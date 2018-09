Napi horoszkóp - 2018. szeptember 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Olyan kellemetlen hír juthat a fülébe, ami teljesen felkavarja és talán el is bizonytalanodik a jövőjét illetően. Hirtelen úgy érezheti, semmi sem az, aminek hitte, nem bízhat a szeretteiben, sem a saját képességeiben. Fontos, hogy bármennyire is megrendíti a dolog, ne veszítse el a józan ítélőképességét. Máskor is voltak hasonlóan nehéz bukkanók az életében, mégis képest volt kitartani és talpra állni, most sem lesz ez másképp!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne legyen túl óvatos, ha új párkapcsolat vagy barátság kezdetén áll. Túlságosan félti az érzelmeit kimondani és kimutatni, mert örökösen attól tart, hogy visszaélnek bizalmával és össze fogják törni. Viszont nem egészséges az állandó önkontroll, ami alatt tartja magát és a kapcsolataira nézve is hátrányos lehet ez a túlzott biztonságmánia, pedig nagyon is vágyik egy mély kapcsolatra. Gondoljon bele, hogy így nem is teljesen őszinte.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mikor megfordul a fejében, hogy átverje valamelyik barátját vagy valamilyen tekintetben visszaéljen a bizalmával, jusson eszébe, hogy mennyit köszönhet neki, és hogy nagy szüksége van rá. Bármi is járjon az eszében, vegye fontolóra, hogy mi lehet annak a bizonyos dolognak a következménye, ha megteszi. Mostanában különösen szüksége lehet a barátaira, de ezzel a húzással csak azt éri el, hogy elfordulnak Öntől.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Hajlamos túlzásba vinni a szeretetet és a törődést. Lehet, hogy szívesen adja és Ön ettől boldog, de az igazság az, hogy szerettei kezdik kicsit terhesnek érezni. Nagyon jól tudja, hogy alapvetően is gyakran csöppen abba a hibába, hogy gondoskodásával már-már megfojt másokat. Vegye észre, hogy kezd átlépni egy bizonyos határt, és hogy a környezete már kezd besokkalni Öntől, csak nem akarják megbántani azzal, hogy tudatják.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valaki nagyon szeretne a közelébe férkőzni, akár barátság vagy még inkább szerelmi szándékkal. Igazából nincs kifogása az illető ellen, csak éppen fél a saját érzelmeitől, attól, hogy elgyengül és kiszolgálgatott lesz. Pedig itt a lehetőség arra, hogy egy csodálatos kapcsolat vagy barátság vegye kezdetét, egyedül saját magának vet gátat. Ne féljen annyira az érzéstől és attól, hogy felszínre tör a vad oroszlán helyett a bájos kis cica.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Az utóbbi időben tudatosan kezdte el megváltoztatni az értékrendjét és ezzel együtt a kapcsolatait is. Már nem csak a munkát tartja fontosnak, sőt, kezdi annak helyét átvenni a családdal és barátokkal töltött idő, illetve az egészségének megőrzése. Tapasztalja is, hogy mennyivel jobb így az élete, sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb és a szeretteivel is bensőségesebb lett a kapcsolata.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Túl sokat aggódik az egyik szerettéért, de ez már kezd Önre nézve káros lenni. Bármennyire is fontos legyen az illető, nem változtathatja meg, és nem tehet semmit azért, hogy olyan irányba terelje, amiről Ön azt hiszi, hogy jó. Minél rámenősebben akar neki segíteni, annál nagyobb lesz az ellenállás és közben idegileg is felőrli magát. Ideje lenne elengednie és megbíznia benne, hogy egymaga is képes lesz boldogulni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Meglátja a fényt az alagút végén és kezd végre fellélegezni. Érzi, hogy lassacskán lekerülnek Önről a terhek, hogy kevesebb a kötelezettsége, problémája és még az is lehet, hogy az anyagi helyzete is javulni kezd. Azért még ne dőljön hátra, ez korán sem a vég, hanem a kezdet, most kell csak igazán dolgoznia annak érdekében, hogy helyrehozza az életét. Arra pedig figyeljen, hogy ne essen abba a hibába, hogy a rövidebb utat választaná.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Környezetében ma több helyről is pozitív visszacsatolást kap. Elismerik a tehetségét, a tudását, a szaktekintélyét és ez rendkívül jól esik Önnek. Nagy szüksége is volt erre, mert ez a löket kell ahhoz, hogy minden erőbedobással tovább folytassa az útját. Fogytán vannak a kétségei és maga is kezd hinni abban, hogy jó úton jár. Ne szerénykedjen, hagyja csak, hogy a környezete szavakkal és akár más módon, de kényeztesse.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Erős késztetést érez, hogy változtasson az életén. Meglehet, hogy tényleg így kell tennie, de semmiképpen se egyik napról a másikra akarja kivitelezni. Kezdje apránként és gondolja át mivel elégedetlen és mely kapcsolatainál érzi azt, hogy nincs már jövőjük, hiszen a változásokat kívül-belül kell kiviteleznie ahhoz, hogy teljes körű legyen. Egy döntést se kapkodjon el, szánjon elég időt arra, hogy átgondolja, mire lenne szüksége.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Figyelhetne jobban is, mert annyira megoldást akar találni a gondjaira, annyira vágyik a segítségre, útmutatásra, hogy azt se veszi észre, ha valaki az orránál fogva vezeti és irányítja. Persze ha Önnek ez így jó és megbízik az illetőben az más kérdés, de legyen tudatában annak mi folyik és az utolsó szó, a végleges döntés mindig az Öné legyen. Azt is vegye figyelembe, hogy még ez a bizonyos személy sem tudhat mindent.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ma meglehetősen érzékeny lesz, ezért jól teszi, ha olyan személyek társaságát keresi, akik pozitívan hatnak Önre és szeretetet, megértést kaphat tőlük. Ha erre nincs lehetősége, akkor fordítsa figyelmét befelé, és ami egyik fülén bemegy, a másikon ki, különben mindent személyes sértésnek, támadásnak élhet meg. Meglehetősen törékeny az önbizalma, nem tenne jót Önnek a negatív kritika.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc