Napi horoszkóp - 2018. szeptember 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kimondottan nyugtalannak, érzelmileg instabilnak érezheti magát. Nem biztos bizonyos dolgokkal kapcsolatban, kételyei vannak a saját vagy a kedvesének érzéseit illetően. A jó hír viszont az, hogy tökéletes ez a nap arra, hogy tisztázzák az érzéseiket és a problémáikat. Mikor elég nyugodtnak érzi magát hozzá, legyen Ön az, aki beszélgetést kezdeményez ezzel kapcsolatban. Az egyedülállók pedig ma megismerkedhetnek valakivel!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Mostanában csak álmodozik, elképzeli azt a bizonyos szép, fényes jövőt, amivel elégedett lehetne, és mégsem tesz érte semmit. Csak várja, hogy az ölébe pottyanjanak a dolgok vagy valaki hozzájuk segítse. Egy kissé eluralkodott magán a lustaság, a kishitűségről nem is szólva. Ám ha engedi, hogy pesszimizmusa meggátolja, úgy valóban nem fog semmit se elérni. Egyedül magán múlik, hogy mit hoz ki mai és a többi napból!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Valaki megpróbálhat belerondítani a napjába. Hogy mennyire sikerül, az csak magán múlik. Ne hagyja, hogy a megjegyzése, gonoszkodása miatt rossz napja legyen. Viszont arra semmiképpen se vállalkozzon, hogy vitát kezdeményezzen vele. Egyszerűen ne vegyen róla tudomást. Ugyanakkor van valaki, akivel érdemes lenne foglalkoznia és arra vár, hogy végre észrevegye. Ez a személy lehet egy potenciális partner vagy éppenséggel egy barátja.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A túlzott szerénysége, szégyenlőssége ma csak akadályt jelenthet a számára. Meglehet, hogy felkínálnak Önnek egy remek lehetőséget vagy randira hívják, és maga félelmében, kishitűségében képes elutasítani a kínálkozó alkalmat. Ha nem biztos magában, legalább gondolkodási időt kérjen, de semmire se mondjon azonnal nemet, mert később bánni fogja tettét. Gondolja át, mi akadálya lehet a dolognak és igyekezzen reálisan tekinteni magára!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egy kissé szétszórt és feledékeny lehet ma, aminek következtében adódhatnak apró-cseprő problémái. Próbáljon meg lassítani, mert azzal csökkentheti a hibázás esélyét. Tartsa észben a fontos teendőit és már nap elején gondolja át, nem felejtett-e el valamit, mondjuk egy találkozót! Továbbá mindig, minden esetben igyekezzen reális döntést hozni, ez a nap nem kedvez az álmodozásnak és a szubjektív látásmódnak,

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amennyiben úgy ítéli meg, hogy valamivel kapcsolatban segítségre lenne szüksége, akkor bölcsen tenné, ha mielőbb segítséget kérne, és ne várja, hogy majd valaki magától felkínálja azt. Mindenkinek szüksége van időről-időre egy kis segítségre vagy támogatóra, emiatt ne érezze rosszul magát. Viszont elhiheti, bánni fogja, ha nem kér segítséget, mert túl büszke hozzá vagy félt attól, hogy gyengének találja emiatt.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Olyan helyzetben van, amikor örülne annak, ha valaki megmondaná, mit kell tennie, merre menjen. Csakhogy ebben a szituációban most magára marad, és nem számíthat segítségre, de talán még jó tanácsokra, intelmekre sem. Egyes egyedül Önnek kell meghoznia bizonyos döntéseket. Szembesülnie kell egy korábbi tettének következményével is. Fájó leckét kaphat a sorstól, de később hasznosnak fogta találni.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Az az érzése, hogy egyhelyben topog, és nem bír előrehaladni. Folyton falakba, akadályokba ütközik és közben meg van arról győződve, hogy valaminek történnie kellene. Talán így is van, csak éppen bármennyire is igyekszik, nem Önnek kell most cselekednie, hanem meg kell várnia, amíg az a bizonyos esemény bekövetkezik. Ezért mérgelődés helyett legyen türelmes és terelje el a figyelmét az aktív várakozás helyett.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Csalódás érheti, vagy egyszerűen úgy érzi, semmi sem alakul úgy, mint szerette volna, és emiatt van elkenődve. Ezzel pedig az a probléma, hogy hajlamos elhagyni magát és látványosan szenvedni, pedig igazából semmi oka rá. Nem érte akkora nagy fájdalom, amivel ne bírna megküzdeni. Ennél sokkal erősebb, csak szeretné, ha a környezete kicsit többet foglalkozna magával, de ezt másképp is elérhetné.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma mindenki megtalálja a problémájával. Mások gondolkodás nélkül beavatják magánéletükbe, a gondjaikba és talán még megoldást is Öntől várnak. Nap elején még igyekszik türelmesen állni hozzájuk, de azután hamar kifogy a lelki nyugalma és ingerlékennyé válhat, olyankor meg szórni kezdi a negatív kritikáit. Előzze meg a bajt és húzzon határokat a környezetének.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Amilyen előnyös tulajdonsága az, hogy képes egyik pillanatról a másikra megváltozni, ugyanolyan hátrányos is. Bár szerettei igyekszenek elfogadni olyannak, amilyen, ma egyeseket mégis kiboríthat a csapongásával, közöttük a kedvesét is, ami azzal jár, hogy a szemébe mondja zavaró tulajdonságait. Ha nem akar ebből egy hosszú és felesleges vitát kihozni, legyen megértő a kedvesével és találjanak mielőbb megoldást a problémára.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Szeret másokról jót feltételezni és szívesen szavazza meg az alapbizalmat, mert hinni szeretne az emberekben. Ez nagyon szép dolog, csak éppenséggel ma a naivitása miatt megütheti a bokáját. Jobban is ügyelhetne arra, hogy kinek, mit mond, mert aztán másoktól hallhatja vissza a titkait, vagy ami még rosszabb, ha mást beszélt ki és az illető szerez erről tudomást. Vagyis jobban teszi, ha ma inkább nem tárulkozik ki.

