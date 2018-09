Napi horoszkóp - 2018. szeptember 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Fontos magának a tiszta, őszinte, egyenes kommunikáció. Okosan teszi, ha ma is gyakorolja. Ugyanakkor legyen elnézőbb azokkal, akik nem rendelkeznek ilyen értékrendekkel vagy legalábbis nem olyan szinten, mint Ön. Nem kell mindjárt ármányt sejtenie vagy ráripakodnia másokra azért, hogy mondják már meg, mit szeretnének. Néha nem tűnik fel Önnek, de rendkívül félelmetes tud lenni mások szemében.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Sajnos ma csalódás érheti, de ahelyett, hogy magába zuhanna és sajnálkozna, inkább gondoljon arra, hogy biztos oka van, és hogy minden bizonnyal így kellett lennie, a maga érdekében. Még az is lehet, hogy tanulhat ebből az esetből és már ezzel is a javát fogja szolgálni. De érthető, ha ma más forrásokból próbál egy kis boldogsághoz jutni, engedjen meg magának egy kis nassolást vagy esti szórakozást a barátokkal!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tudjuk, hogy mennyire szereti azt, mikor kedve szerint alakulnak a dolgok és ehhez mások is hozzájárulnak. Ám nem lehet mindig az, amit Ön akar és el kell fogadnia, ha egyesekkel különbözik a véleményük és mást akarnak. Ilyenkor nem az a megoldás, hogy rájuk ereszti a dühét, mindenfélét a fejükhöz vág, és korábbi szívességekre emlékezteti őket. Legyen megértő a környezetével és támasszon feléjük kevesebb elvárást!Tudjuk, hogy mennyire szereti azt, mikor kedve szerint alakulnak a dolgok és ehhez mások is hozzájárulnak. Ám nem lehet mindig az, amit Ön akar és el kell fogadnia, ha egyesekkel különbözik a véleményük és mást akarnak. Ilyenkor nem az a megoldás, hogy rájuk ereszti a dühét, mindenfélét a fejükhöz vág, és korábbi szívességekre emlékezteti őket. Legyen megértő a környezetével és támasszon feléjük kevesebb elvárást!Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



RÁK: (június 22 - július 22.)





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Mostanában mindent káosznak érezhet maga körül. Nem talál egy biztos pontot, minden bizonytalan és bármibe is fog bele, semmivel sem bír végezni. Ráadásul mások is akadályozzák akaratukon kívül az előrehaladásban és csak nehezíti helyzetét. A legjobb lenne, ha visszavonulna, minimalizálná a tevékenységeit és várna egy kicsit, amíg leülepszenek a dolgok és maga is tisztában látja majd a történéseket. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Túlságosan türelmetlen lehet ma. Tele van energiával, megállíthatatlanul törtetne előre, és mégsem tud haladni. Már kész van a munkáival, letudta a feladatait vagy pedig másokra kell várnia azért, hogy haladhasson. Bármi is legyen az oka annak, hogy nem tud haladni, legyen türelmes, főleg a környezetével szemben és ne sürgessen másokat. Gondoljon arra, hogy így legalább kevesebb az esélye annak, hogy valaki hibázni fog. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Nem érdemes csak azért magába fordulnia és elkenődnie, mert nem úgy történnek a dolgok, mint azt Ön szeretné. Előfordul az ilyen és ettől még nem kellene összetörnie. Ám az sem megoldás, hogy akkor erőltetni kívánja a dolgokat, mert akkor csak még nagyobb ellenállásba fog ütközni. Ha ma valaki nem partnere valamiben, arra rá se rántson, engedje el és találjon ki valami mást duzzogás meg depressziózás helyett! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Jobban teszi, ha nem bonyolódik vitába senkivel. Természetesen, ha úgy adódik, védje meg magát, de nem szükséges vérre menő csatát vívnia. Nem azért, nem nyerne, mert valószínűleg Ön kerekedne felül, de valahol mégis vesztes lenne, mert elvesztheti támogatóit vagy magára haragíthatja szeretteit. A főnökét meg végképp nem jó ötlet ma arra emlékeztetnie, hogy nem jó felettes és esetleg hiányos tudással bír. Legyen óvatos! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Beleeshet abba a hibába, hogy azt hiszi, Ön mindent tud vagy pedig az a helyes, amit maga mond. Sajnos kiderülhet, hogy mégsem annyira tévedhetetlen és ez persze nem csak bosszantani fogja, de kényelmetlen helyzetbe is hozza. A környezete jóval hamarabb elfogja felejteni az esetet, mint maga, ugyanis Ön lesz az, aki teljesen kiakad rajta, és mindenkire ellenségként tekint majd, azt képzelve, biztos jót nevetnek magán. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Van valami, amivel kapcsolatban mindenáron homokba akarja dugni a fejét és nem kíván róla tudomást venni. Ám attól még ott van az a dolog, megtörtént, jelen van, nem tehet úgy, mintha nem így lenne. Legyen bátor és nézzen szembe fele, akármilyen probléma is legyen vagy maga a félelme tárgya. Sokkal erősebb, mint azt gondolná és jusson eszébe az, hogy minél jobban húzza-halasztja, annál rosszabb lehet! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Kellemes meglepetés érheti szerelmi téren. Talán randira hívja az, aki régóta jár a fejében vagy akiről álmodni sem mert. Ám ha Ön párban él, akkor a kedvese lehet az, aki valamilyen ajándékkal, programmal, esetleg egy kedves gesztussal rukkol elő és ettől érzi majd azt, hogy pillangó röpködnek a gyomrában. Ez a nap a szerelemé, merje megélni és ne féljen örökösen a csalódástól, hogy a nagy örömöt valami rossz követi. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Nem ártana kétszer is meggondolnia mire kíván költeni. Hajlamos arra, hogy csak azért vásárolgasson, hogy jobb kedve legyen és sokszor felesleges holmikat vesz. Lehet, hogy megteheti, de akkor sem egészséges túlzásokba esnie. Inkább megkellene találnia a problémájának a gyökerét, miért nem érzi magát elég boldognak. De attól is óvakodjon, hogy nagyobb összeget adjon kölcsön, lehet, hogy többé nem látná azt a pénzt! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák. Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Sikeresen félreérthetik egymást egy barátjával vagy a párjával, emiatt pedig összetűzésbe keveredhetnek. Ahelyett, hogy hajba kapnának, és a másikat hibáztatnák, tanuljanak az esetből, hiszen nyilvánvaló, hogy nem figyeltek eléggé egymásra, vagy nem elég tisztán kommunikálták le a szándékait. Ne felejtsék el, hogy szeretik egymást, márpedig ahol szeretet van, nincs olyan gond, amit ne lehetne megoldani! Heti horoszkóp