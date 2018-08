Napi horoszkóp - 2018. augusztus 31.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.31 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Törekedjen a jó kapcsolatok építésére! Nem ártana néha megerőltetnie magát és kicsivel kedvesebbnek mutatkozni a beosztottjaival, kollégáival szemben. A jövőben még jól jöhet az, ha élvezi támogatásukat vagy akár a szeretetüket. Különben is jót tenne Önnek, ha új barátságokat kötne, de még karrier szempontjából is előnyös lehet, ha hajlandó barátkozni és nyitottabban áll a környezetéhez.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Egyre többet jár azon az esze, hogyan teremtse meg a vágyott anyagi biztonságot vagy legalábbis jusson több pénzhez. Ha elégedetlen a munkahelyével és úgy érzi, ott nem szám számíthat előrelépésre, érdemes lehet elgondolkoznia azon, hogy új munkahelyet keres vagy akár tovább tanul. De mindig menjen biztosra és addig ne hozzon semmilyen döntést, amíg nem informálódott előtte, így elkerülve, hogy két szék közé üljön!





IKREK: (május 21 - június 21.)

Meglehetősen zárkózott az utóbbi időben és ezt ma is szóvá is tetszik Önnek. Mostanában nagyon is befelé fordult, kevesebbet beszél szeretteivel, barátaival és kicsit olyan, mint aki megvonta a bizalmat tőlük. Lehet, hogy nem így van, de ez jöhet le a környezetének. Nem tudják, hogy valójában lelki tusákat vív, és a félelmei gátolják meg abban, hogy nyisson a környezete felé, pedig pontosan ezt kellene tennie!





RÁK: (június 22 - július 22.)

Folyton igyekszik másoknak megfelelni és a környezete kedvére tenni. Nem számol azzal, hogy mindenkinek próbál örömet szerezni, csak éppen magának nem és hogy végesek az energiatartalékai. Egyszerűbb és jobb is lenne, ha többet foglalkozna magával és a saját vágyaival, igényeivel. Különben is, ha nem viszonozzák Önnek azt, amit adott, akkor képes depresszióba esni és ez nem hiányzik magának!





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Egyre népszerűbb a munkahelyén, vagy legalábbis olyan pozícióba került, ami végett mindenki Önhöz fordul. Valahol élvezi a figyelmet, esetleg azt, hogy mindenki magától kér tanácsot, Öntől várják a megoldást, de már kezdi érezni ennek a hátulütőjét és rengeteg energiáját leszívja. Ha van rá lehetőség, mondjon többször nemet, automatizálja a feladatokat, nehogy a végén az egészsége bánja ezt az életvitelt!





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Nyugalomra és egy békés napra vágyik. Ez esetben örülhet, mert végre meg is kapja! Legalábbis a csillagok megadják hozzá Önnek a hátszelet, de magának is kell tudnia nemet mondani, elvonulni és valósággal megszűnni a környezete számára. Ne legyen emiatt lelkiismereti problémái, valamikor magának is kell a csend és az énidő ahhoz, hogy feltöltődhessen és másnak megújult erővel induljon a napnak!





Szinte mindenkivel sikerül összezördülnie, méghozzá semmiségeken. Nem egyezik a véleményük, esetleg mást szeretnének, és ma valahogy sem Ön, sem a környezete nem elég türelmes és nyitott ahhoz, hogy beszéljenek a problémáikról. Kétségkívül van valami a levegőben, ezért legalább Ön legyen a bölcs és igyekezzen kompromisszumkész lenni vagy legalábbis kerülni a vita lehetőségét.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Meglehetősen paranoiás hangulatban lesz. Az az érzése, hogy átakarják verni, környezete eltitkol Ön el dolgokat vagy kiakarják használni. Ármányt és árulást sejt a háttérben. Kivételesen tényleg Ön az, aki képzelődik és nincs oka félni. Ne feltételezzen rosszat az emberekről és higgye el, hogy pontosan annyi a szándékuk, amennyit mutatnak. Hogyha túl lép a félelmein, akkor képes lesz előnyös kapcsolatokat építeni.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Felborulhat az érzelmi egyensúlya és ez teljesen megzavarja. Történik valami, ami miatt már nem biztos önmagában, esetleg a kedvesében, és mindent bizonytalannak érez, amiben korábban maximálisan hitt. Ne vegye önigazolásnak a kételyeit, nagyobb az esélye annak, hogy csak elefántot csinál a bolhából. Ez csak egy kis próbatétel, aminek azzal kellene zárulnia, hogy még jobban hisz magában és párjában!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma valami olyan történhet Önnel, ami érzelmileg totálisan felkavarja. Egyre nehezebben fogja vissza magát és szíve szerint tombolna. A világra akarja szabadítani haragját és a fájdalmát, egyszerűen betelik Önnél a pohár. Nincs oka eltitkolni az érzéseit, hiszen mindenki számára nyilvánvalóak. Még az is lehet, hogy mások felfogják ajánlani a segítségüket, de akkor ne legyen túl büszke ahhoz, hogy kérjen belőle.

BAK: (december 22 - január 20.)



Tüzes hangulatban lesz ma olyan tekintetben, hogy árad Önből a szexualitás, a szenvedély és ez jót is tesz a pároknak, mivel kellemes élményben lehet részük. Ne fogja vissza magát, engedje, hogy a szerelem irányítsa. A szingliknek sem lesz okuk a panaszra, ma szinte bárkit képesek meghódítani, izgalmas flörtök várnak rájuk, de még az is lehet, hogy sikerül megismerkedniük az új kedvesükkel.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Aggódni kezd a jövője miatt. Úgy látja, semmi sem úgy alakul, mint tervezte, legalábbis nem érzi azt, hogy ura lenne a helyzetének és nem tart ott, ahol lenni szeretne. Kezd elbizonytalanodni és talán az anyagi helyzete miatt is egyre erősebbek a félelmei. Nagy szüksége lenne szerettei, barátai támogatására, ezért merjen nekik megnyílni és ne akarjon csendben, egyedül szenvedni a kételyeivel.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp