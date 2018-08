Napi horoszkóp - 2018. augusztus 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma megpróbálhatná a problémáit és a kapcsolatait is kreatív szemszögből nézni. Engedje, hogy fantáziájának és gyakorlatiasságának segítségével kivételes ötletek kerüljenek a felszínre, amivel nem csak megoldhatja gondjait, de színesebbé, izgalmasabbá teheti a napját, a kapcsolatait és akár az életét is. Ne ragaszkodjon annyira a jól bevált dolgokhoz, merje kicsit elengedni magát és próbáljon ki új dolgokat!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ezen a napon jó esély van arra, hogy szembetalálkozzon az egyik félelmével. Menekülés helyett inkább nézzen vele szembe! Ne hagyja, hogy más oldja meg Ön helyett, ez az Ön próbatétele a mai napon. Ha ma nem teszi meg, akkor újra és újra visszafog köszönni, míg nem lesz képes legyőzni. Csakhogy valójában nagyon is képes rá, és amint ezt Ön is elhiszi, sikeresen megszabadulhat ma egy ősi félelmétől.

IKREK: (május 21 - június 21.)



RÁK: (június 22 - július 22.)



Bármilyen vágya, elképzelése is legyen, amit szeretne megvalósítani, csak akkor tegye, ha arról előbb beszélt a szeretteivel. Ne lépjen át felettük és hozzon meg nélkülük fontos döntéseket, mert az igencsak megsínylené a kapcsolatukat. Bízzon abban, hogy fontosak nekik a maga vágyai annyira, hogy rábólintanak a tervére. Jusson velük közös nevezőre és csak azután ragadja meg a lehetőséget!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szörnyen lassúnak érezheti magát a mai napon. Nem pusztán azért, mert esetleg fáradt, hanem mert valamiért képtelen arra, hogy ma olyan dinamikus legyen, mint más napokon. De talán nem is olyan nagy baj ez, így legalább biztosan elkerülheti a hibákat és észrevehet bizonyos dolgokat. Különben is, biztos nem véletlen, hogy a csillagok ma hátráltatják az előrehaladásban és lelassítják lépteit!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha nem osztja be rendesen az idejét, ne is csodálkozzon azon, hogy halad megfelelően és nem lesz annyira eredményes. Fontos, hogy megfelelő időbeosztással rendelkezzen és fontossági sorrenddel. Ráadásul így is nem várt terheket róhatnak Önre, ezért is kell valamivel rugalmasabbnak lennie. Törekedjen arra, hogy mielőbb letudja a kötelességet, így több ideje maradna szeretteire!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma nem valószínű, hogy unatkozni fog, méghozzá sajnos azért nem, mert párkapcsolati perpatvarokra számíthat. Képesek lesznek a legbanálisabb dolgokon is összeveszni. Alapból feszült lehet a munkahelyi nehézségek miatt és hazaérve ahelyett, hogy elengedné a stresszt, tovább fokozza azt is mindent személyes sértésnek, támadásnak él meg. Meggondolatlanul ugrik bele minden vitalehetőségbe.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Bármennyire is nagy legyen a kísértés, ne bonyolódjon szerelmi viszonyba a munkahelyén. Lehet, hogy nem így gondolja, de igencsak megjárhatja vele. Nem csak azért, mert esetleg nem tartana sokáig a románc, hanem mert kitudódna, és kellemetlen következményekkel kellene számolnia. Arra is figyeljen, hogy ne éljen vissza mások bizalmával és hogy tartsa szem előtt, hogy most milyen jó helye van!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Sajnos ma vitákra kell számítania, aminek középpontjában az anyagi helyzete áll. Feszültséget okozhat ez a kérdés, a családi, illetve szerelmi életében. Nem feltétlenül azért, mert sokat költött mostanában vagy meggondolatlanul bánik a pénzzel, hanem mert mindketten stresszesek a jövőjük és a helyzetük miatt és meggondolatlan dolgokat vágathatnak egymás fejéhez. Inkább arra kellene törekedniük, hogy összetartsanak!

BAK: (december 22 - január 20.)



Megrohanhatják a volt kedvesével kapcsolatos nosztalgikus képek, emlékek. Egyszeriben elönti a vágy, hogy újra lássa, hogy felvegye vele a kapcsolatot. Akár szingli, akár párban élő, mielőtt bármit is tenne, emlékezzen arra, miért váltak el útjaik és hogy biztosan ezt akarja-e, nem pusztán egy kis fellángolásról van-e szó! A párban élők pláne ne kockáztassák a jelenlegi helyzetüket!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Rendkívüli esemény történhet ma Önnel, méghozzá az, hogy találkozhat a Nagy Ő-vel, vagy legalábbis egyik pillanatról a másik beleszeret valakibe. Találkozik valakivel, aki azonnal felkelti az érdeklődését. Semmiképpen se hagyja csak úgy elsétálni, hanem ragadja meg a lehetőséget! Bár ha Ön párban élő, akkor legyen óvatos, mert könnyen szerelmi háromszögben találhatja magát, ami sok szenvedéssel járna!

HALAK: (február 19 - március 20.)



A mai nap folyamán sorozatos nézeteltérései lehetnek, amit főleg a kommunikáció okozhat, hogy könnyen félreértik egymást másokkal. Fogalmazza meg pontosabban, amit szeretne, ne csak célozgasson, és azt se várja, hogy majd mások kitalálják a gondolatait. Erre hívja fel környezete figyelmét is, hogy Ön sem gondolatolvasó. Mindemellett ma találkozhat valakivel, aki régóta jár az eszében.

