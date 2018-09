Napi horoszkóp - 2018. szeptember 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Fordulóponthoz érhet élete egy területén vagy pedig kapcsolatában. Valamire nemet mond, úgy dönt, hogy nem folytatja tovább. Felmondhat a munkahelyén vagy véget vethet a párkapcsolatának, esetleg egy barátságának. Érthető, ha ez kissé megviseli, de ne másokon vezesse le a feszültséget és próbáljon meg nem magába fordulni. Inkább igyekezzen tudatosan egy kis fényt vinni az életébe és feledkezzen meg a történekről!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egyre romlik az anyagi helyzete vagy pedig folyamatosan fogy a pénze és nem tudja, mit kellene tennie, úgy érzi, már minden lehetséges módszer bevetett. Még mindig maradtak kiaknázatlan lehetőségei, érdemes kicsit alaposabban is körbenéznie és akkor találni is fog! Ne adja fel és legyen türelmes, rövidesen már tapasztalni fogja a javulást vagy rábukkan a megoldásra, amivel helyrehozhatja anyagi helyzetét.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Most lenne csak igazán szüksége a tisztánlátására, mert nem veszi észre, hogy egyesek csak azért keresik a társaságát vagy dicsérik Önt állandóan, mert céljaik vannak és szeretnének Öntől valamit. Ezek nem igazi barátságok vagy viszonyok, színtisztán érdekkapcsolatok. Ám az Ön látását éppen elhomályosítja ezeknek az embereknek a mesterkedései, és hogy folyamatosan bókolnak magának, ami érthető módon jól esik Önnek.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Hirtelen érezheti azt, hogy mintha kihúznák a lába alól a talaj és padlóra kerül. Történik valami kellemetlenség, aminek hatására úgy érzi, nem tud talpra állni. Azért szerencsére nem akkora a baj és vannak a környezetében olyanok, akik bármikor készek arra, hogy segítsenek Önnek talpra állni. Bármilyen megpróbáltatás is érte, ahelyett, hogy bedepressziózna, kérjen segítséget és törekedjen arra, hogy mielőbb visszaállítsa a rendet az életében.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Pozitív visszacsatolásokat kap ma munkahelyről. Felettesei, de még kollégái is hangoztathatják, hogy mennyire meg vannak elégedve a munkájával. Még az is lehet, hogy a sikerhez plusz pénz is társul, de ettől függetlenül is dönthet úgy, hogy munka után megünnepeli szeretteivel, barátaival a sikereiket. Nagyon helyes, és véletlenül se feledkezzen meg azokról, akik valamilyen szinten hozzásegítették a sikerhez!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Rengeteg a munkája, gyakran talán még haza is viszi, vagy éppen alig van otthon. Egy szó, mint száz, a magánélete rovására megy a túl sok munka és a vad karrierépítés. Talán szerettei már szóvá se teszik, csak bele vannak törődve és ez a legrosszabb. Mindenképpen változtatnia kellene az életvitelén, ha nem akarja őket elveszíteni. Ne várja tőlük, hogy mindig néma csendben várják, hogy velük is foglalkozzon néha.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma óriási sikerélmény érheti, mivel megold valamilyen olyan helyzetet vagy problémát, amit még a többieknek sem sikerül, pedig talán maga még csak nem is ért hozzá igazán. Mindjárt fel is figyelnek Önre kollégái is felettesei. Meglehet, hogy a siker nem csak elismeréssel, hanem más egyéb juttatásokkal, talán jobb pozícióval is jár. Jogosan érezheti azt, hogy Önre mosolyog a szerencse, és hogy végre áttörést ért el.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ahhoz, hogy megoldja a problémáit, el kellene engednie azt a sok információt, amit kapott és tele van a feje. Ma önmagára és megérzései kellene hallgatnia. Nagyon is képes arra, hogy egymaga is orvosolja a problémáit, nem kell hozzá másnak a segítsége vagy az a rengeteg jó tanácsa, amivel ellátták. Csak egy kicsit kellene elcsendesítenie az elméjét és már jönne is az a bizonyos megoldás. Jó tapasztalat lesz ez Önnek a jövőre nézve.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Túl sok mindennel foglalkozik, csak azzal nem, amivel kellene. Persze dolgoznia kell, de munkaidő után már a szeretteivel vagy barátaival kellene törődnie. Ráadásul sok olyan dolog vágta a fejszéjét, ami elvonja a figyelmét a fontos dolgokról és nem is tudja rendesen kivitelezni őket. Kicsit szelektálnia kellene vagy legalább valamilyen fontossági sorrendet állítania, mert így csak káosz az élete, aminek hamarosan meg lesz a böjtje.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma megtapasztalhatja azt, milyen az, amikor kérnie sem kell, mégis kap. Nem csak szeretteitől, hanem kollégáitól, de akár idegenektől is szeretetet, segítséget, ajándékot kaphat. Legyen hálás mindezért és tanulja meg ezeket elfogadni anélkül, hogy mindenáron viszonozni akarná. Hagyja, hogy a környezet és a sors is a tenyerén hordozza. Fontos tapasztalatokat szerezhet így, amik előre lendíthetik az életét!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Érződik magán, hogy péntek van, mert nehezére esik koncentrálnia és egy kissé szedett-vedett. A környezete el is nézi Önnek, de magának már nehezebb lesz, ha elhagy vagy elkever dolgokat vagy elfelejti kivel és mit beszélt meg. Még egy kicsit erőltesse meg magát, mindjárt itt a hétvége és végre átadhatja magát a pihenésnek. Addig viszont ne legyen tétlen, tudja le a feladatokat, amiket még ma el kell intéznie!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Olyan helyzetbe keverheti ma a sors, ami küzdelemre sarkallhatja. Van valami, aminek örülne, fontos lenne magának, még az is lehet, hogy csak ki kellene nyújtania a karját érte és nem teszi. Ezért a mai leckéje az lesz, hogy kénytelen lesz küzdeni, fel fog lobbanni Önben a vágy, ami legyőzi magában a kudarctól való félelmet és lustaságot. Nap végére még saját magát is meglepi majd azzal, hogy mi mindenre képes, ha akarja!

