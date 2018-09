Napi horoszkóp - 2018. szeptember 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Mindenképpen érdemes kimozdulnia otthonról. Menjen a szabadba, sétáljon vagy kiránduljon, akár egyedül, akár szeretteivel. A lényeg az, hogy most odakint várja a feltöltődés és egy kis mozgás is magára férne. Amellett, hogy sikerülne regenerálódnia, izgalmas ötletek, értékes gondolatok jutnának az eszébe, amik segíthetnének közelebb kerülni vágyai eléréshez vagy közérzete javításához.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Van valaki, akivel nem sikerült szót értenie és ez roppantul bosszantja. Az az érzése, hogy az illető nem is figyel Önre, vagy egyáltalán nem nyitott a mondandójára. Még mielőtt lemondana a beszélgetésről vagy dühbe gurulna, próbálja meg más eszközökkel elérni, hogy felfigyeljen magára. Az is lehet, hogy csak másképp kellene fogalmaznia vagy előadnia a dolgot és akkor kevéssé lenne elutasító.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Erőltessen magára egy kis türelmet, máskülönben komoly vita robbanhat ki a családdal vagy a párjával szemben! Nehogy azt higgye, hogy egyedül Önnek kell elviselnie bizonyos dolgokat. A szerettei is tudnának mit felsorolni Önnel szemben és meg is fogják tenni, ha úgy dönt, szemrehányást tesz nekik. Nem az a gond, hogy szót emel valamivel kapcsolatban, hanem az, ahogyan teszi.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Jó volna, ha ma teljesen elengedné magát. Folyton pörög, keresi a lehetőséget, hogy valami hasznosat tegye vagy másoknak segítsen. Pedig teste-lelke egyaránt igényli, hogy végre igazán kikapcsolódjon. Ne szorítsa háttérbe a saját igényeit, vagy azt a tényt, hogy nem robot, és Önnek is szüksége volna a pihenésre. Ne vállaljon el több szívességet, szánja ezt a napot arra, hogy magával foglalkozzon!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Úgy érzi, Önt mindent megtesz a szeretteiért, a lelkét is kidolgozza és szabadidejében is igyekszik a maximumot hozni, ők viszont ezt nem értékelik eléggé. Még ha így is van, akkor sem az a megoldás, hogy ezt nyersen közli velük. Különben is, az is lehet, hogy csak Ön nem veszi észre, hogy a maguk módján viszonozzák az erőfeszítéseit, és hogy igenis becsülik és tisztelik Önt. Ne kényelmesedjen bele a mártír szerepébe!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Sikerülhet egy fontos kérdést, illetve problémát tisztáznia a kedvesével. Végre elég őszinték és felkészültek ahhoz, hogy szembe merjenek nézni ezzel a bizonyos dologgal. Használja ki ezt a lehetőséget, tisztázza a félreértéseket és mindazt, amit éket verhet Önök közé. Amennyiben sikerül elsimítaniuk ezt a kérdést, kapcsolatuk még erősebbé válhat, és érezhetően javulásnak indul.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Jelentős felfedezést tehet az érzelmei terén. Felszínre törhetnek a régóta elnyomott érzései. Ki is kívánkozik magából, hogy környezetének tudtára adja valódi véleményt és gondolatait. Ugyanakkor érzi, hogy elindult Önben egy folyamat, ami hosszú és nehézkes lesz, de szüksége van ezekre a változásokra. Ideje szembenéznie magával és mindazzal, amit eddig titkolni próbált önmaga elől.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma egy ismerőse szeretne Önnel találkozni. Ha egy mód van rá, ne mondjon rá nemet. Nem csak azért, mert az illetőnek igazán szüksége lehet Önre, hanem azért is, mert új és érdekes hírek juthatnak a fülébe. Ráadásul lehet, nem gondolná, de valójában jól fogja érezni magát és ha utólag is, de rájön, hogy Önnek is jót tett ez a találkozó és hogy többször kellene vele vagy egyáltalán baráti körével találkoznia.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Talán a meglévő gondjai miatt, vagy azért, mert a mai nap is nehézségei adódnak, de túlságosan feszült, nem tud kikapcsolódni. Megállás nélkül azon töri a fejét, hogy kellene orvosolnia a problémáit. A görcsössége miatt képtelen élvezni a családdal töltött időt és a szabadidejének sem örül most, mert úgy érzi, túl sok ideje van gondolkodni. Ha nem húz magának határt, akkor idegileg lassan kimerül és még csak megoldást sem talál!

BAK: (december 22 - január 20.)



Ha vétetett valaki ellen, esetleg megsértette, akkor mielőbb tegyen arról, hogy kibéküljenek és elsimítsa az Önök között lévő feszültséget. Nem érdemes azon agyalni, hogy ki a hibás, ki kezdte, kinek kellene békejobbot nyújtania. Legyen Ön az, aki megteszi, máskülönben hosszú távon megsínyli a kapcsolatuk ezt az összezördülést. Különben is, Önnek is jót tenne, ha nem cipelné magával a mérgét.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Az lehet a legfőbb problémája, hogy nem találja a helyét és talán még unalmasnak is tartja a napját. Nem érnek rá szerettei vagy csak más programjuk van, Ön pedig nem tudja feltalálni magát. Ha nem akarja, hogy az egész napja céltalanul teljen úgy, hogy közben nem is pihent igazán, akkor nem ártana, ha mielőbb belevágna valamibe. Ne várjon a szeretteire, induljon útnak akár egyedül vagy szenteljen időt a hobbijának!

Kellemes meglepetés érheti. Szerettei, esetleg barátai nem várt programmal rukkolnak elő vagy valamilyen kedves gesztussal érik el, hogy meghatódjon. Ma igazán érezheti azt, hogy szeretik és mennyire fontos a környezetének, akik értékelik minden egyes igyekezetét. Csodás nap vár Önre szerettei körében, és ha bármilyen gondja-baja is lenne, azt egész biztosan sikerül felednie vagy akár még megoldást is talál rájuk!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp