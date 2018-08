Napi horoszkóp - 2018. augusztus 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma megszabadul egy tehertől, amit régóta cipelt. Ez lehet lelki eredetű vagy akár munkával kapcsolatos kereszt is. Végre fellélegezhet és egyből hajlamos is lenne abba a hibába esni, hogy új feladatot, terhet vesz magára. Mindenképpen kerülje el ennek a lehetőségét és bölcsen tenné, ha inkább pihenésre kötelezné magát. Próbálja csak ki, egyáltalán nem olyan rossz a semmittevés, meg hogy munka után beül valahova a kollégáival!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Fény derülhet valamire, amivel kapcsolatban eddig a sötétben tapogatózott. Épp itt volt az ideje a megvilágosodásának. Már tudja, mit kell tennie, viszont még ennek ellenére is képes lehet az utolsó pillanatban elbizonytalanodni és habozni. Inkább lökje bele magát a mélyvízbe és indítsa el a lavinát. Legyen erős és higgyen magában! Minden körülmény adott a lezáráshoz és az új kezdethet is!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Fogytán van ma a türelme és a legkevésbé sincs kedve jópofizni másokkal, pláne azokkal, akik csak idegesítik. Úgy érzi, lopják az idejét és meggátolják, hogy azokkal legyen, akikkel igazán szeretne. Nem kell mindent eltűrnie, mert akkor csak felfog robbanni egy idő után. Finoman adja a másik fél tudtára, hogy nincsenek egy szinten, de semmiképpen se sértse meg. Egyszerűen húzza meg látványosan a határokat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Olyan dologba vágja a fejszéjét, amihez nem ért, legalábbis meghaladja a képességeit. Ám már nincs lehetősége arra, hogy kitáncoljon, ezért végig kell csinálnia. A legjobb, amit tehet, ha segítséget kér olyantól, aki jártas a témában. Még az is lehet, hogy szerencséje lesz és menetközben kiderül, hogy van érzéke ahhoz a bizonyos dologhoz, és hogy még sem tűnik akkora őrültségnek, mint kezdetben hitte.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Olyan helyzetben találhatja magát, amikor nincs helye álmodozásnak, időhúzásnak, csak a racionális és gyakorlatias lépések jöhetnek szóba. Még az sem, hogy mástól kér segítséget. Mérje fel a probléma súlyosságát és azonnal cselekedjen, még az előtt, hogy súlyosbodna a helyzet. Bízzon magában, csak induljon el az úton, utána már jönnek maguktól a dolgok, és ahogy közelít a megoldás felé, Ön is megfog nyugodni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Azt gondolja, sosem jut feladatainak végére és sosem éri el a céljait, ezért már azon morfondírozik, hogy mindent felad. Semmiképpen se engedjen a kísértésnek. Tény és való, nem ártana egy kis pihenőt tartania, mert kezd belefásulni a tempóba, amit diktál magának, de azután, hogy felfrissült, meglátja, hogy megújult erővel képes lesz hegyeket mozgatni. Csak legyen türelmesebb és megértőbb magával, ne várjon egyből csodákat!

Jó, hogy ennyire pörög, és a maximumot hozza a mindennapokban, de már valósággal fél kiszállni a mókuskerékből, mert úgy hiszi, akkor minden összeomlik maga körül. Átadni pedig nem meri a feladatait, mert úgy van vele, senki sem végezné el olyan jól, mint maga. Be kellene látnia, ha nem száll ki magától, akkor az élet fogja kiszállítani, mert nem lehet sokáig bírni azt a tempót, amit kitalált magának.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Már-már úgy tűnne célba ér és megszerzi azt, amiért keményen dolgozott, erre közbe jön valami és elúszik a lehetőség, az esély, hogy elérje vágyát. Érthető, hogy ez nem csak bosszantja, hanem el is keseríti. Bármennyire is nagy legyen a kísértés, ne adja fel! Szálljon ki, tartson egy kis szünetet és megfogja látni, hogy mi oka lehetett a történteknek, és hogy hová vezet most az útja.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Olyan helyzet adódhat, amikor bármennyire is viszolyogjon tőle, de muszáj lesz kinyitnia a száját. Lehet, hogy nem szereti a konfliktusokat és igyekszik másoknak megfelelni, de ezúttal olyan dolgot sózhatnak magára vagy olyanba vonhatják bele, amit utálna vagy ami megnehezíteni az életét. Ezért inkább mondjon nemet, álljon ki magáért és ne hagyja, hogy olyat kényszerítsenek magára, amit nem akar.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma elismerésben részesítik munkájáért vagy egy bizonyos tettéért. Tapasztalni fogja, hogy felnéznek Önre, és hogy megnövekedik a népszerűsége. Egészen zavarba hozzák azzal, hogy mindenki Önhöz fordul segítségért, tanácsért és hogy állandó figyelemben fürdőzik. Élvezze a sikert, amit megérdemelt, hiszen keményen dolgozott érte és merje magára ölteni a vezető szerepet vagy a követendő példát.

BAK: (december 22 - január 20.)



Mindenbe belekezd, de semmivel sem végez. Ez nem csak a munkájában, hanem a magánéletében is nehézséget okoz, mert nem csak a tevékenységek terén csapong, hanem az életterültek között is. A munkahelyén a magánéletére koncentrál, míg a családdal vagy kedvesével töltött idő alatt meg a munkáján rágódik. Jó volna, ha megtalálná az egyensúlyt, különben sorozatos galibákat okoz majd magának.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Nagyszerű formában van, tele életkedvvel és tenni, illetve adni vágyással. Mindenkinek segíteni szeretne, mindenkivel jót akar tenni, ami szép és jó, csak éppen nem fogad el nemet és képes mondhatni másokra erőszakolni magát és a segítségét, amivel persze konfliktusokat fog gyártani. Ha nem akar összeveszni szeretteivel vagy folyamatosan csalódni, akkor fogadja el a nemet és inkább koncentráljon magára!

HALAK: (február 19 - március 20.)



