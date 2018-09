Napi horoszkóp - 2018. szeptember 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.24

KOS: (március 21 - április 20.)



Érdekes beszélgetésben lehet ma része egy barátjával vagy rokonával. Ha elég nyitott és hajlandó megnyílni, jó tanácsokat kaphat, sőt, megoldást kínálhatnak a problémájára. Mindenképpen fontos információkhoz fog jutni, ami pozitív hatással lehet a jövőjére nézve. De ehhez az kell, hogy ne mondja le a találkozót, és hogy megbízzon az illetőben. Ne hagyja, hogy paranoiája meggátolja a fejlődésben!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Elismerést kaphat szeretteitől kimagasló teljesítménye vagy éppen tehetsége miatt. Végre megdicsérik és megemelik a kalapjukat Ön előtt. Sokkal jobban vágyott erre, mintsem gondolta volna. Hirtelen úgy érzi, minden a helyére került, végre igazán hinni kezd magában. Merje felfedni előttük az érzéseit és ne féljen attól, hogy kinevetik vagy, hogy a pozitív élmények után úgyis csalódás éri.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Akkor kerülhet közelebb egy szerettéhez vagy ahhoz, akit megszeretne hódítani, ha önmagát meri adni és megbízik benne. Ne akarjon szerepet játszani, és ne féljen attól, hogy megint összetörik a szívét. Most igazán érdemes kimutatnia és kimondania az érzelmeit, hangot adni a vágyainak és hagyni, hogy végre valaki közelebbről is megismerje. Másképp nem fog működni a dolog Önök között, de ma áttörést érhetne el.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Akkor kerülhet közelebb egy szerettéhez vagy ahhoz, akit megszeretne hódítani, ha önmagát meri adni és megbízik benne. Ne akarjon szerepet játszani, és ne féljen attól, hogy megint összetörik a szívét. Most igazán érdemes kimutatnia és kimondania az érzelmeit, hangot adni a vágyainak és hagyni, hogy végre valaki közelebbről is megismerje. Másképp nem fog működni a dolog Önök között, de ma áttörést érhetne el.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Tökéletes ez a nap arra, hogy rendezze a viszonyát a kedvesével, őszintén elmondja neki, mit érez és mi a véleménye. Szánjanak ma időt arra, hogy rendbe tegyék a kapcsolatukat, mert ha megint a szőnyeg alá söprik a gondjaikat, később megnézhetik az életüket. Ne tegye kockára a kapcsolatát, mindkettőjüknek jobb lesz, ha mielőbb tisztázzák vágyaikat és problémáikat, mert ezáltal megerősíthetik kapcsolatukat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Legyen elővigyázatos, ugyanis ma valaki nem tiszta szándékkal közelíti meg. Ha ismerkedik vagy randija van, különösen legyen résen, de az is lehet, hogy egy rokona vagy barátja környékezi meg és próbálja magát manipulálni, hogy előnyökhöz jusson. Ne hagyja, hogy mások kihasználják, azt pedig ne higgye, hogy nem lehet magát becsapni. Hajlamos azt hinni, hogy jó emberismerő és azonnal felismeri a hazug, kétszínű alakokat, de még Ön is tévedhet.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Az idő most Önnek dolgozik, érdemes lenne kihasználnia. Ha nincs annyi feladata, munkája, akkor ne csináljon magának. Foglalja el magát azokkal a tevékenységekkel, amikre rég volt ideje és áldozzon szeretteire is egy kis időt. Ugyanakkor vizsgálja meg a terveit, mert aprócska hibát találhat bennük vagy egy még jobb lehetőségre bukkanhat rá. Tartson ki eredeti elképzelése mellett, csak a kivitelezés módján kell csiszolnia.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



A legszívesebben feladná. A munkát, álmai megvalósítását vagy éppen a párkapcsolatát. De ne tegye, mert később megbánná. Hiszi vagy sem, de már nincs olyan sok hátra és már közel a cél. Lehet, hogy nem lesz könnyű és már testileg-lelkileg igazán fáradtnak érzi magát, de megéri kitartania. Ne felejtse el, hogy rettentően erős és bármit képes elérni, amit akar, úgyhogy legyen türelemmel, érkezik az áttörés!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Egy barátja vagy rokona megtalálhatja a panaszaival. Valószínűleg nincs hozzá túl sok kedve, mivel magának is gondjai vannak és talán már az illetőből is elege van, de mégis érdemes lenne őt meghallgatnia. Nem csak azért, mert jót tenne az illetővel, de valójában még magának is segítene vele. A beszélgetés közben fontos dolgokra jöhetne rá és még maga lenne hálás az illetőnek, akármennyire is elképzelhetetlennek tartja most ezt!

BAK: (december 22 - január 20.)



Úgy érzi, ma bármibe is kezd bele, semmi sem sikerül. Már nap elején képes elkenődni a sikertelenségeket tapasztalva. Meglehet, hogy ma szándékosan tartják fel, akadályozzák Önt a csillagok. Ha valami nem megy, azt engedje el mára. Nem kell tökéletesnek lennie a randinak vagy a családi délutánnak. Inkább arra koncentráljon, hogy jól érezze magát és ne az elismerést akarja mindenáron begyűjteni!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma furcsa híreket kaphat egy Önhöz közel álló személlyel kapcsolatban. Az is lehet, hogy az illetőnek egy titka jut a fülébe és meglehetősen összezavarja Önt. Nem tudja, mit tegyen, és hogy álljon az illetőhöz. A legjobb volna, ha óvatosan felhozná a dolgot és beszélne vele róla, már csak azért is, mert teljesen felborulhat az érzelmi egyensúlya és olyankor hajlamos meggondolatlan döntéseket hozni.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ma elfogja Önt a nosztalgia. A régi szép időkön jár az esze és azokhoz hasonlítgatja a jelenét, amit silánynak talál. Ne tegyen úgy, mintha már késő lenne vagy olyan borzasztó életet élne. Nem kellene mást tennie, mint kezébe venni az irányítást és álmodozás helyett olyan jelent teremtenie magának, amiben boldog és elégedett lehet. Attól pedig kifejezetten óvakodjon, hogy felkeresse volt kedvesét, fogadja el, hogy ő már a múlté.

