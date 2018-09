Napi horoszkóp - 2018. szeptember 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Mielőtt bármit is tenne, bölcsen tenné, ha előbb gondolkodna. Hajlamos elkapkodni bizonyos döntéseket és meggondolatlanul cselekedhet. Bár merőben szokatlan lenne Öntől, de azt főleg kerülje, hogy az érzelmei vezéreljék. Viszont most hiába is várná, hogy mások segítenek meghozni a döntést, magára marad, mivel egyedül kell szembenéznie bizonyos kérdésekkel.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Végre sikerül meglelnie a lelki békéjét. Jót tesz Önnek, ha elegendő időt szán magára és a pihenésre. Használja ki ezt a nyugodtnak, békésnek ígérkező napot arra, hogy befejezze feladatait, mindazt, amivel el van maradva, és hogy kicsit rendbe szedje gondolatait, mivelhogy vannak dolgok, amit átgondolásra szorulnának. Itt a lehetőség, hogy letisztázza magában, mit vár a kedvesétől, illetve a jövőjétől.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kifejezetten termékeny nap elé néz. Ma mindenre lesz ideje, amire csak szeretné. Tele van ötletekkel, nap csak a napot, hanem a következő hetet illetően is. Terveiben szerettei osztoznak, főleg azokban, ami velük kapcsolatos. Jól teszi, ha kezébe veszi kicsit az irányítást, és programokat szervez maguknak, illetve kikéri a véleményüket, mert ezzel is erősítheti a családi köteléket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Próbálja rendbe tenni az életét és a kapcsolatait. Így is apránként haladna előre, de mindig közbe jön valami. Folyton akadályokba ütközik és minél jobban neki feszülne, annál nagyobb ellenállással és nehézségekkel találkozik. Ám ez semmiképpen se vegye el a kedvét, ugyanakkor arra hívja fel a figyelmét, hogy nem kellene olyan görcsösen igyekeznie. Fusson neki más eszközökkel, esetleg kicsit később, hátha csak ilyen apróságon múlik a siker.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Van valami, amiről nem kíván tudomást venni. Egy érzés, egy félelem, talán egy probléma, és inkább a szőnyeg alá söpri. Tudja, hogy nem megoldás, de mégis úgy érzi, könnyebb így, mintsem szembenézni vele. Jó megoldás lehetne az, ha beavatná egy szerettét, barátját, aki segíthetne megoldást találni vagy esetleg rávilágítana bizonyos tényezőkre, amiket nem vesz figyelembe. A lényeg, hogy ne próbáljon görcsösen nem venni tudomást a gondról.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Meglehet, hogy eddig bizalmi gondjai voltak szeretteivel vagy legalábbis egy bizonyos személlyel kapcsolatban. Szerencsére ez most megváltozik és képes újra bízni az illetőben. Még az is lehet, hogy pont a mai lesz a kibékülésük napja. Szinte azonnal tapasztalni fogja, hogy sokkal jobb a hangulata. Tanuljon az esetből a jövőre nézve. Érdemes megerősítenie a szeretteivel a kapcsolatát, mert nemsokára nagy szüksége lehet a támogatásukra.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nyugtalanítja egy bizonyos dolog, ám próbál róla nem venni tudomást. Érthető, emiatt feszült és ingerlékeny lesz ma. De rosszul teszi, mert így még elkerülhetné a problémát vagy a kellemetlen esemény bekövetkeztét. Gondolja át, mi lehet az, ami zavarja, és ha tud, akkor tegyen ellene. Igyekezzen a kisebb rosszat választani, és ha kell, legyen elég bátorsága segítséget kérni, ha szükségét érzi!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Egy ideje már nem túl jó a kapcsolata egyes barátaival vagy szeretteivel. Hirtelen késztetést érezhet arra, hogy rendbe tegye ezeket a problémás kapcsolatokat. Jól is teszi, éppen itt az ideje! De figyeljen oda arra, hogy amíg egyesekkel rendezi a kapcsolatát, másokkal véletlenül se vesszen össze. Mindenkivel szemben törekedjen a békés megoldásokra és a kompromisszumokra, amihez az kell, hogy belássa a saját hibáit.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Végre kezd testi és lelki szinten egyaránt feltöltődni és máris szebbnek a látja világot, de legalábbis nem olyan sötétnek, mint korábban. Képes szembenézni a hibáival és készen áll arra, hogy megoldásokkal rukkoljon el a gondjait illetően. Okosan teszi, ha türelmesebb és elnézőbb lesz magával, lassan és kis lépésekben kezdje el megtervezni a jövőjét. Érdemes lehet meghallgatnia a párja véleményét is, aki segítene Önnek észrevenni a lehetséges buktatókat!

BAK: (december 22 - január 20.)



Nehézségei adódhatnak a kommunikációban. Apró félreértésekből hatalmas viták kerekedhetnek. Ma valahogy sem értik egymást a szeretteivel. Ráadásul egy kissé paranoiásan viselkedhet velük és azzal vádolhatja meg őket, hogy kibeszélik magát vagy lenézik. Kerülje az ilyen jellegű vádaskodásokat, mert csak olaj lehet a tűzre. Arról nem is szólva, ha Ön sértegetni kezdi őket, maga is kapni fog negatív megjegyzéseket.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Aggódni kezd a pénzügyei miatt, ennek okán feszült lehet ma és képes összeveszni szeretteivel megvádolva őket, hogy túl sokat költekeznek, miközben maga az, aki nehezen fogja vissza magát. Nem az a megoldás, hogy hirtelen drasztikus spórolásba kezd, de tény és való tennie kell valamit. Bizony szükség lesz az önfegyelemre a jövőre nézve, de azért nem kell bezárkózniuk, hogy vízen és kenyéren éljenek.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Szánjon időt a pihenésre, de azért arra is, hogy a kötelező feladatait elvégezze, mert sajnos senki sem fogja maga helyett elvégezni a házi munkát. Tudja le nap elején, amit le kell, utána a nap hátralevő részében tovább lógathatja a lábát. Azért szánhatna egy kis időt szeretteire is, mert lehet, hogy maga nem gondolná, de igenis vágynak a társaságára és szeretnék, ha velük is foglalkozna.

