Napi horoszkóp - 2018. szeptember 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Van egy probléma, eldöntendő kérdés az életében, amivel kapcsolatban ideje lenne dönteni. Ne húzza-halassza tovább, mert különben a sors lesz az, aki valamilyen formában maga helyett dönt, és akkor megnézheti magát, hiszen nem biztos, hogy az elfogja nyerni a tetszését. Éppen ezért akármennyire is kellemetlen vagy kínos legyen, vegyen erőt magán, és ha kell, akkor hallgassa meg hozzá mások véleményeit, de jusson dűlőre.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Hajlamos elveszni a részletekben és nem látja meg a lényeget, emiatt nem meglepő, ha úgy érzi, minden káosz maga körül. Meg kellene szabadulnia a görcsös eszméitől, a régi módszerekhez való ragaszkodástól és nem ártana letisztáznia magában a céljait és kapcsolatai mibenlétét. Nem kizárt, hogy ebben segítségre lesz szüksége, mert vannak bizonyos tényezők, amiket egyszerűen képtelen észrevenni és számolni velük.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egyszeriben ráeszmél arra, hogy mit rontott el korábbi kapcsolataiban vagy, hogy miért vannak gondjaik a jelenlegi kedvesével. Felismeri a saját és a kedvese hibáit egyaránt. Már csak egy nyugodt időszak kellene, mikor letudnak ülni beszélni a gondjaikról és ezáltal megismerhetné párja nézőpontját is, ami igencsak tanulságos lehetne. Sok múlna egy őszinte beszélgetésen és előrelendíthetné a kapcsolatukat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szerelmi életében nehézségek adódnak és emiatt ma kissé szomorú és csalódott lehet. Ugyanakkor előfordulhat, hogy túldramatizálja a dolgokat. Attól még, hogy valamiben nem értenek egyet és néha veszekednek, nem jelenti azt, hogy talán nem is kellene együtt lenniük. Ne keresse szokásához híven a könnyebb utat és ne akarja mindenáron magára venni az áldozat szerepét. Csak túl érzékeny és lehet még nem csiszolódtak össze eléggé.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valamivel kapcsolatban nem tud dönteni, mert nem tudja, hogy az eszére vagy inkább a szívére kellene hallgatnia. Ritka, hogy ilyen helyzetben legyen, hiszen szinte mindig tudja, mit akar és inkább az eszére szokott hallgatni, de most hajlana arra, hogy az érzelmei után menjen. Hogyha nem szeretné a vak szerencsére bízni a dolgot vagy azon rágódni, mi van, ha rosszul döntött, érdemes volna beavatnia a bizalmasát a kérdésbe.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Kipróbálhatná milyen az, mikor nem akar mindent görcsösen irányítani. Ez nem azt jelenti, hogy el kellene engednie az összes gyeplőt, ami a kezében van. Egész egyszerűen csak bizonyos dolgokat kezelhetne lazábban is és megpróbálhatna sodródni az árral. Önnek is könnyebb lenne, és amint megtapasztalja, hogy milyen kellemes élmények érhetik így, még örülne is annak, hogy ledobta magáról a terheit.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ígéretes munkalehetőséget ajánlhatnak fel magának vagy találhat rá. Mégis kissé bizonytalan és nem mer gondolkodás nélkül beleugrani. Természetesen előbb tudja meg, mik a lehetséges buktatói, vagy milyen áldozatokkal jár, de ha még ki is derülne, hogy meg van a maga ára a sikernek, érdemes lehet elgondolkodnia azon, hogy még így is vállalja, mert ritkán adódnak ilyen lehetőségek, főleg, hogy azt csinálhatná, amit szeret.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Fordulóponthoz étkezik a párkapcsolata. Eljutnak arra a szintre, amikor fel kell tenni a nagy kérdést, hogy menni vagy maradni? Együtt vagy külön? Ez ne csak az Ön döntése legyen, üljön le kedvesével és beszéljenek arról ki és mit szeretne. Ha kell, akkor adjanak maguknak gondolkodási időt, ugyanis ez egy olyan döntés lenne, amit később nem lehet megmásítani, ezért ne akarja hirtelen felindulástól vezérelve elrendezni.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Könnyen megeshet ma Önnel, hogy elragadják az érzelmei és gondolkodás nélkül cselekszik vagy mond ki dolgokat. A jó hír az, hogy lesz olyan helyzet, amikor pozitív végkimenetellel számolhat, de olyanba is belefuthat, hogy óriási baklövést követ el és már nem lehet visszacsinálni. Éppen ezért nem ártana visszafognia magát és legalább egy pillanat erejéig átgondolnia, mire készül, mert gyakran ki lehet számolni tetteinek a várható a következményt.

BAK: (december 22 - január 20.)



Nyugodt és kiegyensúlyozott lesz a mai napon. Szerencsére akadálymentesen telik a napja és minden a kedve szerint alakul. Nem lesznek váratlan problémák vagy elakadások, mindennel haladhat előre és erőfeszítések nélkül. Használja ki, hogy ma ilyen problémamentes napja van és igyekezzen megoldani, elvégezni azokat a problémákat és feladatokat, amelyekkel korábban esetleg nem sikerült mit kezdenie.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Hozzá van szokva ahhoz, hogy párkapcsolatában gyakran történnek úgy a dolgok, ahogy maga akarja. Ám az utóbbi időben kedvese már nem hagyja, hogy uralkodjon felette vagy legalábbis befolyásolja és ez persze zavarni kezdi magát. Ahelyett, hogy örökösen veszekednének emiatt, legyen vele elnézőbb, fogadja el, hogy neki is van élete és külön véleménye. Sok múlhat a kapcsolatukon azon, hogy viselkedik manapság.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ma kevéssé a gyakorlati részen lesz a hangsúly és sokkal inkább a tervezgetésen. Tele van ötletekkel, és ma szívesebben éli világát fejben, semmint a valóságban. Ettől még ne felejtkezzen meg arról, hogy dolgoznia kell és van elég tennie valója. Azt is számba kellene vennie, hogy nem csak hirtelen felindulásból vágyik-e bizonyos dolgokra és hogy mennyi az esélye annak, hogy ami a fejében az a valóságban is kivitelezhető-e.

