Napi horoszkóp - 2018. szeptember 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma túlzásba viheti azt, amit úgy hívnak kétszínűség. Vigyázzon, nehogy véletlenül magára süssék, amiért látszólag mindenkivel kedves és megértő, a hátuk mögött pedig rossz véleménnyel van róluk, kritizálja őket és ezt tudtára is adja másoknak. Gondoljon bele, hogy ezek az emberek könnyen visszahallhatják azt, amit mond róluk. Nap végére csúnya összetűzésbe keveredhet azokkal, akikről pletykált.

Aggódik a párkapcsolata miatt. Bizonytalan a kedvesében, úgy érzi, kifelé kacsintgat, de mivel nem szeretné, hogy bárki is tudjon az Önök között lévő problémákról, igyekszik úgy tenni, mintha minden rendben lenne és senki sem hajlandó beavatni a titkaiba. Így érthető, hogy lassan kikészíti magát idegileg. Legalább egy emberrel ossza meg félelmeit, aki segítget Önnek tisztán látni és a helyes irány a terelheti.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma főleg saját magával és a gondjaival lesz elfoglalva, emiatt szerettei szemében önzőnek tűnhet. Próbáljon meg nem túl szélsőséges lenni és legalább hallgassa meg őket, ha ideje és energiája engedi, ne hajtson el mindenkit, ne mondjon mindenre nemet, mert különben tényleg úgy érezhetik, hogy ők már nem is fontosak magának. Ha pedig nem teszi, akkor vállalja a felelősséget, hogy morogni fog magára a környezete.

Arra kell ma ráeszmélnie, hogy nincs képben a környezetével történő eseményekkel. Le van maradva és olyan érzete van, mintha eddig burokban élt volna. Elhiheti, senki sem titkolózott Ön előtt, egyszerűen annyira a saját életével, gondjaival volt elfoglalva, hogy elhanyagolta a szeretteit és nem vette észre, mi történik velük. Nem lesz könnyű behoznia a lemaradását és jóvá tennie azt, hogy annyi mindenről lemaradt.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Minden esély meg van arra, hogy egy régi terve megvalósuljon, még az is lehet, hogy már el is felejtkezett róla. Ezen a napon kifejezetten azt érezheti, bármi megtörténhet Önnel. Munkahelyi sikerek érhetik, belebotlik élete nagy szerelmébe vagy kedvese kápráztatja el olyannal, amiről álmodni sem mert. Ma akármit is szeretne elérni, nem kell mást tennie, mint kinyújtania érte a karját és minimális erőfeszítéseket tenni.

Rettentően gyanakvó az emberekkel szemben. Így nem könnyű új barátságot vagy éppen párkapcsolatot kialakítani. Ha nem változtat a helyzeten és próbál kicsivel több bizalmat szavazni, akkor nem mostanában fog tartós kapcsolatra szert tenni. Ne feltételezzen mindenkiről rosszat, hogy elakarják magát árulni és összetörik a szívét. Máskülönben ne csodálkozzon azon, ha tényleg ilyen embereket vonz be.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Elbizonytalanodhat a párkapcsolatát az illetően. Ám ez nem olyan dolog, amin a barátok segíthetnek. Egyedül Ön adhatja meg saját magának a választ, hogy akarja-e folytatni a kapcsolatot vagy sem. Ha pedig úgy dönt, hogy igen, akkor muszáj lenne őszintén beszélnie a problémáiról a párjának. Ne féljen attól, hogy megbántja, mert az még rosszabb, ha mindent úgy hagy, ahogy van, mert idővel mindketten csak szenvedni fognak.

Környezete azzal vádolhatja meg, hogy érdektelen, közömbös velük szemben, csak azért, mert nem ajánlja fel nekik a segítségét vagy nem hallgatja meg a panaszaikat. Ne csináljon ebből magának lelkiismereti problémát, hiszen Önnek is rengeteg feladata van, és megvannak a saját gondjai. Nem baj, ha néha kicsit önző és magával foglalkozik. Ne vegye a szívére azt, amit mondanak elég, ha Ön tudja, mit és miért tesz.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mindenképpen törekedjen ma a tiszta kommunikációra, mert könnyen félreérthetik egymást a környezetükkel! Fontos, hogy mindent letisztázzanak, egyértelművé tegyenek. Inkább menjenek biztosra és ellenőrizzék le, hogy mindenki tudja-e a dolgát, vagy ugyanannak az infónak a birtokában vannak-e és előzzék meg a kellemetlen helyzeteket. Nehogy a nap végét a sárdobálás feketítse be, hogy kinek a hibája a történtek.

Ha eddig bizonytalan volt a kedvesével szemben vagy gondjaik voltak, akkor ezen a napon végre áttörést érhetnek el. Rá fog döbbenni, hogy a párjával kölcsönösen szeretik egymást és hogy ő az igazi. Együtt képesek bármilyen akadályt legyőzni, bármilyen problémát megoldani. Hatalmas változáson mehetnek ma keresztül. Tanuljanak a történtekből és ünnepeljék meg a szerelmüket!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Meglehetősen lehangolt és érzékeny lesz ma. Úgy érzi, nem tart sehol, nem alakulnak kedvezően a dolgai és szürkének látja az életét. Talán csak ki kellene törnie ebből a helyzetből és új lehetőségek után kellene néznie. Vegye fontolóra, hogy szakmát vált, elköltözik vagy milyen más egyéb lehetőségei vannak arra nézve, hogy változtasson. Nem kell megalkudnia azzal az élettel, amit most él, bármikor változtathat rajta.

Többször is belefuthat ma abba a hibába, hogy elvárja, vagy legalábbis azt hiszi, hogy mások kitalálják a gondolatait, de sajnos ez nem így van. Ne nehezítse meg a maga és mások életét. Egyszerűebb lenne kimondania kollégáinak, barátainak, és főleg a párjának, hogy mit gondol, vagy mit szeretne, és ne arra alapozzon, hogy ezt nekik tudniuk kellene. Spóroljon meg magának pár vitát és legyen egyenes!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



