ki az, akire mindig is számíthat. Éppen ezért kell ma arra is figyelnie, hogy kinek, mit mond el, nehogy a barátnak hitt személy elpletykálja titkait.

Továbbra sem tudja, mit kellene tennie, hogy miként orvosolja magánéleti gondjait. Nem érdemes túlpörögnie a problémát, higgadjon le, mert rövidesen maguktól is megérkeznek a válaszok. Viszont megrázó felismerésben lehet része. Ráeszmélhet arra, miben hibás, illetve fény derülhet a kedvese valódi érzéseire, ami mélyen megrendítheti Önt. De még képesek megmenteni a kapcsolatukat, ha mindketten akarják.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Rengeteg feladat és megoldandó probléma vár Önre. Ha nem tud hozzájuk segítséget kérni, akkor igyekezzen fontossági sorrend szerint haladni. Ne az legyen a lényeg, hogy mindegyiket letudja, hanem az, hogy jól végezze el őket. Munka után pedig érdemes lenne párjával vagy barátaival tölteni az idejét. Magának és a másik félnek is jót tenne, ha kicsit lelkizhetnének, és minőségi időt tölthetnének együtt.

Érdemes lenne ma egy őszinte, feltáró beszélgetést tartania a kedvesével. Egyrészt azért, mert ma mindketten kellően nyitottak ahhoz, hogy beszéljenek a problémáikról és arra is, hogy megoldást találjanak a gondjaikra. Értékes felfedezéseket tehetnének, ha nem félnek beszélni az érzéseikről. Ezért tegyen félre minden mást, amit csak tud és koncentráljon a kapcsolati problémáira és magára a kedvesére, hogy megértse őt.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mindenki tudja, hogy szívesen kér segítséget. Ám ettől függetlenül, ha szüksége lenne rá, akkor is az a minimum, hogy legalább megkéri a szeretteit, és nem elvárja, hogy maguktól ugorjanak. Elhiheti, nagyon szívesen segítenek Önnek, és csak annyit kell tennie, hogy szavakba önti a vágyát. Másképp egyedül kell megküzdenie az Önre váró nehézségekkel és még az is lehet, hogy határidőből is kicsúszik.

Tart az új és szokatlan dolgoktól. Szívesen használná a jól bevált módszereket és járná a megszokott utat, de erre most nincs lehetősége. Ajánlatos lenne fejlődnie és haladnia. Éljen az új lehetőségeivel és megfogja látni, nem is olyan rosszak, mint hitte! Legyen nyitott szerettei és kollégái ötleteire, ne gondolja, hogy mindig csak az a jó, amit maga mond. Még közelebb is kerülhetne az illetőhöz, ha támogatná a tervét!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Képes minden apróságon felhúzni magát, pedig maga nem arról híres, hogy mindenen bosszankodna. De ma valahogy sehogy sem tudja túltenni magát a dolgokon, és sokkal sötétebben látja azokat, mint amilyenek. A pesszimizmusa teljesen eluralkodhat magán. Bármennyire is nehezére essen, ne vesszen össze másokkal, mert azzal csak tovább tetézi a bajt. Csak ezt a napot kell túlélnie, holnap már másként látja a világot!

Kemény leckék árán, de végre ráeszmél arra, hogy a legjobb út a problémák megoldásához, ha őszinte és egyenes. Éppen ezért bárkivel is legyen gondja, beszéljen vele és mondja el őszintén mit gondol és mi a véleménye. Elhiheti, hogy lesznek olyanok, akikkel szemben kellemesen fog csalódni. Akármennyire is nehézkes legyen egy szituáció, tapasztalni fogja, hogy megéri igazat mondani.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Felkavaró beszélgetésben lesz ma része. Megtud valakiről valamit, és annyira elbizonytalanodik az illetővel szemben, megkérdőjelezve eddigi kapcsolatukat, hogy azon kezd töprengeni, talán meg kellene szakítani a kapcsolatot vele. Azt kívánja, bár csak ne tudta volna meg, de higgye el, később még rosszabb helyzetbe került volna a tudatlansága miatt. Azért ne kapkodja el a döntést, várja meg, amíg érzelmei kicsit lecsendesednek.

Már így is túlfeszítette a húrt és már jelentkeznek azok a bizonyos kellemetlen testi és lelki tünetek. Nem húzhatja tovább a pihenést, muszáj lenne mielőbb kikapcsolódnia, akár szabadságra mennie, de legalábbis mindent megtenni annak érdekében, hogy feltöltődjön. Nem ártana az életmódján is változtatnia, mert ez a sok stressz és pörgés nem Önnek való. Ha pedig fájdalmai is vannak, feltétlenül keresse fel orvosát!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A kíváncsisága bajba keverheti. Képtelen elviselni, ha valamiről nem tud, vagy valaki nem akar valamit Önnek elmondani. Ilyenkor a legrosszabb, amit tehet, hogy faggatózik vagy nyomozni kezd az illető után. Ma ezzel kellemetlen helyzetbe sodorhatja magát, ezért bölcsen tenné, ha kétszer is meggondolná, mire vetemedik, mert ezzel elveszítheti ismerőse bizalmát és akár szeretetét is. Legyen toleránsabb!

Tele van életerővel és pozitivitással, mindenkire mosolyog és a világ is visszakacsint Önre. Kivéve azok, akik irigylik a derűs hangulatát és az annak köszönhető sikereit. Ne foglalkozzon velük, ne hagyja, hogy a negativitásukkal lehúzzák magát. Csak magára koncentráljon és merje követni a megérzéseit, mert ma több kellemes meglepetés is érheti. Tapasztalni fogja, hogy megéri nyitottnak lenni a világgal szemben.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



