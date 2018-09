Napi horoszkóp - 2018. szeptember 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tökéletes nap ez arra, hogy kedvesével tisztázzák a jövővel kapcsolatos terveiket és egyáltalán a párkapcsolatuk alapjait is letegyék vagy megreformálják. Ma mindketten elég nyitottak ahhoz, hogy az érzelmeikről beszéljenek és készek meghallhatni a másik felet. Nincs is ennél jobb nap arra, hogy dűlőre jussanak olyan kérdésekben, amelyekben eddig nem sikerült, és hogy akár végre előrébb lépjenek.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Úgy érzi, esetleg tapasztalja, hogy az egyik szerette visszaél a bizalmával, esetleg folyamatosan kihasználja. Az nem megoldás, hogy néma csendben tovább tűri, közben szenved, de az sem, hogy világraszóló patáliát csap miatta. A legjobb volna, ha egy higgadt pillanatában elbeszélgetne vele erről, őszintén tudtára adná érzéseit és együtt találnak megoldást erre a kellemetlen helyzetre.





IKREK: (május 21 - június 21.)

A legkisebb piszkálódást, gúnyolódást, apró csipkelődést sem tolerálja. Ma mindenre ugrik és észre sem veszi, milyen durván bánik szeretteivel. A túlzott érzékenysége miatt könnyen megbánthatja őket vagy akár el azt is elérheti, hogy messzire elkerüljék magát. Ha nem bír felülkerekedni az érzésein és belátni, hogy senki sem akarja bántani, akkor konfliktusokkal teli vagy igencsak magányos nap elé néz.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Nem vágyik másra, csak egy kis békességre, de szerettei folyton az Ön nyakában lógnak. Programokat vagy feladatokat találnak ki Önnek, netán hívogatják és a segítségét, tanácsát kérik. Amíg Ön csendben szenved és kiszolgálja az igényeiket, ne is álmodozzon arról, hogy nyugodalmas napja lesz. Ám nincs abban semmi rossz, ha a tudtukra adná, hogy pihenni szeretne és egy kis nyugalomra vágyik.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Néha úgy érzi, senki sem érti meg Önt és szinte idegeneknek érzi a szeretteit. Emiatt ma kissé maga alatt lehet. A környezete persze nem fogja érteni miért olyan szótlan, miért van maga alatt és kerüli a társaságukat. Valahol Ön is tudja, hogy csak túldramatizálja a dolgokat vagy ha komolyan azt érzi, amit, akkor beszéljen erről a szeretteivel és ne hagyja, hogy a sötétben tapogatózzanak.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Mivel Ön szinte mindig tevékeny és állandóan pörög, hasznosat csinál, akár a ház körül, egyszeriben zavarni kezd az, hogy mások nem ilyenek. Emiatt képes belekötni a szeretteibe és szemrehányást tenni nekik, hogy lusták, érdektelenek és mindig egyedül hagyják Önt a feladatokkal. Valójában Ön az, aki túlspilázza a dolgokat és képtelen nyugodtan élvezni a szabadidejét. Ne haragudjon meg másokra azért, mert ők élvezik az övéket.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Még el sem telt a hétvége, de már a munkán jár az esze, hogy mennyi feladat vár Önre és hogy miként kellene előrelépnie, orvosolnia az anyagi helyzetét. Ha ezen kapja magát, mielőbb álljon le és kapcsoljon ki. A hétvége legyen hétvége, ne dolgozzon és inkább a szeretteire vagy önmagára koncentráljon. Ne akarjon testileg és lelkileg is kimerülni. Néha magának is pihennie kell, a munkával kapcsolatos dolgok pedig megvárják!





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ez a nap is tevékenyen fog telni. Nem viszi túlzásba a munkát, a feladatok elvégzését, mégis olyan nap lesz az, amivel maximálisan elégedett lehet, mert hasznosan telt. Akár azért, mert átrendezte otthonát, a kertjét, vagy azért, mert értékes időt töltött családjával, esetleg kellő időt szánt ön magára és kedvteléseire. Örülhet, hiszen ma minden kedve szerint alakul és családjával is felettébb nagy lesz Önök között az egyetértés.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ne hagyja magát mindenre rábeszélni. Rendben van, hogy kedvezni szeretne barátainak, családjának, de nem kell mindenbe belemennie, pláne olyanba, amibe nem kíván vagy esetleg kockázatos. Időnként igencsak meggondolatlan döntéseket tud hozni, később pedig szívja is érte a fogát. Még idejében elkerülheti, hogy slamasztikában találja magát vagy egész nap kínlódnia keljen, ha képes nemet mondani.





BAK: (december 22 - január 20.)

Egy nem várt ismerőse, rokona toppanhat be. Nem lenne szerencsés elhajtania, főképp nem keresetlen szavakkal. Éppen ezért, még ha nem is vágyik kimondottan a társaságára, fogadja el, hogy ott van és hallgassa meg. Még az is lehet, hogy komoly problémája van, vagy ő az, aki tudna magának segíteni valamilyen formában. Érthető, hogy nem akar ebből rendszert csinálni, finoman utalhat is rá, de higgye el, hogy ennek most oka van.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Gyakran feszeng amiatt, hogy mások mit gondolnak Önről, milyen véleménnyel vannak magáról és képes hozzájuk igazodni, csak azért, mert fél a magánytól vagy attól, hogy senki sem szereti. Ezek az aggodalmai ejthetik ma újabb csapdába. Jó volna, ha eltöprengene ezen a hozzáállásán, mert megbénítja a fejlődésben és abban, hogy önmagát adja. Ha örökösen másoktól függővé teszi a boldogságát, sosem lesz az.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Ne legyen rossz a hangulata csak azért, mert nem alakul minden úgy, mint tervezte. Attól még ez lehet egy kiváló nap. Inkább arra koncentráljon, hogy lehetőségeihez mérten a legtöbbet hozza ki belőle és ne sajnálja, ha egy-két dolog nem jön össze, vagy nem lemarad valamiről, esetleg nem sikerül valakivel találkoznia. Túl sokszor nézi a dolgok árnyékos oldalát, ahelyett, hogy meglátni az örömöt az ürömben!





