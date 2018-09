Napi horoszkóp - 2018. szeptember 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.19

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma semmi sem állhat az útjába. Céltudatosan halad előre, csak a cél lebeg a szeme előtt. Ez rendben is van, de azért ne hagyja, hogy a vad előremenetelésben ne vegyen észre bizonyos buktatókat, illetve véletlenül se taposson el út közben másokat. Ha mindezekre is odafigyel, sikeres nap elé néz és még többet is nyer, mintsem gondolná! Azért figyeljen oda arra, hogy tudjon munka után kikapcsolódni és ne pörgesse tovább magát!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Negatív kritikával illethetik és ez nagyon rosszul érinti, mert azt hitte jó abban, amit csinál. Valójában az is, egyszerűen még van hová fejlődnie és a kritikára úgy kellene tekintenie, mint építő jellegű megjegyzés, ahelyett, hogy azon agyal, sutba vág mindent és feladja vágyai megvalósítását. Csak egy kis odafigyelésre és kitartó munkára lenne szüksége. Ne álljon saját maga útjába azzal, hogy depressziózásra pazarolja idejét!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Rendkívül pozitív hangulatban lesz ma. Mindenkire mosolyog, mindenkihez van egy-két jó szava és valósággal elbűvöli a környezetét. Éppen ezért ajtók nyílhatnak meg Ön előtt és a szeretete, kedvessége hálát csalhat ki az emberekből. De persze nem ezért kell jóban lennie másokkal, hanem mert Önnek is jót tesz, ha pozitívan gondolkodik és békességben telik a munkahelyén az ideje, nem pedig feszültségben.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehéz és fárasztó nap vár magára. Folyamatosan kell tudni figyelnie, ha nem akar hibázni és bajba kerülni. Úgy érzi, sokat vállalt, vagy túlterhelték a felettesei, ráadásul állandóan problémákba vagy falakba ütközik. Érthető, ha ma kissé megtörten és fáradtan megy haza, de szerencsére szerettei új életet lehelnek majd Önbe és feledtetik magával a pocsék napot. Muszáj lesz találnia valamilyen kapaszkodót, hogy ne forduljon magába!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Van valami, amivel kapcsolatban eddig nem látott tisztán, de most egyszeriben megvilágosodik és rájön az igazságra. Rádöbbenhet arra, mit rontott el eddig, de legalábbis min kellene változtatnia. Épp itt az ideje, hogy szembenézzen a valósággal, a félelmeivel és a vágyaival egyaránt. Egyelőre csak lassan és óvatosan tárja fel mindazt, amit a szőnyeg alá söpört és ne kezdjen bele azonnali változásokat kieszközölni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egy régóta húzódó problémájára, ügyére végre pontot tehet. Egy fejezet lezárul, egy új pedig kezdetét veszi. Éppen ezért új lehetőség, út nyílik meg Ön előtt és döntenie kell, hogy rálép-e vagy sem. Viszont e téren nem várt segítséget kaphat a környezetétől, ami segít Önnek meghozni a döntést. Ma tele lesz életkedvvel, látja végre az alagút végét és a szebb jövőt, amiben megvalósulnak az álmai.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Mostanában sokan megbántották, többen is csalódást okoztak Önnek, de egyszer sem állt ki magáért és soha egy rossz szava nem volt azokhoz, aki fájdalmat okoztak Önnek. Talán éppen ezen kellene változtatnia ahhoz, hogy véget érjen ez a széria és ne szúrjanak ki Önnel mások. Ha meg ismét valaki belerúg magába, akkor ne menjen el csendben mellette, hanem tegye szóvá a dolgot és álljon végre a sarkára!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Egy nagy igazságra döbbenhet rá. Olyan dologgal szembesülhet, ami régóta időszerű volt. Korábban még nem volt elég tiszta a látása, nem akarta észrevenni azt a bizonyos dolgot, de most végre minden világos Ön előtt és tudja, mit kell tennie. Meglelheti azt, amit régóta keresett, hiányolt az életéből és igazán érezheti milyen is a lelki béke, illetve mikor egészen kerek a világ. Ne rontsa el ezt a napot azzal, hogy keres magának valamit, amin stresszelhet is!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Túl sokat foglalkozik a korábbi sérelmeivel. Ma egész nap a múlton rágódik, és azon kesereg mit rontott el, és hogy mások miként bántak Önnel. Mivel változtatni már úgy sem tud rajta, teljességgel felesleges ezen keseregnie. Fogadja el, hogy történt, ami megtörtént, vonja le a tanulságot és most már nézzen előre, mert amíg a múlton sopánkodik, elszalasztja a lehetőségeket a jelenében.

BAK: (december 22 - január 20.)



Öntől kissé szokatlan, de ma meglehetősen agresszíven kívánja megvédeni magát és az igazát. Nincs azzal baj, hogy megteszi, inkább azzal, ahogy próbálja elérni, hogy magának legyen igaza, vagy ne tapossák el Önt. Legyen óvatos, nehogy pontosan azt a módszert használja, amit magával szemben is használtak, hiszen akkor hiteltelenné válik. Arról nem is szólva, ha túlfeszíti a húrt, akkor csodálók helyett ellenségekre tesz szert.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Egy ismerőse segítségre szorulna és maga tehetne is érte valamit. De csak akkor lásson neki a támogatásnak vagy a szívesség megtételének, ha azt önzetlenül teszi és nem vár cserébe semmit. Ez most nem az a helyzet, amiből hasznot húzhatna. Éppen ezért gondolja át még azelőtt, hogy belevág és félúton meggondolja magát, mert annak súlyos következményei lehetnek amellett, hogy még csalódást is okoz valakinek.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ha valaki menni szeretne, azt ne tartsa vissza. Amennyiben egy barátja, ismerőse úgy dönt, hogy kilép a kapcsolatból, akkor azt engednie kell, hiszen amúgy is voltak gondjaik korábban is és régóta nem felhőtlen a kapcsolatuk. Csak maga hajlamos makacskodni, nem venni tudomást a tényekről, de minél jobban ellenáll nekik és próbál szemben úszni az árral, annál nagyobb csalódás fogja érni.

