Napi horoszkóp - 2018. augusztus 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Összefuthat egy régi ismerősével, rokonával és ez egészen felvillanyozza. Nem csak megrohamozzák a régi emlékek, hanem felébresztenek Önben bizonyos vágyakat, érzéseket. Egyfajta megvilágosodásban lehet része. A nap végére már új tervek, vágyak fogalmazódnak meg magában és arra jön rá, hogy változtatni akar az életén. Mielőtt bármit is tenne, egyeztesse őket szeretteivel!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne ígérjen könnyelműen olyat a szeretteinek, amit nem tud betartani. Mindenki tudja, hogy Önt csak a legjobb szándék vezérli, de még rosszul sülhet, ha még sem tesz eleget az ígéretének. Így is ott lóg a vita a levegőben és nem kell sok ahhoz, hogy kirobbanjon. Talán megelőzhetné azzal, hogy megkérdezi szeretteit mivel elégedetlenek, min kellene változtatnia ahhoz, hogy jobb lehessen a kapcsolatuk.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Úrrá lehet magán a lehangoltság érzete. Azt gondolja semmi sem alakul, úgy, mint tervezte és attól tart, hogy sosem éri el a céljait. El kellene engednie rossz érzéseit, amik gátolják abban, hogy egy kellemes napot töltsön el a szeretteivel. A rossz hangulata őket is lehúzza és semmivel sem lesznek előrébb, ha mind otthon kuksolnak és depresszióznak. Vegye elő optimista és kreatív oldalát és fordítson a helyzeten!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szép dolog, hogy mint mindig, most is azon van, hogy segítsen szerettein, a környezetén, hogy önzetlenül a segítségükre álljon. De nem ártana magára is gondolnia, a saját vágyaira és problémáira. Jó volna, ha magár ugyanannyi figyelmet fordítana, mint szeretteire. Ne legyen emiatt rossz érzése, hiszen ez természetes. Máskülönben ne csodálkozzon azon, hogy rövid időn bajba kerül, és lelki gondjai lesznek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Tele van energiával, buzog Önben a tettvágy. Készen áll arra, hogy meglovagolja a nap lehetőségeit és fantasztikus napot szerezzen magának és családjának. Semmi sem tántoríthatja el, amit ma eltervezett, az úgyis lesz! Az pedig külön örömmel tölti majd el, hogy szerettei is értékelik az igyekezetét és pozitív visszajelzéseket kap tőlük. Ma ismét megmutatja, hogy kiváló programszervező és fantasztikus mókamester tud lenni!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Legyen megértőbb a szeretteivel szemben és ne feltételezze róluk, hogy szándékosan próbálják magát idegesíteni. Nekik is lehet rossz vagy peches napjuk, nem csak magának. Azzal is fel kellene hagynia, hogy megpróbálja kitalálni a szándékaikat. Jobban tenné, ha inkább kérdezne tőlük, de legalábbis őszintén leülne velük beszélgetni és megpróbálná megérteni az álláspontjukat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Végig kellene gondolnia az elmúlt napok történéseit, méghozzá hideg fejjel. Csak akkor érthetné meg a hibáit, illetve szeretteit. Lényeges dolgokra döbbenne rá. Emellett felszínre törnének a kreatív ötletei, amik által végre megoldhatná magánéleti, illetve pénzügyi problémáit, nem beszélve a lelki gondjairól! Amint megvilágosodott, ne habozzon belevágni az ötletei megvalósításába!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Felborulhat az érzelmi élete és nem tud tisztán gondolkodni. Olyan dolog juthat a fülébe vagy történhet Önnel, ami teljesen felkavarja. Sajnos most senki sincs a környezetében, aki átsegíthetné ezen a helyzeten, mert magának kell tudni megoldani a problémát. Ettől még egész nyugodtan kitárulkozhatna szeretteinek, akik ha segíteni nem is tudnak, de jót tenne Önnek az, hogy meghallgatják, és nem kell magában tartani érzéseit.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ha egy mód van rá, ma csak magára kellene koncentrálnia. Rengeteg időt és energiát áldoz a környezetére, de Ön is megérdemli a pihenést, illetve azt, hogy olyan dolgokkal foglalkozzon, amikkel igazán szeretne. Itt az ideje, hogy a hobbijainak áldozzon és kényeztesse a testét, a lelkét. Szóljon ez a nap magáról, legalábbis találjon pár szabad órát, amit kettesben tölthet saját magával. Szerettei is megfogják érteni!

BAK: (december 22 - január 20.)



Célszerű lenne ezt a napot a kedvesével töltenie romantikus körülmények között. Igazán megérdemelnék mindketten, hogy minőségi időt töltsenek együtt. Tegyél félre a munkát, a kötelezettséget és utazzanak el valahova vagy legalábbis semmi olyat ne csináljanak, amihez nincs kedvük. Ez sokat segíthetne azoknak a pároknak, akik az utóbbi időben eltávolodtak egymástól. Még semmi sincs veszve, csak jobban kellene figyelniük egymásra!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Soknak érezheti a családját. Természetesen szereti őket, csak éppen ma úgy érezheti, mindenki az agyára megy a panaszkodásával vagy az idegesítő szokásaival, esetleg azzal, hogy megakarják Önnek, hogyan tegye jobbá az életét. Az nem megoldás, ha lépten-nyomon összevesz mindenkivel. Inkább engedje el megjegyzéseiket a füle mellett és legyintsen rájuk, de az sem rossz megoldás, ha igyekszik kicsit távol maradni tőlük.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Szeretetben és békességben telik a napja. Azon kevés időszakok egyike, amikor mindenkivel megtalálja a közös nevezőt, ugyanazok a vágyaik, elképzeléseik és egyszerűen tökéletes összhangban vannak. Használja ki ezt a napot arra, hogy közelebb kerüljön szeretteihez, hogy megbeszéljenek bizonyos dolgokat, amit mondjuk máskor nem tudnának. Még az is lehet, hogy hosszú távú terveiket is sikerülne egyeztetni.

