Napi horoszkóp - 2018. szeptember 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Szembesülhet egy régebbi, lezáratlan problémával. Talán már azt hitte túl van rajta vagy csak elfelejtette, ám akárhogy is nézzük, a gond nem oldódott meg és most szépen visszaköszön az életébe. Szerencsére Ön azonnal a toppon lesz és terveket kovácsol a megoldásra. Jól teszi és törekedjen arra, hogy véglegesen lezárja ezt az ügyet és ne keljen vele később is bajlódnia. Hallgasson bátran a megérzésire!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Sajnos a mai napon a kellemetlen meglepetés érheti. Talán egy nem várt kiadással szembesül vagy egy rossz hírrel. Esetleg valaki olyat mond, ami szíven üti. Fontos, hogy ne törjön össze és élje meg világ tragédiájaként, mert annyira nem szörnyű a helyzet és kár lenne emiatt elrontania a hétvégéjét. Maradjon nyugodt, keressen valamilyen pozitívumot a helyzetben és ne hagyja, hogy a pesszimizmus úrrá legyen magán!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma valahogy elviselhetetlennek találja a környezetét. Mindenki zavarja, idegesíti, és a legszívesebben elküldené őket melegebb éghajlatra. Jó volna, ha tartózkodna ettől, mert sokkal súlyosabb következményei lehetnek, mint gondolná. Ha nincs kedve szeretteihez, ismerőseihez, akkor maradjon otthon vagy zárja rövidre a kötelező találkozót. Amennyiben szükségét érzi, próbáljon meg úgy kibújni a dolgok alól, hogy közben senkit sem sért meg.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kisebb-nagyobb gondjai adódhatnak a mai napon. Igyekezzen nem félvállról venni őket. Viszont arra is ügyeljen, hogy ne hárítsa őket másra. Ha kell, kérjen segítséget, de ne próbáljon kibújni a felelősség alól, mert annak kellemetlen következményei lehetnek és szeretteivel összeveszhet. Amikor pedig neki áll megoldani a problémát, tegye alaposan, hogy ne keljen később ismét szembetalálkoznia vele.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Óvakodjon attól, hogy a nagy türelmetlenségében elkapkodjon bizonyos döntéseket vagy mások helyett hozza mag őket. Hajlamos arra, hogy önkényesen hozzon a családját érintő döntéseket, utána pedig csodálkozik, ha vitáznak Önnel. Az pedig nem magyarázat számukra, hogy Ön tudja mi a jó és mindenkinek csak segíteni akart. Előzze meg a bajt, vagy ha már benne van, legalább vállalja a felelősséget.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Megeshet, hogy ma Önnek kell elsimítania egy baráti vagy családi vitát. Éppen ezért igyekezzen szeretetteljes és megértő lenni a környezetével, de ha valóban Önnek kell ítéletet mondania, akkor legalább legyen pártatlan, hiszen megbíznak az őszinteségében és a józan ítélőképességében. Segítse hozzá a vitás feleket ahhoz, hogy kompromisszumot kössenek, Ön pedig végig maradjon ki a vitából.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Elfogja a vágy, hogy tegyen valamit, ha kell, de erőszakkal előidézze a változásokat az életében. Mondani sem kell, hogy ez a görcsös tenni vágyás többet árthat, mintsem használ, de minimum felesleges időpazarlás. Engedje el az irányítani vágyást és inkább sodródjon az árral. Úgyis ráférne magára a pihenés, ezért jobban teszi, ha arra szánja a napot, hogy kikapcsolódjon és a kedvenc passzióit űzze.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Lehetősége adódhat ma arra, hogy flörtöljön, sőt, akár messzebb is menjen. Ha egyedülálló, akkor semmi akadálya a kis kalandnak, persze azért így is legyen elővigyázatos. Ám a párban élők is hajlamosak lehetnek ma olyan dolgokat elkövetni, amit később megbánhatnak, de akkor a jelen pillanatban úgy érezhetik, ez minden vágyuk. Gondolja meg, hogy megéri-e, kockára tenni a meglévő kapcsolatát!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Mindenképpen szánjon ma időt egy ismerősére, barátjára, ugyanos azon kívül, hogy kellemes időt tölthetnek együtt, hasznos információkat, értékes bölcsességeket kaphat tőle. Legyen nyitott a találkozásra és arra, hogy befogadja az új dolgokat, akármilyen képtelennek is hangozzanak első hallásra. Amint megemésztette a hallottakat, rá fog jönni, hogy most pontosan erre volt szüksége és jogosan érezheti, hogy az égiek is támogatják magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Szerettei vagy barátai meglepetéssel készülnek Önnek. Fantasztikus napot tölthet velük, mikor úgy érezheti, igazán szeretik Önt és elismerik a képességeit. Tökéletes ez a nap arra, hogy őszintén elmondja, nekik mit érez, és mennyire hálás a segítségükért, támogatásukért. Bár nem szokása érzelmeskedni, de ma igazán megtehetné, mert ezzel megerősíthetné kapcsolatát a szeretteivel. Jusson eszébe mennyi mindent köszönhet nekik!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Épp itt az ideje annak, hogy felvállalja érzéseit és gondolatait. Merje megmutatni a környezetének, hogy kicsoda maga és miként vélekedik. Engedje meg másoknak, hogy közelebbről is megismerjék, és ne féljen attól ki és mit fog szólni magához. Jelentős mértékben megerősödhet ma az önbizalma és szeretetteljes környezetében elegendő motivációt kap ahhoz, hogy megmerje valósítani önmagát és vágyait.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Semmit se kockáztasson ma! Ha valami veszélyesnek vagy bizonytalannak tűnik, akkor azt inkább el kellene engednie. Ugyanakkor a kapcsolatát se tegye kockára egy kis flörtért vagy kalandért. A mai napon kevéssé hallgathat a józan eszére, és ebből komoly kellemetlenségei származhatnak. Anyagi kár, de akár érzelmi csalódás is érheti és a kapcsolatát is veszélybe sodorhatja, ha túl léhán viselkedik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc