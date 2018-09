Napi horoszkóp - 2018. szeptember 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.09

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma aztán csúcsformában lesz! Szenvedéllyel végzi a munkáját, látja el a feladatait, megállás nélkül pörög. Szabályosan megtáltosodik és felül múlja önmagát. Nap végére jelentős mértékben elégedett lehet önmagával és a teljesítményével. Ugyanakkor valahol ezt is kevesli és még többre vágyik, de nem tudná pontosan megmondani mire. Talán csak érzi nem ugyanilyen sikeresnek a párkapcsolatát és ez bántja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Próbál minden erejével elkerülni egy találkozást, illetve beszélgetést az egyik szerettével, de sajnos már nem halogathatja tovább. Jobban teszi, ha menekülés helyett inkább elébe megy és beszélnek a problémáról. Rendezzék le a kérdést egyszer s mindenkorra, ha Ön hibázott, akkor vállalja érte a felelősséget. Ne hagyja, hogy a történtek, vagy a szégyenérzete Önök közé álljon, mert minél tovább húzza a beszélgetést, annál rosszabb lesz.

Ma minden a kedve szerint alakul és még szeretteitől is dicséretre számíthat, amiért sikerült valamit elintéznie vagy csodás napot varázsolt maguknak. De hát ez is volt a célja, hogy lenyűgözze és elkápráztassa őket, mert sokszor olyan érzete van, mintha nem is érdeklődnének Ön iránt. Közben csak valójában mindenki elfoglalt időszakát éli, de az ilyen családi programokon mindig kiderül, hogy mennyire szeretik és becsülik Önt.

Valami fontos dolog történik Önnel. Végre ráébredhet valamire, vagy úgy érezheti, hogy magára mosolyog a szerencse. Ez a dolog jelentős változást indíthat el az életében, ha elég bátornak érzi magát ahhoz, hogy rálépjen az útra. Ne rettentse el, hogy nem látja a végét vagy hogy nehéznek és rögösnek tűnik, most megéri kockáztatni és hajtani, mert utána elnyeri fáradozásainak jutalmát és megvalósíthatja vágyait.

Hétvége van, de Ön ilyenkor is képes lenne dolgozni. Igaz, nem biztos, hogy ez minden vágya, de úgy van vele, hogy muszáj, vagy a munkahelyéről zaklatják. Érthető, ha kicsit sokallja és kezdi elveszíteni a türelmét, de azt is értse meg, ha szerettei neheztelnek Önre, amiért szeretnének végre magával lenni és egyszerűen nem tudnak. Elébe kellene mennie egy készülő vitának és beszéljenek a jövőjükről és a lehetséges változásokról.

Ma minden apró meglepetésnek, pozitívumnak tud örülni és ezzel a szeretteit is sikerül boldoggá tennie. Ráébredhet arra, hogy nem kellenek nagy dolgok a boldogsághoz és hogy mennyire egyszerűbb így az élet, ha képes mindennap felfedezni valamilyen plusz örömforrást vagy a dolgok jó oldalát. Talán épp ez fogja arra sarkallni, hogy életmódot vagy szemléletet váltson és kiszabaduljon a hétköznapok mókuskerekéből.

Nagyon töri a fejét valamin. Már többször is megpróbálta megvalósítani egy ötletét, de kudarcba fulladt és azóta sem hagyja nyugodni. Talán épp az lenne a megoldás, hogy nem egyedül próbál rá választ, megoldást találni, hanem szeretteihez fordul vagy barátaihoz. Ők egészen más látásmóddal bírnak, mint Ön, jó esély van arra, hogy segíthetnének Önnek más szemszögből nézni a dolgokat és ezáltal megoldás születne.

Kezd elege lenni a szürke hétköznapokból, a sok munkából, hogy minden ugyanolyan és semmi rendkívüli nem történik Önnek. Új érzelmekre, pozitív történésekre és kellemes tapasztalásokra vágyik, ami persze teljesen természetes, de ezek nem fognak csak úgy az ölébe hullani. Ha változásokra vágyik, azokért tenni is kellene, nem elég róluk álmodozni. Ne feledje, hogy mindig arra van energiája és ideje, amire akarja, hogy legyen!

Feszült lehet a hangulat Ön és egy családtagja között. Kiderülhet egy múltbéli stikli vagy egyszerűen felszínre jönnek a régi sérelmek, de valami miatt ma puskaporos lehet a hangulat és lehet egyetlen rossz szó ahhoz, hogy elszabaduljon a Pokol. Talán jobban tenné, hogy kihasználja a higgadtságukat és még addig megpróbálják nyugodt fejjel megbeszélni. Az egyenesen az Ön malmára hajtja a vizet, ha maga kezdeményezi a beszélgetést.

Komoly családi problémák merülhetnek fel az életükben és ez mélyen elkeseríti Önt. Felboríthatják a terveit és úgy érezheti, képtelen összetartani a családot, pedig mindig is a maga feladatának érezte. Pedig kár azon erőlködnie, hogy jóformán erőszakkal tartsa egyben a családtagokat és békét meg szeretetet beszéljen beléjük, amikor gondjaik vannak. Inkább célszerű lenne leülni és megvitatni a gondokat ahelyett, hogy rejtegetni próbálják őket.

Ma hajlamos lehet rosszat feltételezni valakiről vagy legalábbis egy esemény kapcsán, de szerencsére nap végére kellemesen fog csalódni. Mindenesetre jó lecke lehet ez Önnek azzal kapcsolatban, hogy kiderül, egyáltalán nem bízik egy szerettében, esetleg a kedvesében vagy a saját képességeiben. Jól teszi, ha elgondolkozik azon, mivel lehetne ezt orvosolni, mielőtt kellemetlen helyzetben találja magát.

Valaki megígért Önnek valamit és az illető nem tartotta be. Eldöntheti, hogy ez a dolog rányomja a bélyegét az egész napjára, magába zuhan vagy összeveszik az illetővel. Természetesen nem az a cél, hogy lenyelje a békát, nyugodtan adja tudtára, hogy csalódott, de legyen képes felülemelkedni a problémán, pláne, ha nyomós indoka van arra, miért nem állta a szavát. Ne hagyja, hogy kicsinyes érzései Önök közé álljon.

