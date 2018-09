Napi horoszkóp - 2018. szeptember 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Hogyha továbbra is ebben a tempóban halad, nem számol a testi és lelki korlátaival, és csak dolgozik, pörög állandóan, annak kellemetlen egészségügyi következményei lehetnek. Ha nem akar lebetegedni, akkor tényleg számolnia kellene a korlátjaival és ne vigyen mindent túlzásba. Kezdjen el szelektálni és vállaljon kevesebb feladatot. Nyugodtan kérjen segítséget a környezetétől, nem kell mindennel egyedül megküzdenie!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Valaki megpróbálja magát beleártani a magánéletébe és ez rendesen kihozza a sodrából. Úgy érzi, nem bíznak Önben, és különben sem vágyik arra, hogy mások abajgassák. Hogyha valaki átlépett egy bizonyos határvonalat és kérdés nélkül beleavatkozott a dolgába, akkor ne menjen el mellette szó nélkül, de nem is érdemes világra szóló vitát indítania, csak kérje meg, hogy többé ne tegye, és ne vegye személyes támadásnak, az illető csak segíteni akart.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Túl sokáig halasztgatott egy bizonyos dolgot, túl sokáig igyekezett róla nem venni tudomást és most ennek meg lesz a böjtje. Most már nem tehet egyebet, minthogy menti, ami menthető. De ezek után már ne az legyen a cél, hogy gyorsan lezárja, hanem menjen rajta végig és zárja le tisztességesen a dolgot és tanuljon hibájából a jövőre nézve, ugyanis nem először fordul elő, hogy ezt csinálta. Az egészségével kapcsolatban pláne nem érdemes játszania!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Senki sem szereti beismerni, hogy hibázott, de ettől lesz nemesebb és felelősségteljesebb, sőt, jobb is az ember, hogy kész tanulni belőlük. Ezért bármennyire is kellemetlen legyen, vegyen erőt magán és nézzen szembe a történtekkel. Álljon az elé, akivel szemben vétett vagy vigye el a balhét a munkahelyén, ha ott hibázott és higgye el, még nőni is fog mások szemében. Viszont legyen elnézőbb magával, mindenki hibázhat!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Olyan emberek veszik ma körbe, akiket szeret, illetve jól érzi magukat a környezetükben. Ez rengeteg erőt ad Önnek ahhoz, hogy kibírja az egész napot és a magára váró nehézségeket, esetleg azt, hogy meghozzon egy fontos döntést. Ez a támogató környezet megerősíti önbizalmát és derűt, jó hangulatot varázsol magának egész napra. Használja a pozitív erőt, amit kap és merje megvalósítani terveit!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Úgy érzi, hiába dolgozik, küzd keményen, nincs semmi látszata. Ez nem így van és attól még, hogy elsőre nincsenek látható, nyilvánvaló eredmények, sem az ideje, sem az energiája nem megy kárba, mert értékes tapasztalatokat szerez és szépen halad előre. Hamarosan látni is fogja, csak még egy kicsit legyen türelmes és ne adjon fel semmit! Még az is lehet, hogy ma rá fog jönni, mi az, ami esetleg hátráltatja!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



A gondolatai már a hétvége körül forognak, ami igazán megérthető, csak éppenséggel így nem figyel eléggé és folyton elkalandozó gondolatai miatt kellemetlenség érheti. Kisebb-nagyobb bosszúságokkal találhatja szembe magát, ha nem igyekszik kicsit jobban koncentrálni. Ugyanakkor van valami, amivel kapcsolatban ideje volna döntenie, nem halogathatja tovább a dolgot!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Párja vagy egy barátja aggódik a viszonyuk miatt. Az lehet az érzése, hogy maga kész véget vetni a kapcsolatuknak. Ha ez valóban így van, akkor tegye meg mielőbb, de tisztességesen járjon el és legyen egyenes az illetővel szemben. Hogyha pedig a kapcsolat mellett dönt, akkor nyugtassa meg, és ne hagyja, hogy tovább szenvedjen. Ha a megbocsátásra voksol, akkor bocsásson is meg, és ne hánytorgassa fel többször a történteket!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Jobban is odafigyelhetne a környezetére és arra, kinek, mit mond. Figyelmetlensége miatt megbánthat, megsérthet másokat és az csak kifogás lesz a szemükben, hogy ma csak viccelődött vagy nem gondolta komolyan. Nem biztos, hogy érzékeny a környezete, lehet, hogy csak nekik is gondjaik vannak, és maga nem veszi őket észre. Arra is vigyázzon, hogy bármi is történjék ma, őrizze meg az önuralmát!

BAK: (december 22 - január 20.)



Mikor ma veszekedésre adná a fejét, jusson eszébe, hogy másnak is lehet rossz napja, más is lehet fáradt. Természetesen ez nem indok arra, hogy mások vagy akár a szerettei kötekedjenek Önnel, mint ahogy sem, hogy cserébe Ön is elküldje őket melegebb éghajlatra. Legyen ma maga az okosabb, a megértőbb és kerülje a konfrontációt vagy hátráljon ki belőle, ha belecsöppen, és majd máskor kikéri magának a viselkedést.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Pletykálni kezdhetnek Önről a munkahelyén. A kérdés az, hogy alapja is van? Erre egyedül Ön tudja a választ, vagyis ennek fényében tegye szóvá vagy indítson háborút. Persze nem kell hagynia, hogy a magánéletében turkáljanak, de ha esetleges valóban megkérdőjelezhető dolgokat tesz, akár munkahelyi viszonya van, akkor ne legyen annyira meglepve, hogy mindenki Önnel van elfoglalva.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Lehetőség kínálkozik arra, hogy elsimítson egy régóta fennálló vagy akár egészen friss problémát, illetve kellemetlen, vitás helyzetet egy ismerősével. Fontos, hogy végig higgadt maradjon, ne veszítse el az önuralmát és legyen nyitott a másik fél mondandójára. Eleve, ha szükséges, kezdeményezze Ön a beszélgetést és nyújtson békejobbot. Az Ön lelke is nyugodtabb lenne, ha sikerülne ezt lezárnia.

