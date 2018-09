Napi horoszkóp - 2018. szeptember 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Rendben van, hogy úgy dönt, megreformálja a külsejét és esetleg megszabadul a felesleges kilóktól, de mindezt óvatosan tegye, és hosszú távra tervezzen, vagyis ne egyik napról a másikra akarjon átalakulni. Ha drasztikus változáson gondolkodik, arról nem árthat előbb megkérdeznie a párját vagy egy Önhöz közelálló a személyt. A folyókúrával pedig pláne legyen óvatos és ne felejtse el, hogy nem az éhezés a megoldás!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Valahogy sokkal nyitottabban áll ma a megérzésekhez meg a spiritualitáshoz. Szeretne jelet, útmutatást vagy válaszokat kapni az életével kapcsolatban. Ennek eredményeképpen ma jobban beleássa magát a témába, de ne feledje, hogy a siker érdekében nem elég egy napig hinnie a csodában. Ha pedig kérni próbál az Univerzumtól, legyen türelmes és ne várja azt, hogy azonnal teljesülnek a vágyai!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Vannak helyzetek, mikor a hátrányára válik a józansága. Ez egy olyan nap, amikor engednie kellene, hogy az érzelmei elragadják, pláne ha egy új szerelem van kibontakozóban, esetleg a partnere az, aki kivételes örömben részesíti Önt. Az is lehet, hogy csak egy fantasztikus hírt hall és képtelen átengedni magát az örömnek. Ne féljen attól, hogyha örülni mer, biztos történik magával valamilyen rossz dolog is.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nosztalgikus napja van és a nagy múltidézés közepette arra döbbenhet rá, hogy szeretne változtatni. Nem elégedett a jelenlegi életével, más dolgokra vágyik. Ez még rendben is van, de csak akkor, ha a nem múltat akarja megidézni. Ne azt próbálja elhozni a jelenbe, hanem a jelenét akarja olyanná formálni, ahol végre boldog lehet. Meg van hozzá az ereje, már csak hinnie is kellene benne, hogy megérdemli a boldogságot!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nagyon sokat dicsérték és támogatták magát mostanában a szerettei, kollégái. Épp itt van a lehetőség arra, hogy ezt viszonozza. El se hinné, hogy másoknak mennyit jelentene, ha az Ön szájából hallhatnának a dicséretet, illetve a megerősítő, önbizalomnövelő mondatokat. Gondoljon bele, hogy Önnek is mit jelent, mikor nehéz pillanatában kapja őket. Tartsa fenn az egyensúlyt és most lássa el maga a terapeuta szerepet!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Lehetősége nyílik arra, hogy tiszta lappal induljon. Talán egy kapcsolati problémát sikerül elrendeznie vagy egy baráti affért, egy munkahelyi konfliktust. Használja ki a lehetőséget, amit csak úgy tehet meg, ha tanul a korábbi hibáiból. Ráadásul ara is alkalom kínálkozik, hogy javítson az anyagi helyzetén. Megeshet, hogy munkát ajánlanak Önnek vagy maga lesz az, aki talál egy plusz bevételi forrást.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nem ártana felébrednie, mert olyan vágyakat kerget, amiket jelenleg nem valósíthat meg és túl sok energiát öl abba, hogy olyanról álmodozzon, ami most nem lehet az élete része, nem tehető valósággá. Inkább azokra kellene koncentrálnia, amik felett most van hatalma és tehet is azért, hogy kedvező irányba terelje őket. Ám mielőtt bármibe is belefogna, azt vizsgálja meg reálisan is, hogy mennyi esélye van a sikernek!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma komolyabban kezdi foglalkoztatni a spiritualitás vagy annak egy bizonyos ágazata és elkíván mélyülni benne vagy szeretne felkeresni egy szakértőt a témában. Jól teszi, viszont legyen óvatos a választás során, és hallgasson a megérzéseire! Könnyen kifoghat egy csalót, ami utána csak visszafogná a lelkesedését, ami szomorú lenne, ugyanis meg van a tehetsége az adott dologhoz és jót tenne Önnel a spiritualitás.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nem ártana jobban odafigyelnie az egészségére, arra, hogy mit eszik és iszik. Persze nem csak ma, hanem minden egyes nap, de e napon különösen ott leselkedik Önre a veszély, hogy elcsaphatja gyomrát vagy más egyéb kellemetlen testi tünet lehet magán úrrá. Lehet, nem ma kellene új ételekkel, italokkal kísérleteznie. Figyeljen oda a jelzésekre, amiket a teste ad le, mert hajlamos mindenre legyinteni és visszaélni az egészségével!

BAK: (december 22 - január 20.)



Néha még Ön is megenged magának egy kis álmodozást és ez így van jól. Akkor miért kell olyan szigorúnak lennie a kedvesével vagy egy szerettével, mikor ő álmodozik? Legyen türelmes és megértő ahelyett, hogy megpróbálja kiábrándítani és összetörni. Lehet, hogy Ön csak jót akar az építő kritikáival, de valahol olyan, mintha szándékosan próbálná aláásni az illető vágyait. Ha jóban szeretne vele lenni, inkább legyen érdeklődő!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Talán a nyaralás vagy csak a hétvége miatt, de nincs egészen a jelenben és olyan, mintha teljesen máshol járna. Pedig ideje lenne lassan visszakerülnie a régi kerékvágásba, mert a feladatok nem várják, amik egyre sűrűsödnek és nem számíthat segítségre. Ám még annyira figyelmetlen és álmodozó, hogy nem csak lassú, de még folyamatosan hibázik is. Legyen türelmes magával, de ugyanakkor céltudatos és koncentráljon kicsit jobban!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Lehetőség szerint ne menjen bele semmilyen munkahelyi vitába. Hogyha mégis belecsöppenne, olyan hamar zárja le, amennyire tudja és kerülje a személyeskedést, mivel minden esély meg van arra, hogy minden szavát maga ellen fordítják és Ön maradna alul, hogy aztán rendkívül kellemetlen helyzetbe hozhatják. Maradjon a háttérben, vagy ha nem megy, akkor legalább a megoldásra koncentráljon.

