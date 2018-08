Napi horoszkóp - 2018. augusztus 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Azon morfondíroz, mivel tehetne szert anyagi előnyre vagy legalábbis jobb pozícióra. Talán még az is megfordul a fejében, - vagy esetleg más súgja Önnek - hogy tovább kellene tanulnia és ez egyáltalán nem rossz gondolat! Vegye komolyan fontolóra és nyugodtan nézzen szét, milyen lehetőségei vannak, mert vannak! Talán ez lehet a jövője kulcsa és egy kis tanulást igazán kibír a plusz pénzért és a sikerért!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Úgy látja, hogy minden adott ahhoz, hogy végre kimásszon a gödörből és rendbe tegye az életét. Helyes meglátás, éppen ezért ne húzza tovább az időt, hanem tegyen meg mindent annak érdekében, hogy helyrehozza korábbi hibáit, illetve javítson az életszínvonalán. Persze ehhez nem kevés kitartásra és szorgalomra lesz szüksége, de nyugtassa a tudat, hogy célba fog érni, és hogy azután tiszta lappal indulhat!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Akármennyire is idegenkedik tőle, de ma másokért kell felelősséget vállalnia. Ki kell állnia a családja mellett és segítenie kell rajtuk. Ma kénytelen lesz saját ügyeit és vágyait a háttérbe szorítani azért, hogy nagylelkűen megsegítse őket. Jusson eszébe, hogy ők is segítettek már magán, épp az ideje az annak, hogy törlesszen, ezért igyekezzen jó képet vágni hozzá és ne sértse meg őket!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Igazán változatos benyomások érik ezen a napon. Tipikusan az a fajta nap lesz ez, amikor egyszerre sikerek és pechsorozata is lesz. Jó hírek is jutnak a fülébe és rosszak is. Ettől persze egészen ellentétes érzelmek is összecsapnak Önben, érthető, ha nap végére már mindennel szemben közömbös lesz. Jobb is, ha nem agyalja túl a dolgokat, és inkább sodródik az árral, hagy történjen meg, aminek történnie kell.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Jobban is odafigyelhetne az egészségére. Nem figyel, arra mit eszik, mennyit mozog, szinte teljesen érdektelen az egészségét illetően és visszaél a testével. Pedig tapasztalja már a kellemetlen tüneteket, ami akár a gyomor- vagy a fejfájást jelenti. Esetleg a mérleg mutatója mászik egyre jobban felfelé vagy éppen lefelé. Jól tenné, ha nem legyintene a vészjelzésekre és összekapná magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Vigyázzon jobban az értékeire, mert szeleburdisága és figyelmetlensége okán könnyen elveszíthet dolgokat! Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ne leselkedne Önre olyan szerencsétlenség is, minthogy eltulajdonítják valamijét. Ezért kellene visszacsöppennie a valóságba. Tegye félre azokat a dolgokat, amikkel éppen nem tud mit kezdeni és koncentráljon azokra, amikre van éppen némi befolyása.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Érdemes lenne jobban odafigyelnie az intuícióira, amelyek megsúgják, mit kellene tennie. Például azt, hogy ne adja ki mindenkinek a titkát és nem ártana óvatosabbnak lennie bizonyos személyekkel szemben. Törekedjen arra, hogy megőrizze lelki egyensúlyát, amit csak úgy érhet el, ha meghallgatja lelkét és helyt ad a kívánságainak. Túl szigorú önmagával szemben és nem képes igazán kikapcsolódni, pedig ezt kellene tennie, mikor hazaér!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Párja ma jelentős örömet szerez Önnek. Ne hagyja, hogy ebbe bárki is belerondítson, ugyanis egy ismerőse igyekezhet kihozni a sodrából. Kerülje, hogy vitába bocsátkozzon vele, mert csúnya véget érhet. A romantika és a szerelem jegyében telhet a nap, ha képes csak magukra koncentrálni. De mindemellett más egyéb örömök is érni fogják és a munkahelyén is pozitív visszacsatolást kaphat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Nem ártana, ha ma kicsit segítőkészebb lenne a környezetével szemben. Gondoljon arra, hogy máskor Ön is mennyi türelmet, megértést és segítséget kap tőlük. Nem ártana ezt viszonoznia. Most éppen aktuális lenne, mikor látványosan nehézségeik vannak vagy akár a segítségét kérik. Azt sem kellene megvárnia, hanem ajánlkozzon önként és mikor esetleg ismét bajban lesz, számíthat majd rájuk! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Mindenki elismeri tehetségét, munkáját, ám valamiért Ön mégis elégedetlen és nincs az a vigasz, kedves szó, ami jobb kedvre derítené. Úrrá lett magán az életuntság, a közömbösség, sajnos talán még a depresszió is. Ne hagyja, hogy ennél jobban elmélyüljön benne, törjön ki belőle mielőbb! Jót tenne Önnek, ha többet pihenne, szórakozna, és olyan dolgokkal foglalkozna, amik őszinte örömmel töltik el. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Olyan nap ez, mikor minden feladat elvégzése után sikerrel számolhat. A nap végére elégedett lehet önmagával. Több olyan dolog végére is jut, amelyek eddig nehézséget okoztak. Ma szinte minden akadályt, nehézséget könnyen vesz és a legmakacsabb problémára és megoldást talál. Meg is érdemli, hogy nap végén a barátaival, szeretteivel beüljön valahova kikapcsolódni, de legalábbis aktívan lógassa a lábát. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Igyekszik halogatni bizonyos kötelezettségeinek az elvégzését, de rosszul teszi, mert annál rosszabb lesz. Jobban tenné, ha mielőbb végezne velük, mert így csak további kellemetlenségekre számíthat. Jusson eszébe, hogy mielőbb megszabadul tőlük, annál hamarabb foglalkozhat olyan dolgokkal, amikkel igazán szeretne. Ha kell, akkor kérjen segítséget és ne titkolja el, hogy gondjai vannak! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc