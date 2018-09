Napi horoszkóp - 2018. szeptember 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.28

KOS: (március 21 - április 20.)



Valami, amiről azt hitte, nem történhet meg Önnel, nincs olyan szerencséje, az most mégis bekövetkezik. Ez lehet akár a szerelem első látásra vagy bármilyen más nagy volumenű dolog. Hirtelen azt érzi, hogy a fejetetejére állt a világ és hinni kezd abban a bizonyos dologban, amiben korábban nem tudott. Legyen ma résen, mert jóformán bármi megtörténhet Önnel és nem fog megártani, ha nyitottan áll az eseményekhez!

Nem azt akarják a szerettei, barátai, hogy Ön oldja meg a gondjaikat, hanem azt, hogy meghallgassa őket és velük legyen. Csak egy kis szeretetre, támogatásra vágynak, de Ön hajlamos mindig rosszat feltételezni róluk. Gondoljon arra, hogyha most hátat fordítat nekik, azzal megromolhat a kapcsolatuk, de bizonyára azt sem szeretné, hogy mikor Önnek lenne szüksége rájuk, cserben hagyják magát.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Mindenképpen állítson ma fel egy fontossági sorrendet, különben el fog veszni a feladatok sűrűjében és a felével sem fog végezni annak, amivel szeretett volna. Próbálja meg, hogy előbb a nehezebb, problémásabb ügyeket veszi előre, már csak azért, mert ha azokat kipipálhatja, sokkal lelkesebb és lendületesebb lesz, így a nap hátralevő részére maradt feladatait könnyebben végezheti el.

Ma szabályosan kísérti a múlt. Bizonyos dolgok, momentumok újra megismétlődhetnek vagy még az is lehet, hogy egy régi ismerőse, volt kedvese visszatérése az, ami megzavarja. Olyan érzése van, hogy valami készülődik és ez valóban így is van. Akad néhány elvarratlan szál a múltjával kapcsolatban és a csillagok úgy intézhetik, hogy szembesüljön ezekkel a problémákkal és egyszer és mindenkorra lerendezze őket.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A mai napon mindenki csak bosszantja. Úgy érzi, a környezete csak hátráltatja az előrehaladásban. Zavarja, hogy egyesek bizonytalanok, érzékenyek vagy túlontúl jó a kedvük. Ma mindenbe képes belekötni. Valójában a probléma magában van. Nem elégedett önmagával, az eredményeivel és emiatt hajlamos másokat hibáztatni és sajnos akár össze is veszni velük csak azért, hogy enyhítsen a felgyülemlett feszültségen.

Jobban tenné, ha külön választaná a barátságot a munkahelytől. Hajlamos lehet túlságosan összemelegedni a főnökkel vagy egy-egy kollégáival, akik utána hibát találnak és előveszik magát, nem lesznek tekintettel a barátságukra és ez rosszul érintheti magát. Vagy eleve Ön az, aki elfelejti azt mit illik a munkahelyen és olyat engedhet meg magának, amit nem lenne szabad. Jobb, hogyha meghúzza a határt és amögött marad.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Felmerül egy probléma, amit túlságosan bonyolultan kíván megoldani. Elhiheti, van egyszerűbb megoldás is, csak észre kellene vennie. Nem érdemes túlagyalnia a dolgot és fölöslegesen bonyolítani, mert annál nagyobb a hibázási lehetőség. Még a végén csak még több problémát csinál. Érdemes ezt a mai napon minden területen alkalmazni, törekedjen a nemes egyszerűségre és óvakodjon attól, hogy másokat hibáztasson!

Amit ma elkezd, azt fejezze is be. Sőt, jó volna, ha minden más függőben lévő ügyet is befejezne. Nem csak azért, hogy megkönnyítse az életét, hanem azért is, mert egyes dolgok, problémák nem várhatnak tovább és minél inkább elnyújtja őket, annál kellemetlenebbek lesznek. Ám az sem utolsó indok, hogy hamarosan új kihívásokkal kell szembe néznie, így nem ártana megszabadulnia legalább a régiektől.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma kimondottan engedi, hogy a szíve döntsön Ön helyett. Vagyis ami a szívén, az a száján is. Az, hogy átengedi az irányítást az érzelmeinek kellemes, de kellemetlen meglepetésekkel is szolgál majd Önnek. Jobb lesz, ha felkészül arra, hogy nem mindenki örül majd az őszinteségének, viszont lesznek olyanok, akik kimondottan értékelni fogják, pláne, ha kimeri mondani a valódi érzéseit az illetővel kapcsolatban.

Keresi a megoldást és nem veszi észre, hogy ott van Ön előtt. Talán mert túl kézenfekvőnek találja, vagy egyszerűen nem tetszik Önnek. Ám attól még igenis azt kellene tennie. Csak tovább nehezíti a helyzetét, ha nem hajlandó mielőbb pontot tenni bizonyos ügyekre, problémákra. Ugyanakkor figyeljen oda arra, hogy szavazhatna kicsivel több bizalmat a szeretteinek, nem kell mindig ellenőrizgetni őket.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Meglehet, hogy kisebb-nagyobb bosszúságok érik, és úgy van vele, ez egy pocsék nap. Ám ha képes észrevenni az ürömben az örömet, akkor értékes tapasztalatokat szerezhet. Jusson eszébe, hogy mindennek oka van és próbálja megfejteni a történéseket! Mindemellett ma igazán megérdemli, hogy a saját kedvében járjon, lepje meg magát egy kis aprósággal vagy valamivel, amire régóta vágyott.

Hiába rohan, attól még nem lesz előbb. Felesleges kapkodnia és eszeveszetten pörögnie, mert csak azt éri el, hogy stresszesebb lesz. Higgye el, ha képes lenyugodni, úgy sokkal többet érhet el és eredményesebb lehet. Engedje el a félelmeit, ne hagyja, hogy a határidő vagy a teljesíteni vágyás megmérgezze a napját. Kezelje lazábban a problémákat, a munkát és megfogja látni, hogy így is érhet el sikereket!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



