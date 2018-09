Napi horoszkóp - 2018. szeptember 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Engedjen meg magának valamivel több lazítást. Túl sokat dolgozik, keveset pihen és nem szán elég időt magára és szeretteire. Valójában nagyon is megteheti, hogy kevesebbet hajt, hiszen minden remekül alakul maga körül. Igazán megtehetné, hogy már ma lazábbra veszi a gyeplőt és testben és lélekben egyaránt felkészül a hétvégéjére. Engedje el a kényszerérzetét, hogy örökösen hasznosan akarja tölteni az idejét!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen elővigyázatos, mert valaki megpróbálja becserkészni a saját önző vágyainak eléréséhez. Vigyázzon, nehogy úgy használják ki, hogy közben észre sem veszi. Ma tegye félre a naivitását, jóhiszeműségét és legyen kicsit gyanakvóbb! Bízzon a megérzéseiben és mellettük a józan ítélőképességében, ne hagyja magát rászedni, mert annak kellemetlen következményei is lehetnek azon kívül, hogy ismét csalódnia kell valakiben.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Már azt hitte nyugodt, békés nap elé néz, mikor hirtelen a fejetetejére állhat minden és káoszba fulladhat a napja. Nem elég, hogy gondok adódnak a munkahelyén, még a kollégái is kellemetlenkedhetnek Önnel és megnehezíthetik a napját. Mindennek a tetejében meg otthon is gondjai adódhatnak, ahol meg a szerettei húzzák a fejére a vizes lavórt. Érthető, ha nap végére úgy érzi, elege van mindenkiből.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egy szerette úgy hozott meg egy fontos döntést, hogy előtte nem egyeztetett magával és ez kissé kiborítja. Ám nem kell mindjárt hajba kapni az illetővel, elég lenne megkérdezni, miért döntött így, mert akár jó oka is lehet, amit meglehet érteni. Különben sem ártana javítani az illetővel a kommunikációján, mert gyakran félreértik egymást és manapság sokszor nem találják a közös nevezőt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ideje lenne rájönnie, hogy nem lehet mindig Önnek igaza, és hogy minél jobban ragaszkodik az igazságához és próbálja mások torkán legyömöszölni, annál több ellenséget szerez, illetve maga ellen fordíthatja szeretteit. Arról nem is szólva, hogy nincs is mindig igaza, sokszor csak úgy látja a dolgokat, ahogy látni akarja, éppen ezért erre is időszerű lenne ráébrednie, hogy legalább a saját hibáját belássa. Ha fontosak a szerettei, engednie kell.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma örömteli nap elé néz. Több kellemes meglepetés is érheti és párjával is sikerül egy kellemes délutánt, estét eltölteniük. Fontos, hogy legalább ma tegye félre örökös elégedetlenségét és panaszkodását, jusson eszébe, hogy nem is olyan rossz helyzete. Másoknak komolyabb problémáik vannak, ahhoz képest az Ön élete meglehetősen jól alakul és szinte mindene megvan, amit csak szeretne.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma különösen hozza a formáját. Tele lesz energiával, szabályosan megtáltosodik és a legjobb formáját nyújtja. Azért figyeljen oda arra, hogy a nagy pörgésben senkit se bántson meg. Akaratlanul is átléphet másokon vagy megsértheti őket és az nem lenne szerencsés. Az sem baj, hogy humoros kedvében van, de tudja hol a határ és ne gázoljon bele senki lelkébe. Lehet, hogy ma nem mindenki veszi a lapot a környezetében.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



A mai napon hirtelen fellángolhat Önben a vágy. Rájöhet arra, mire vágyik, mivel szeretne foglalkozni, vagy mit szeretne csinálni. Olyannyira úrrá lesz magán ez a derült égből villámcsapásszerű felismerés, hogy képes lenne mindent felborítani és azonnal az új dolognak szentelni az életét. Óvakodjon ettől a lépéstől és legyen megfontolt. Várja meg, amíg kicsit lecsillapodnak az érzései és utána kezdjen csak tervezni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ez nem az a nap, amikor visszafogja magát, sőt, egyenesen késztetést érez arra, hogy flörtöljön másokkal, tesztelje a hatalmát, a vonzerejét és lesz is erre lehetősége. Azért óvatosan játszadozzon másokkal és mindig legyenek nyilvánvalóak a szándékai, mert bizonyára Ön sem szeretne kellemetlen helyzetbe kerülni. Amennyiben ügyesen csinálja, forró flörtökben, és ha úgy kívánja, egy kis kalandban is része lehet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Dugig van megvalósítandó tervekkel és ötletekkel. Ma csak úgy ontja magából őket. Érdemes a megfelelő fülekbe suttogni őket, legyen az a főnök vagy éppen a partnere, mert jó eséllyel meghallgatásra találnak. Egyelőre még kerülje a vágyai kivitelezését, maradjon csak az ötletelés talaján, ha azon gondolkodik munkahelyet vált, költözik vagy új tanulmányokba kezd, ugyanis könnyen megeshet, hogy holnap már másként látja majd a dolgokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Egyszeriben rádöbben, hogy idáig szándékosan igyekezett feltartóztatni bizonyos változásokat. Most viszont készen áll arra, hogy beengedje őket az életébe. Ezt bölcsen teszi, úgyhogy a mai napon csak sodródjon az árral és merje elengedni az irányítást. Gondolja át, élete mely területe szorul megreformálásra és vágjon bele nyugodtan, közben eszméljen rá arra is, hogy mik azok, amik hátráltathatják a fejlődését.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Legyen óvatos azzal, hogy fogalmaz, mert meggondolatlanságával magára haragíthatja szeretteit, munkahelyén pedig ellenségeket szerezhet. Persze mindezt nem szándékosan teszi, csak egyszerűen meggondolatlanul fecseg és akarata ellenére is megbánthat másokat. Ugyanezen okból kifolyólag kerülje a vitákat, ne hagyja, hogy belesodorják. Egész nap igyekezzen tisztán és egyértelműen fogalmazni!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc