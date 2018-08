Napi horoszkóp - 2018. szeptember 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha anyagi nehézségekkel küzd, akkor komolyabban kellene vennie a helyzetét. Már nem elég gondolkodni a megoldásokon, tennie is kellene a problémák ellen. Meglehet, hogy célszerű volna fizetésemelést kérnie vagy egy jobb állást keresnie, esetleg beszélnie egy szakértővel, hogyan oldhatná meg mielőbb égető gondjait. De készüljön fel rá, hogy kemény munkára és kitartásra lesz szüksége!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy pillanatról a másikra keríthetik hatalmukba erőteljes érzelmek. Ez lehet akár szerelem első látásra vagy túláradó szenvedélyének megnyilatkozása, de azt sem lehet kizárni, hogy a harag, a gyűlölet önti el másodpercek alatt. Ebből kifolyólag számíthat ma egy jelentősebb eseményre, ami komolyan megbolygatja a lelki világát. Számoljon azzal, hogy képtelen lesz visszafognia magát és ez egyszer elhagyja híres nyugalma.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Keresni kezdi a kihívásokat, a lehetőségeket az életében. Unalmasnak és szürkének tartja a mindennapjait, az életét és izgalmakra, kalandokra vágyik. Nincs ezzel gond, de azért igyekezzen nem ész nélkül ugrani bele a legújabb őrültségekbe, hóbortokba vagy feladatokba. Nem csak azért, mert veszélyes lehet, hanem mert utólag jöhet rá, hogy túl sokat vállalt vagy nem ért eléggé az adott dologhoz.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha úgy dönt, hogy változtatni szeretne az életén, új dolgokba belevágni, új állás vagy lakóhely után nézni, akkor a csillagok maximálisan támogatni fogják benne és akár már ma új ajtók nyílhatnak meg Ön előtt. Nem kell más tennie, mint meghoznia a döntést és nyitva tartani a szemét, de természetesen cselekednie sem árt! Legyen határozott és egy kicsit rámenős, így egész biztosan célba fog érni!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Sajnos ma elveszítheti az önuralmát és valakinek sikerülhet kihoznia a sodrából. Komoly konfliktussal kell szembenéznie, ha egyáltalán nem fékezi feltörekvő indulatait és őszinte véleményét. Utólag rá fog jönni arra, hogy érett már a dolog. Viszont arra ne később keljen rádöbbennie, hogy másképp is alakíthatta volna a helyzetet, vagyis ne legyen mit megbánnia. Ha ma nem tesznek rá pontot, hosszan tartó mosolyszünetre kell felkészülnie!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ez egy olyan nap lesz, amikor nem lesz lehetősége arra, hogy kompromisszumot kössön. Nem csak fel kell vállalnia a véleményét és egyben önmagát, de ki kell állnia egy ügy, esetleg személy mellett is. Ne is próbáljon menekülni vagy kibúvót keresni, mert nem csak rosszul járhat vele, de a renoméja is sérülhet. Bízzon az ítélőképességében és eleve a képességeiben. Még az is lehet, hogy a végén profitálhat abból, hogy állást foglalt!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Arra kell ráeszmélnie, hogy valaki kihasználta, visszaélt a jóhiszeműségével. Az illető talán plusz munkát sózott a nyakába, hazudott Önnek, esetleg érzelmi téren verte át. Nem éri meg, hogy magába zuhanjon és összetörjön miatta. Kivételesen vegyen erőt magán és tegye szóvá a dolgot, ne hagyja, hogy mindig lábtörlőnek nézzék. Ha most nem áll ki magáért, akkor később újra megteszik ezt Önnel!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Túl sokat foglalkozik ma a múlttal. Egyre csak azon mereng mit és hol rontott el. Ezzel csak az a baj, hogy nem figyel a jelen eseményeire, figyelmetlenné válik, és hanyagul végezheti a feladatait, nem kevés hibát ejtve. Bár talán ez sem hatja meg, mert a nosztalgiázás vagy önmarcangolás miatt érdektelenné válik a jelenével szemben. Még szerencse, hogy nem tart sokáig ez az állapot, mert megnézhetné magát!

Úrrá lehet magán a gyengeség, a fáradtság, sőt, valamilyen nyavalya is, ami ágynak döntheti, de legalábbis visszafoghatja a haladásban. Nem ártana mielőbb kivizsgáltatnia magát vagy pihenőre mennie még azelőtt, hogy komolyabb baja lenne. Ne játszadozzon az egészségével, hanem vegye azt komolyan! Ugyanakkor jelnek is felfoghatná, hogy ideje lenne változtatnia az életmódján és a szokásain.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nem bír valakit kiverni a fejéből és egész nap rágondol. Ha egyedülálló, nem kérdés, hogy valaki elrabolta a szívét, bár még a párban élőkkel is megtörténhet ez, hogy a kedvesükre vagy valaki egészen másra gondolnak. Ám az is lehet, hogy csak egy régi ismerőse jár a fejében, akit fel kellene hívnia. A legjobb, amit tehet, ha eleget tesz a vágyának és felkeresi az illetőt, hátha úgy visszanyeri az elméje felett az uralmat!

BAK: (december 22 - január 20.)



Tudja, mit kellene tennie, de még bátortalan hozzá és kételkedik a kimenetelben, illetve a képességeiben. Jobb, ha addig nem is vág bele, amíg nem szerez nagyobb bizonyosságot, máskülönben már eleve kudarccal indulna neki. Sokkal nagyobb magabiztosságra és eltökéltségre van szüksége ahhoz, hogy véghez vigye terveit. Viszont ez olyan dolog, amit csak magának adhat, hiába is próbálnák mások győzködni.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



A sors úgy hozza, hogy lehetőséget kap arra, ismét nekifusson valaminek, amivel kapcsolatban kudarcot vallott vagy lemaradt róla. Ha igazán akarja, akkor ne habozzon, hanem gondolkodás nélkül vágjon bele. Előtte persze gondolja át, hol rontotta el múltkor, mit hibázott, de egy szemernyi kétsége se legyen önmagával vagy a sikerrel kapcsolatban. Ez lehet ma az Ön nagy napja!

HALAK: (február 19 - március 20.)



