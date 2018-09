Napi horoszkóp - 2018. szeptember 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Folyton kritizál másokat és mindenben csak a rosszat látja. Szerettei igyekeznek a kedvében járni és bár lehet, hogy egyesek viselkedése, tettei kívánni valót hagynak maguk után, attól még nem kellene sértegetnie őket. Vegye észre, hogy a maguk módján igyekeznek, máskülönben ne csodálkozzon azon, ha sikeresen hajba kapnak és az egész hétvégéjük elromolhat. Különben sem ártana, ha inkább magába nézne!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Van valaki, akivel kapcsolatban nem tudja eldönteni, mit szeretne tőle. Bizonytalan az személy érzéseiben, de a sajátjaiban is. Ahhoz, hogy dönteni tudjon, ismernie kellene az illető gondolatvilágát, azt pedig csak tőle tudhatja meg. Ne essen abba a hibába, hogy maga próbálja meg kitalálni, vajon mi játszódhat le benne. Ha pedig időt kér, akkor adjon neki és abból úgy is kiderül, visszatér-e magához vagy sem.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma valahogy elviselhetetlennek találja a környezetét. Mindenki zavarja, idegesíti, és a legszívesebben elküldené őket melegebb éghajlatra. Jó volna, ha tartózkodna ettől, mert sokkal súlyosabb következményei lehetnek, mint gondolná. Ha nincs kedve szeretteihez, ismerőseihez, akkor maradjon otthon vagy zárja rövidre a kötelező találkozót. Amennyiben kell, próbáljon meg úgy kibújni a dolgok alól, hogy közben senkit sem sért meg.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kaphat egy olyan hírt, információt, ami teljesen felvillanyozza és már le is pörgött maga előtt a fényes jövő. Még mielőtt teljesen beleélné magát, győződjön meg az infók valódiságáról, nehogy két szék közé essen, vagy egyáltalán hoppon maradjon. Addig ne is tegyen semmi egyebet és ne is kürtölje szét. Amennyiben igaznak bizonyul, akkor pedig ünnepeljen és bátran örüljön a sikernek!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egy kissé feledékeny és szétszórt lehet ma, ezért már nap elején győződjön meg arról, nem felejtette-e el valamit. Lehet, hogy valakinek beígért valamilyen segítséget, találkozót és talán kiment a fejéből. Ma többször is azon kaphatja magát, hogy eltűntet és azután nem talál dolgokat. Jó volna, ha ma leginkább csak pihenne, de legalábbis semmilyen komolyabb feladatot nem akarna elvégezni, így elkerülheti a galibákat!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Meglehetősen lehangolt lesz ma. Talán azért, mert nem alakulnak kedvezően a dolgai, magára maradt egy csomó feladattal és senki sem ajánlkozik magától, hogy segítsen Önnek. Meglehet, hogy nem kellene egyebet tennie, mint kérnie. Vagyis nyelje le a büszkeségét, sértettségét és kérjen segítséget, ha úgy érzi, el van úszva vagy komoly gondjai vannak, és ne várjon a sült galambra.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma valahogy senkivel sem találja a közös nevezőt. Folyton félreértik egymást vagy pedig sehogy sem tudnak kiegyezni. Több alkalommal is vitába keveredhet, és nem tud kompromisszumot ajánlani, sem pedig dűlőre jutni az adott kérdésben. Próbáljon meg higgadt maradni és nézzen magába. Ott találja a probléma forrását, ami akadályozza, amivel valójában maga sem számolt. Ennek fényében már tudni fogja, mit kell tennie.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Akármennyire is nagy legyen a kísértés, maradjon a realitás talaján. Óvatosan álmodozzon szerelmi kalandokról vagy hirtelen ötlettől vezérelt kiruccanásokról. Lehet, hogy fejben biztonságosnak és szépnek tűnnek ezek a dolgok, de a valóságban adódhatnak olyan gikszerek, amelyekkel nem számolt és a szép álomból könnyen rémálom lehet. Ezért ma ne akarjon semmilyen újdonságot kipróbálni!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Könnyednek, lazának akar mutatkozni, pedig valójában rettenetesen érzi magát. Történt valami, ami felzaklatta, elszomorította vagy éppen felidegesítette. Az is lehet, hogy még nem zárult le a dolog és valami miatt aggódik, de Ön igyekszik magát megfeszíteni és nem kimutatni a valódi érzéseit. Talán még sikerül is megtévesztenie a környezetét, de ez nem mondható nagy sikernek, mert attól még a gondja nem oldódik meg!

BAK: (december 22 - január 20.)



Abba a hibába eshet, hogy másokat okol a saját hibáiért, ami persze nyilvánvaló, hogy nem a szerettei a hibásak, de mégis megpróbálja rájuk kenni. Nem túl meglepő, hogy ezzel csak magára haragítja őket. Jobb volna, ha beismerné a tévedését, vállalná a tettét, máskülönben csak összerúgja a port a többiekkel és egész hétvégén mosolyszünet lesz. Aztán persze már nyíltan haragudhat rájuk, amiért cserben hagyták Önt.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Az a baja, hogy képtelen szembenézni a tényekkel, hogy Önnek is vannak korlátai és nem tudhat, illetve nem bírhat el mindent. Ezért ne ártsa bele magát olyanba, amihez nem ért vagy ne vállaljon el annyi plusz munkát, szívességet, mert nem halad a sajátjaival egyszerűen teljesen kifárad. Tanuljon meg nemet mondani és alapból gondolkodni, mielőtt beszél, így rengeteg felesleges stressztől kímélhetné meg magát.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Rengeteg elintézendő feladat vár Önre, nem sok ideje lesz a pihenésre. Ám ha ügyesen szervez vagy segítséget kér, és napközben letudja a kötelező projekteket és elintézi a házi munkát is, akkor az estéje szabad lehet és nyugodtan töltheti a szeretteivel vagy azzal, amivel csak szeretné. Úgyhogy ma le lustálkodjon, hanem tudjon le mindent, amit tud, és így nyugodt lelkiismerettel nézhet a következő nap elé.

