Napi horoszkóp - 2018. szeptember 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Hogyha van valaki, akit szeretne meghódítani, akkor hívja el randira és ne várja, hogy majd ő megteszi a kezdő lépést. vagy csak úgy észreveszi magát. Amennyiben sikerül vagy már az ismerkedési fázisban vannak, akkor pedig legyen elővigyázatos és ne kapkodjon. Ne rontson mindjárt ajtóstul a házba és ne akarjon mindjárt mindenféle ígéreteket kicsikarni, elvégre maga sem szereti, ha valaki túlságosan rámenős.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma hibát követhet el, de szerencsére nem akkorát, hogy az jóvátehetetlen vagy megbocsáthatatlan legyen. Ne legyen túl szigorú magával, hiszen mindenki hibázhat. Tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy helyrehozza, kérjen bocsánatot, oldja meg a kialakult helyzetet és ne menjen bele az önpocskondiázás mélységeibe. Ha más is elnéző volt Önnel, legyen az saját magával is!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mostanában erős késztetést érez arra, hogy megvalósítsa terveit, vágyait és mindezzel feldobja a mindennapjait. Meglehet, hogy akadályokba ütközik és nem fog tudni mindent olyan könnyedén megvalósítani, de semmiképpen se adja fel. A kezdeti nehézségeket követően minden gördülékenyen fog alakulni! Használja a fantáziáját, merje megmutatni másoknak, hogy van, és kellemes meglepetések fogják érni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Mielőtt új kapcsolatba ugrana bele vagy bármilyen jellegű párkapcsolattal összefüggésben álló döntést hozna, nem ártana megvizsgálnia a megérzéseit, amelyek most kimondottan súgnak Önnek. Ne hagyja őket figyelmetlenül, csak mert kényelmesebb lenne azt gondolni és látni, amit szeretne. Ha becsapja magát, megint kellemetlen tapasztalások fogják érni. Az új kapcsolat kialakítása esetén pedig főképp legyen óvatos!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Jó volna, ha nem próbálná minduntalan a szőnyeg alá söpörni a problémáit, hanem szembenézne velük. Lehet maga bármilyen erős és rátermett a mindennapokban, attól még lehetnek lelki gondjai és az nem megoldás, hogy nem vesz róluk tudomást. Mindemellett az is sokat segítene az alaphangulatán, ha egy kis színt vinne a mindennapjaiba, hogy ne érezze olyan egyhangúnak és unalmasnak azokat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A kulcs a mai nappal kapcsolatban az empátia. Törekedjen arra, hogy nyitottabb és megértőbb legyen a környezetével. Így elkerülheti a felesleges feszültséget, a vitákat és megbántás helyett inkább támogatná a környezetét. Ám nem csak a helyes kommunikációra kellene figyelnie, hanem saját magára is, mert egy kissé szétszórt lehet, és apró-cseprő kellemetlenségek érhetik a nap folyamán.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ez a nap bizony rendesen próbára teheti az idegeit. Nem alakul kedvezően az anyagi helyzete, ami önmagában is aggodalomra ad okot. Emellett a hangulata is meglehetősen változó lesz és egyre csak a felszínre kívánkoznak az elnyomott lelki problémái. Szelektálnia kellene, rendet tenni magában és beszélni a gondjairól. Főleg az anyagi nehézségeiről, amikre mielőbb megoldást kellene találnia.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Mindenki problémájával szívesebben foglalkozik, csak éppen a sajátjaival nem. Bárkinek rohan azonnal, hogy segítsen abban, amiben tud, ha kell, még pénz is ad, mikor magának is alig van. Mindeközben el van úszva a saját problémáival és még az érzelmi gondjairól sem akar tudomást venni az érzelmi gondjairól. Be kell látnia, hogy ezt nem lehet sokáig hagyni, és hogy össze kellene szednie magát. Ne legyen túl büszke ahhoz, hogy segítséget kérjen!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Meglehetősen feszült lehet a mai napon, és emiatt akaratlanul is megbánt másokat. Nem tűnik fel Önnek, hogy ingerlékenységében másokra mordul vagy éppen sértő dolgokat mond. Igazából nem is igyekszik észrevenni, most haragszik az egész világra. Mindennek a tetejében van néhány kellemetlen ügy, amit el kell intéznie, még azokat is, amelyek nem is az Ön gondjai vagy nem a maga dolga lenne.

BAK: (december 22 - január 20.)



Öntől kissé szokatlan, de ma szívesen lelkizik másokkal és nem csak olyan tekintetben, hogy meghallgatja a gondjaikat, aggodalmaikat, hanem a sajátjairól is beszél, és most kíváncsian hallgatja meg mások véleményét és meglátásait. Bölcsen is teszi, mert manapság nem sikerült kelően tisztán látnia a dolgokat és így megelőzheti a kellemetlenségeket, illetve átértékelheti a jövővel kapcsolatos elképzeléseit.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Végre úgy érzi, beindulnak Ön körül a dolgok. Idáig talán akadályoztatva volt az előrehaladásban, nem tudott tovább lépni, a vágyait megvalósítani, most viszont hirtelen minden mozgásba lendült. Remélhetőleg voltak tervei erre a napra, nehogy kicsússzanak a dolgok a kezei közül! Mindenesetre ma már sikeres, eredményes napot tudhat a magáénak, így nem csoda, hogy pozitív megerősítéseket kap majd a környezetétől.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Történhet valami, aminek hatására úgy érzi, ideje elgondolkoznia a terveivel, vágyaival kapcsolatban. Elégedetlen lehet az eddig elért eredményeivel, a képességeivel és elbizonytalanodik a jövőjét illetően. Kétségkívül vannak dolgok, amik az Ön hibája, azért de nem minden. Ne menjen bele a tartós önsajnálatba vagy az önhibáztatásba, inkább emelkedjen felül érzésein és változtasson a jelenlegi helyzetén!

