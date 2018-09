Napi horoszkóp - 2018. szeptember 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egyhangúnak érzi a hétvégéjét. Folyton falakba ütközik, senki sem ér rá vagy nincs kedve Önnel tartani, így magányosan találhatja magát. Ez pedig mélyen elgondolkodtatja azzal kapcsolatban, hogy mit kellene tennie azért, hogy végre felpörögjön az élete és egy kis szín kerüljön bele. Ne egy nap alatt akarja megreformálni az egész életét, elég, ha apró lépésekben kezdi el és talán érdemes lenne bevonnia a szeretteit is.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Meglehet, hogy ma egyedül kell töltenie a napját és ez elkeseríti. Pedig meg kellene látnia benne a lehetőséget, hogy végre jut ideje olyan dolgokra, amikre máskor nem. Úgyis mindig másokkal foglalkozik, épp itt lenne az ideje annak, hogy magával is foglalkozzon. Különben is van néhány kérdés, amit el kellene rendeznie magában és azt csak így tudja megtenni, egy magányos és nyugodt pillanatában.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Békés, romantikus nap elé nézhet a kedvesével. Már épp itt volt az ideje, hogy minőségi időt töltsenek együtt, mert a sok munka és kötelezettség miatt gyakran elmennek egymás mellett és nem szánnak elég időt arra, hogy a kapcsolatukkal is foglalkozzanak. Pedig lenne miről beszélgetniük, arról nem is szólva, hogy jótékonyan hatnak egymásra és képesek motiválni a másikat a mindennapokban. Ráférne Önre a lelkizés a partnerével.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tartozik valakinek egy szívességgel, esetleg ígért valamit és erre újra emlékeztetik magát, méghozzá jogosan. Hogyha már kezdi zavarni a dolog, akkor egyszerűbb lenne, ha minél előbb letudná. Amennyiben ma nincs más dolga, akkor érdemes lenne beáldoznia ezt a napot és a jövőben pedig kétszer is gondolja meg kinek, mi ígér vagy ajánl fel. Ha szerencséje van, nem is lesz olyan rossz, mint hiszi és még Ön is élvezni fogja!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Sehogy sem találja a helyét és nem is köti le igazán semmi. Ennek pedig az az eredménye, hogy belekezd egy csomó dologba, de semmit sem fog befejezni, mert félúton megunja vagy elakad, és ott hagyja, ami persze tovább fogja frusztrálni. Az lenne a legjobb, ha semmit sem csinálna vagy szeretteivel, barátaival töltené az idejét, akik lekötik, de lehet, hogy ma ahhoz is lusta, hogy bárhova is elinduljon.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Fontos. hogy rend és tisztaság legyen otthon, olyan környezet, ahol jól érzi magát, de ne vigye túlzásba a ház körüli teendőket. Maradjon elég ideje a pihenésre és önmagára is. Az volna a legjobb, ha egy kis segítséget kérne, mivel úgy hamarabb végezne, de ahhoz le kellene győznie azt az elvét, hogy inkább mindent maga csinál, mert akkor az biztosan jó lesz. Ne becsülje le szeretteit, lehet, hogy tudnának mit mutatni Önnek!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Csendre és nyugalomra vágyik, hogy legyen végre egy nap, mikor azt csinál, amit akar és senki sem gátolja meg benne. Úgy tűnik, hogy vágya nem fog maradéktalanul teljesülni, mert egyik szerette feladatokat találhat ki Önnek vagy egy rokona állít be váratlanul. Jelezheti, hogy Önnek is van élete és szeretné azt élni, de semmiképpen se húzza fel magát, mert olyan dolgok jöhetnek ki a száján, amiket később megbánhat.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Hazugságon kaphat valakit, legalábbis az derülhet ki, hogy az illető korábban hazudott Önnek és ez nem csak megrendíti, hanem fel is bosszantja. Mielőtt világháborút indítana el, próbálja megtudni, hogy mi lehetett az illető oka, hátha nyomos érvet tud felhozni. Azután beszéljenek arról, hogy lehet megmenteni a kapcsolatukat vagy helyrehozni a megtört bizalmat, de ma mindenképpen szülessen valamilyen döntés.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Szinte még mozdulni sincs kedve, nem köti le semmi sem a figyelmét. Meglehet, hogy túlságosan fáradt. Ám a helyzet az, hogy attól még az otthona nem fogja magát rendbe tenni és kipucolni magát. Bármennyire is nehéz legyen, legalább minimális házi munkát végezzen el, mert a körmére fog égni a sok elmaradt teendő. Kérje szerettei segítségét vagy próbálja meg magát feldobni arra az egy-két órára, míg ellátja feladatait.

BAK: (december 22 - január 20.)



Valaki nemrégiben megsértette vagy megbántotta és azóta is fagyos a hangulat az illetővel szemben, talán még bünteti is őt a távolságtartó viselkedésével. Jó volna, ha mielőbb megoldanák a problémát, mert komolyan a kapcsolatuk rovására mehet. Ön sem szeret sokáig haragban lenni, csak a büszkesége miatt nem hajlandó engedni. Ha fontos Önnek az illető, ez egyszer félre kellene tennie.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Kellemes napot tölthet együtt szeretteivel. Meglehet, hogy voltak fenntartásai a nappal vagy egy bizonyos személlyel kapcsolatban, de szerencsére sokkal jobban sülnek el a dolgok, mint arra számított. Még az is lehet, hogy egyesekkel sikerül közelebbi viszonyba kerülnie, és hogy a régi, elhanyagolt vagy megromlott kapcsolatok is felvirágoznak. Ez többek között csak magán múlik, hogy van-e erre igénye.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ha valamit nem tud egyedül megoldani és régóta kínlódik vele vagy egyszerűen nyomasztja, akkor ne habozzon segítséget kérni. Ne várja azt, hogy a gond magától megoldódik vagy valaki észreveszi, hogy problémája van és segít Önnek. Hogyha nem akar még egy vagy több hétvégét szenvedni, akkor ideje volna erőt vennie magát, legyőznie a kishitűségét és rossz érzéseit és segítségért folyamodnia. Gondoljon arra, még rég túl lehetne rajta!

