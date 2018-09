Napi horoszkóp - 2018. szeptember 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.15

KOS: (március 21 - április 20.)



Több időt kellene szánnia szerelmi életére a jelenlegihez képest, akár van kedvese, akár nincs. Amennyiben nincs, akkor nem ártana, ha randevúzna, ismerkedne, mert valójában nagyon is vágyik a szerelemre. Amennyiben van kedvese, dolgozniuk kellene a kapcsolatuk megerősítésén, mert párja elhanyagolva érzi magát és az az érzése, hogy nem tart semerre a kapcsolatuk. Mondják ki, mi kellene ahhoz, hogy jobb legyen a kapcsolatuk!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Érdemes lenne több időt szánnia szeretteire, illetve párjára, mert értékes tanácsokkal látnák el. Ők egészen más szemszögből látják magát és felhívhatnák a figyelmét olyan dolgokra, amiket esetleg Ön nem vesz észre. Éppen ezért ne úgy érezze, hogy kritizálják magát, mert csak jót akarnak Önnek és be is fogja látni, hogy igazuk van. Különben is szüksége lenne a szeretetükre és arra, hogy érezze a család támogatását.

IKREK: (május 21 - június 21.)

Törekedjen arra, hogy olyan dolgokat csináljon, amihez kedve van, még akkor is, ha dolgoznia kell. Munkaközben vagy akár utána, de legyenek olyan pillanatok, mikor kicsit kényezteti a lelkét. Próbáljon meg magának folyamatos örömforrást biztosítani. Munka után be is ülhetne valahova barátaival és aktívan lazíthatna, vagy ha nem viszi túlzásba a költekezést, meglephetné magát valamivel.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Minden apró kudarc, hiba ma rettentően bosszantja, a környezetével együtt, ami természetesen egyre kevésbé viseli jól, hogy semmi sem jó Önnek és mindenért csak morog. Ne csodálkozzon azon, ha ők is ingerültek lesznek Önnel. Jobban tenné, ha ma elengedné a dolgokat és nem igyekezne azon, hogy minden tökéletes legyen. Önnek is könnyebb lenne, kevesebbet stresszelne és nem veszne össze a környezetével.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Rosszul teszi, hogy próbálja elnyomni magában az érzéseit és nem akar róluk beszélni. Pedig pontosan ez lenne a megoldás. Nem az a cél, hogy hosszasan panaszkodjon, hanem az, hogy merjen beszélni az érzéseiről, és élje meg őket, ahelyett, hogy a szőnyeg alá söpri őket, különben sosem tud tovább lépni. Engedje, hogy szerettei segítsék ezt a folyamatot. Ezért ha ma valaki beszélni akar Önnel, ne térjen ki előle.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Mostanában észrevette magán, hogy fáradékonyabb és egy kissé maga alatt van. Nem meglepő, hiszen túlhajszolta magát. Talán már a kiégés jeleit is tapasztalja magán. Éppen ezért kellene, hogy időt szakítson magára és elkezdjen testi-lelki szükségleteivel foglalkozni. Ne várjon a hétvégére, már ma kezdje meg a feltöltődést, és járjon a saját kedvében. Így azt is elkerülheti, hogy egészségügyi problémák lépjenek fel!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Összetűzésbe kerülhet saját magával. Nem tudja eldönteni, hogy egy bizonyos dologgal kapcsolatban mi volna a helyes eljárás, illetve döntés. A szívére vagy az eszére hallgasson? Összecsapnak magában az elvek és egyre jobban rágörcsöl a dologra. El kellene engednie és hagynia, hogy a dolgok letisztuljanak magában. Mikor nem akar rá mindenáron megoldás találni, akkor fog felsejleni Önben a legtisztább válasz.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Hajlamos a bolhából is elefántot csinálni. De nem csak a problémákat, hanem az érzéseit is felnagyítja. Ma mindent sokkal intenzívebben él meg és ennek következtében igencsak hullámzó lehet a kedélye. Környezete nem is tud lépést tartani Önnel és inkább a háttérbe is vonulnak. Ne ma hozzon fontos döntéseket és ne is kezdjen bele semmi újba, mert egyszerűen képtelen tisztán látni.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Úgy érzi, senki sem veszi észre, senki sem foglalkozik Önnel. Szeretetre és törődésre vágyik, ami nem baj, de hajlamos lehet rossz eszközöket választani ahhoz, hogy elérje a célját. Vagyis az nem megoldás, hogy összeveszik másokkal vagy megpróbál látványosan okoskodni és tanácsokat osztogatni. A legjobb volna, ha előbb kifejezné a saját szeretetét ahhoz, hogy mástól is azt kapjon.





BAK: (december 22 - január 20.)

Olyan helyzetbe kerülhet, amivel egyszeriben nem tud mit kezdeni. Ne essen abba a hibába, hogy másoktól várja a megoldást. Senki nem dönthet Ön helyett vagy intézheti el magának a kényes kérdést. Legyen bátor és vállalja fel a tetteit. Hallgasson a megérzéseire, amik súgni próbálnak Önnek és bízzon a képességeiben. Tehát ne tegyen felesleges szemrehányást másoknak, hogy cserben hagyták magát.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ma kitűnő lesz a kedve, és optimizmusa egy pillanat erejéig sem hagyja cserben. Szüksége is lesz rá, mert ha nem is jelentős kellemetlenségek, de bosszantó, nem várt fordulatok, akadályozó tényezők üthetik fel a fejét az életükben. Még szerencse, hogy ma mindegyiket lazán veszi, így sikeres napot tudhat a magáénak. Igyekezzen a szeretteivel szemben is türelmesnek mutatkozni és legyen velük elnézőbb!





HALAK: (február 19 - március 20.)

Kapni fog hideget és meleget egyaránt. Nem is csoda, ha zavarodottnak érzi magát és nem tudja, hogyan kellene elrendezni magában a hirtelen változó érzéseit. Hol a mennyekben, hol a pokolban érzi magát. De többnyire olyan érzése van, hogy sokan igazságtalanul bánnak Önnel és nem érti miért. Azért gondolja át alaposan ezt a kérdést, mert biztos, hogy nem teljesen ok nélkül viselkednek magával úgy, ahogy.





