Napi horoszkóp - 2018. szeptember 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Igazán jó nap lehetne ez a mai, de ahhoz az kellene, hogy ne húzza fel magát minden apróságon. Megeshet, hogy környezete bosszantani fogja és ettől függetlenül is történhetnek bosszantó események, de azzal semmit sem ér el, ha megállás nélkül morog. Fogadja el, hogy ez egy ilyen nap és igyekezzen tudatosan teremteni magának kellemes napot. Nap végén megérdemelné, hogy elmenjen egy masszázsra vagy beüljön valahova a barátaival!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Több figyelmet kellene fordítania a szerelmi életére, de nem csak magára a párkapcsolati részre. Ha van valamilyen szexuális jellegű gondja, arról beszélnie kellene a kedvesével, akárcsak a vágyairól. Magukra is férne a kísérletezés, és ha jobban igyekeznének annak érdekében, hogy minőségi szerelmi életet éljenek. Sokat fejlődhetne a kapcsolatuk is, ha nem kezelnének tabutémaként a szexet.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha van egy terve, akkor ne hagyja, hogy eltántorítsák tőle. Hallgassa meg a véleményeket, figyeljen az intelmekre, de ettől függetlenül legyen bátor és csinálja végig, mégis akkor is, ha kicsit kockázatos. Lehet, hogy másokból csak az irigység beszél, és esetleg gátolnák Önt az előrehaladásban. Mindenképpen azokra kellene támaszkodnia, akik támogatják, de a döntés legyem az Öné és merjen belevágni a megvalósításba!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ezen a napon nagyon is az érzelmei ura lesz és nem lesz képes mindig hideg fejjel döntést hozni. Nem elég, hogy gyakran felkapja a vizet, de nem is fékezi magát és képes nyersen odamondani a véleményét másoknak. Legyen óvatos az ilyen kirohanásaival mert nem csak megsérthet másokat, de kellemetlen helyzetbe is kerülhet miatta. A felettese se nézi jó szemmel a viselkedését, és kollégáit is megharagíthatja.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ez a nap az Öné! Éppen ezért érdemes mára igazítania a fontos megbeszéléseket, a lényeges ügyek, feladatok elintézését és a különböző döntések meghozatalát is. Ma minden gördülékenyen fog menni és mindenkivel sikerül szót értenie. Egy sikeres és eredményes napot tudhat a magáénak, amennyiben nem ül a babérjain, hanem maximális gőzerővel hajtva megvalósítja a napra szánt terveit.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amit ma megtehet, azt ne halassza holnapra. Igaz ez a mondás Önre, úgyhogy használja ki ezt a napot! Ha szeretne valamit lezárni vagy új dologba fogni, arra kiváló ez a nap. Ne vesztegesse az idejét, hanem tegyen eleget kötelezettségeinek, vegye elő a régóta húzódó ügyeket és találkozókat is. Lehet, hogy ma nem sok ideje lesz pihenésre, de végérvényben abszolút elégedett lehet a nap végén, és jöhet a megérdemelt pihenés!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Végre megkapja a várva várt elismerést a kedvesétől vagy éppen a főnökétől, utóbbi esetén még az is lehet, hogy nem csak szóban, hanem anyagi szinten is honorálják. Örüljön a sikernek és ünnepelje meg! Menjenek el valahova szeretteivel vagy barátaival, de adja meg a módját neki, elvégre ezért dolgozott annyit. Közben már pörögnek is az új ötletek a fejében és már gondolatban bele is vágott a legújabb projektjébe.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Jól tenné, ha nem ellenkezne az ellen, hogy mások jó tanácsokkal lássák el vagy kifejezzék véleményüket egy terve vagy ötlete kapcsán. Ne érezze azt, hogy beleakarnak szólni vagy leakarják beszélni. Elhiheti, hogy vannak dolgok, amiket csak egy külső személy vehet észre. Érdemes lenne meghallgatnia azokat, akik csak segíteni szeretnének, mert hiszi vagy sem, de hasznos információt és jó meglátásokat kaphatna tőlük!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Eléggé feszült lehet ma, és talán ez lehet az oka, hogy hajba kapnak a kedvesével. Persze nem pusztán a belső feszültségéről van szó, hanem már régóta érett ez a vita, ami során az derülhet ki, hogy Ön egyáltalán nem az a mintapartner, mint amilyennek gondolta magát. Ahelyett, hogy kedvesére hárítaná a felelősséget, fogadja el, hogy Ön is hibás, nem csak ő, és beszéljék meg, mit tehetnének annak érdekében, hogy kapcsolatuk jobb legyen.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ön úgy van vele, hogy csak viccelődik, szórakozik, de más félreérthetőnek találhatja a viselkedését és úgy érezheti, kigúnyolja vagy kineveti. Figyeljen oda jobban arra, hogyan fejezi ki véleményét, gondolatait és véletlenül se sértse meg a másikat. Tartsa tiszteletben az érzéseit, a gondolatvilágát. Ne essen abba a hibába, hogy azt hiszi, egyértelmű, amit mond, mert sajnos adódhatnak ma ebből kellemetlen incidensek.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma egész nap csak panaszkodik és mindenkinek a gondjairól képes beszélni. Egyszer még szívesen meghallgatják, talán kétszer is, és számíthat az együttérzésükre, de ha tényleg újra és újra ugyanazt mondja el és mindenkinek, attól Önnek sem lesz jobb és környezetét is felpaprikázhatja. Felesleges ennyit rágódnia a problémán, inkább a megoldásra kellene koncentrálnia és próbálja meg nem ismételni önmagát!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Sajnos ma lehangolónak találhatja a környezetét, de ez nem jelenti azt, hogy magának is velük kellene tartania! Ne hagyja, hogy rossz kedve legyen csak azért, mert másoknak is az van. Terelje el a figyelmét, maradjon pozitív és meg is próbálhatná a környezetét is jobb kedvre deríteni. Meglehet, hogy ma kissé csípősek lesznek Önnel és talán kötekedhetnek is, de ne felejtse el, hogy csak a rossz hangulatuk szól belőlük!

