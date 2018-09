Napi horoszkóp - 2018. szeptember 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Érdemes lenne ma kicsit magába tekintenie. Túl sokat foglalkozik azzal ki és mit gondol Önről, folyamatosan törekszik arra, hogy szinten tartson egy bizonyos látszatot a környezete részére. Bölcsen tenné, ha bizonyos gondjaira a válaszokat nem kívül, hanem belül próbálná megtalálni és ezalatt az idő alatt még akár észrevehetné azokat a mindennapos hibákat, amikkel fejlődését gátolja.

Valaki a segítségét kéri, de Ön vonakodik attól, hogy eleget tegyen a kérésnek. Meglehet, hogy magával a kéréssel nem ért egyet, nem tetszik Önnek vagy egyszerűen az illető nem szimpatikus. Az is lehet, hogy korábban már segített neki és nem volt elég hálás vagy mikor maga kért tőle valamit, cserbenhagyta. Ne csináljon ebből lelkiismereti ügyet, csak akkor segítsen neki, ha szívből teszi azt.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nagyon szeretné ma valakinek a segítségét, a tanácsát kérni, de sehogy sem tud kapcsolatba lépni az illetővel és emiatt magára marad. Természetesen ez nem ok nélkül történik, hanem azzal a célzattal, hogy egyedül oldja meg a problémáit. Hiszi vagy sem, de képes rá, nincs szüksége másra ahhoz, hogy jó döntéseket hozzon. Nem kell mást tennie, mint a szívére hallgatnia és megfogja találni a válaszokat, illetve tudni fogja, mit tegyen!

Lehet, hogy ma a legszívesebben mindenkit elhajtana, és a legkevésbé sincs kedve a környezetével foglalkozni, de megéri ma szóba elegyednie a kollégáival, esetleg találkoznia a barátaival, mert értékes, hasznos információkkal szolgálhatnak Önnek. Még akár egy komoly problémáját is megoldhatja a segítségükkel. Legyen ma nyitott a környezetére, mert nem tudhatja, hogy pontosan kitől hallja a megoldásokat!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Valaki ígért Önnek valamit, de az illető nem tartotta be. Vigyázzon, mert mások ráadásul bogarat ültethetnek a fülébe. Még mielőtt neki rontana és megszidná, előbb próbálja meg kideríteni az okát. Lehet, hogy valami komoly problémája akadt, közbe jött valami, amiről nem tehetett. Így elkerülhetné, hogy feleslegesen vesszenek össze. Ugyanakkor ez az eset rávilágít arra, hogy lenne még mit javítani az Önök között lévő kommunikáción.

Jó, hogy szerelmes, viszont emiatt egy kissé figyelmetlen és szeleburdi lehet. Eluralkodott magán a rózsaszínköd, ezért ne csodálkozzon azon, ha kisebb-nagyobb hibákat ejt majd. Még szerencse, hogy környezete elnéző lesz Önnel! A munkahelyén igyekeznie kell, hogy el tudja látni a feladatait, viszont otthon legalább kérheti a párja segítségét. Ketten együtt hamarabb végezhetnek bizonyos feladatok elvégzésével.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amit ma elhatároz, azt véghez is viszi. Éppen ezért legyenek mára pontos tervei, és mellettük érdemes lehet olyannal is megpróbálkoznia, amivel eddig korábban nem mert vagy nem jött össze, ugyanis ezen a napon azokkal is sikerrel járhat. Ma Ön mellett állnak a csillagok és támogatják vágyai megvalósításában. Érezni fogja, hogy rendkívül határozott, erős és semmi sem állhat az útjába. Még a környezetét is sikeresen meglepi a céltudatosságával.

Már régóta hordoz magában bizonyos titkokat, amelyek kezdik Önt felőrölni. Talán épp itt volna az ideje, hogy megszabaduljon tőlük. Jobban tenné, ha megosztaná őket valakivel, akiben megbízik, így jelentős mértékben csökkennének a terhei. Ám ha valakivel kapcsolatosak, akkor viszont fontolóra kellene vennie, hogy annak mondja, akire tartoznak, és vállalja a felelősséget. Ne féljen a következményektől, bízzon az illetőben!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma kellemetlen meglepetésben részesíthetik a kollégái. Azt hitte számíthat rájuk, a segítségükre, de sajnos az ellenkezője derülhet ki. Némelyikükkel kapcsolatban az lehet az érzése, hogy olyan, mintha nem is önmaga lenne és egészen megváltozott. Higgye el, lehet, hogy csak rossz napjuk van, éppen ezért ne vegye a szívére a történteket, de az biztos, hogy ma magára marad, és nem számíthat segítségre.

Túl sok feladatot vállalt, mert azt hiszi, erre van szükség ahhoz, hogy észrevegyék a munkahelyén vagy előléptessék. Ám jobban tenné, ha nem a mennyiségre, hanem a minőségre menne, azt sokkal jobban értékelnék. Különben sem szükséges ennyire hajtania, így is úgy is észre fogják venni Önt, csak idő kérdése. Úgyis minden akkor történik, mikor itt lesz az ideje, úgyhogy legyen türelmes!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha úgy érzi megrekedt, elakadt a jelenlegi helyzetében, akkor jusson eszébe az, hogy volt már hasonló helyzetben. Nem először történnek magával ilyen dolgok. Már korábban is kellett volna tanulnia egyes hibáiból, de mivel nem tette, most újra előfordulnak ezek a leckék. Vegye észre, hogy mi a közös bennük és akkor rá fog jönni arra, hogy hol és mit ront el, illetve min kellene változtatnia!

Valakit a környezetében kimagasló siker, elismerés ér, és mindenki örül neki, csak maga nem. Valójában kissé féltékeny az illetőre és nem érti, miért neki jönnek össze bizonyos dolgok, miért nem magának. Ne aggódjon, magát sem fogja elkerülni a siker, de most jobban tenné, ha megpróbálna az illetővel együtt örülni, akinek fontos lenne a maga kedvessége és elismerése. Legalább kis időre tegye félre a rossz érzéseit.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



