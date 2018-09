Napi horoszkóp - 2018. szeptember 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egyre többször gondol a múltra, ahová szívesen visszautazna! Ám mivel nincs erre lehetősége, figyelmét inkább a jelenre kellene összpontosítania. Viszont annyi előnye lehet a nosztalgiázásnak, hogy rájöhet, mi mindent hiányol a jelenlegi életéből és ez talán változásra késztetheti, hogy olyan életet alakítson ki, amelyben boldogabb lehet. Ne féljen megtenni hozzá a szükséges lépéseket!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kellemes kalandok várhatnak Önre, ha nem mond rájuk nemet vagy gondolja meg magát az utolsó pillanatban. Korábban ez volt a problémája, hogy nem történik Önnel semmi, hogy izgalmakra és eseményekre vágyik. Most itt lenne a lehetősége, erre hirtelen megijed, pedig semmi oka rá. Ne agyaljon annyit, csak sodródjon az árral és megfogja látni, hogy kellemes élmények fogják érni. Úgyis csak arra mond igent, amibe szívesen belemenne!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Végre nyugodt és problémamentes napja lesz. Nem kell sehova rohannia, nincs oka kapkodni és még csak jelentősebb gondok sem merülnek fel. Minden akadályt könnyedén vesz és ma jó esélye vannak, hogy senki sem húzza fel. Használja ki, hogy ilyen békés napja van, élvezze ki és nap végén olyan dolgokkal foglalkozzon, amelyekkel igazán szeretne. Járjon saját maga a kedvében és érdemes lehet fontolóra vennie, hogy szeretteivel is eltölt egy kis időt!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kifejezetten kedvtelen lesz és közömbös a környezetével. Ma eluralkodik magán az apátia és ebből semmi és senki sem tudja kimozdítani. A legszívesebben rámordulna a környezetével és hazamenne elbujdosni. Amennyiben nincs erre lehetősége, akkor inkább kerülje el a környezetét, ahogy a lehetséges vitákat. De ha kell, akkor inkább erőltessen egy kis mosolyt az arcára, nehogy gondjai származzanak a rossz hangulatából!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Megoldást kellene találnia az anyagi gondjaira. A spórolás persze jó lehetőség lenne, csak maga éppen rettentően vigyáz az imázsára és véletlenül sem szeretné, ha valaki megtudná, hogy problémái vannak. Pedig másoknak is vannak anyagi gondjai, ezen nincs mit szégyellni. Ám ha mindenképpen ragaszkodik a látszathoz, legalább fogja vissza a nagylelkűségét és ne adakozzon akkor, amikor éppen magának is alig van.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma valahogy nem veszi a jeleket, pedig van valaki a környezetében, aki egyértelmű jeleket küld Önnek és azzal kapcsolatban, hogy szeretne magával közelebbi viszonyba kerülni. Ám az is lehet, hogy a kedvese utalgat egy bizonyos dologra. Tudjuk, hogy az Ön egyenesség híve, de értse meg, hogy mások kicsit félénkebbek vagy csak megszeretnék lepni és emiatt nem rontanak ajtóstul a házba. Próbáljon ma kicsit jobban odafigyelni!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ha Ön egyedülálló, akkor ez a maga napja, mert szinte nem lesz olyan, akit ne tudna meghódítani. Még az is lehet, hogy sikerült is belebonyolódnia egy kis kalandba. De ha párban élő, akkor is kihasználhatja személyes varázsának az előnyeit, főleg ha üzlettel foglalkozik vagy a kedvesét, ismerősét szeretné valamire rábeszélni. Ma valahogy ellenállhatatlan kisugárzással bír, és könnyen mondanak igent a kéréseire.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Meglehetősen borús napja lesz, amit főleg a felesleges, energia- és időrabló viták okoznak. Ma szinte mindenkivel hajba kap és persze Ön is meg a többiek is megsértődnek, így jó időre beállhat a mosolyszünet. Jobban tenné, ha kerülné a konfliktusokat és más módszert választana a stressz levezetésére. Így is túl messzire mehet és olyat engedhet meg magának, amire később aztán nem lesz büszke.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Bölcsen tenné, ha ma nem akarná megmenteni a világot. Nem kell mindenki gondját-baját meghallgatnia, szívességet tennie és felcsapnia irgalmas szamaritánusnak. Persze nagyon szép dolog és egy-kettő még talán belefér, de ha egésznap ezzel köti le magát, nem lesz ideje a saját feladataira és problémáira, márpedig akkor bajba kerül, és mindjárt nem fogja olyan csodálatos dolognak találni az önzetlenséget.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Ne hagyja, hogy mások magára ragasszák a pesszimizmusát. Attól még, hogy a környezetének rossz hangulata van, esetleg megpróbálják Önt tudatosan lehúzni, nem jelenti azt, hogy hagynia is kell magát. Tartsa csak a meg a jó kedvét és ne foglalkozzon másokkal! Ha így tesz, tapasztalni fogja, hogy kellemes élmények érik és akár nem várt, szerencsés fordulatokkal is számolhat!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Jó volna, ha ma több időt szakítana arra, hogy kedvesével vagy családjával őszintén és meghitten beszélgessen. Sokkal jobban igénylik az Ön társaságát, mint azt gondolja és mindig kitartóan várnak Önre. Éppen ezért lehetne a mai az a nap, amikor igyekszik velük foglalkozni. Tegye félre kicsit a saját dolgait és megfogja látni, Önnek is jót tesznek majd a szeretetük. Ezzel még kapcsolatok megerősödését is elősegítheti.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ma az derülhet ki, mégsem olyan tökéletes, mint amilyennek hiszi magát, legalábbis eddig nem vette észre a hibáit. Ám ma összetűzésbe keveredhet a környezetével, és a párja, a kollégái, de még a barátai is rávilágíthatnak arra, hogy nem úgy vannak a dolgok, mint gondolja, és hogy lenne még hová fejlődni. Senki sem rosszindulatból mondja, de tény és való, kissé túlcsordult az önbizalma.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc