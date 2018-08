Napi horoszkóp - 2018. augusztus 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Azok, akik üzlettel foglalkoznak, vezető beosztásban vannak, ma megvalósíthatják céljaikat. Akiknek ma beszédet kell mondaniuk vagy meg kell győzniük valakit, valamiről, szinte biztosan sikerrel járnak. Hatalmas karizmával rendelkeznek és ma még a csillagok is megtámogatják Önöket. Éppen ezért érdemes ma ezt kihasználnia, ha szeretne meggyőzni valakit vagy esetleg egy problémát kívánna megoldani.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Olyan dolgokat tudhat meg a párjáról vagy egy közeli szerettéről, ami teljesen felkavarja. Ne vonjon le elhamarkodott vagy téves következtetéseket. Várja meg a megfelelő pillanatot, amikor beszélhetnek erről és legyen nyugodt. Minden ki fog derülni és sikerül beszélniük a dologról, de csak akkor érnek el eredményt, ha Ön nyitottan áll a kérdéshez, illetve ahhoz, amit megtudott. Ne hagyja, hogy szűklátókörűsége vagy egója bármiben is megakadályozza!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Elönti a vágy, hogy megmutassa önmagát, a szépségét, a tehetségét, a tudását, egyszerűen mindent. Vágyik a figyelemre, arra, hogy hogy képességei segítségével előnyökhöz jusson. A munkahelyén és a magánéletben egyaránt lehetősége is lesz arra, hogy megcsillogtassa magát és jó eséllyel el is éri a célját. Az egyedülállók akár hódolókra is szert tehetnek, ha ismerkedésre és flörtölésre adják a fejüket!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Sajnos ma rossz híreket kaphat az üzlettel, a munkájával vagy az anyagi helyzetével kapcsolatban, de ne ijedjen meg. Hiszen ez csak egy kis akadály, bökkenő, egy olyan megoldásra váró probléma, amit képes orvosolni. Csak ne essen abba a hibába, hogy kapkodni kezd és azonnal megakarja oldani a problémát. Legyen türelmes, megfontolt, és ha kell, kérjen segítséget, és ami a legfontosabb, gondolkodjon pozitívan!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Érdemes ma barátaira is időt szánnia, mert azon kívül, hogy feldobnák a napját, sőt, magát is plusz energiával látnák el, még remek ötleteket is hallhatna tőlük! Ha képes őszintén beszélni a problémáiról és a terveiről még az is lehet, hogy a kezébe adják a megoldást, vagy akár konkrét segítséget is nyújthatnak! Úgyhogy akármennyire is elfoglalt legyen, szorítson nekik egy kis időt, nem fogja megbánni!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Próbálja meg megállni, hogy folyamatosan panaszkodjon. A munkahelyén a kollégáinak, a szeretteinek, barátainak. Nem veszi észre, de újabban túlzásba viszi és egyre több problémát csatol a komolyabb gondjaihoz is, mígnem ott tart már, hogy lassan minden csak zavarja és gondot jelent. Környezete kitartóan tűri, de lassan el fogy a megértésük. Panaszkodás helyett ideje lenne a lehetséges megoldásokkal foglalkoznia!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Kiválóan alakul az anyagi helyzete. Még maga is kételkedik benne, pedig nyilvánvalóan jól megy a szekere. Természetesen nem kell mindjárt költekeznie, de elgondolkodhatna azon, hogy megenged magának egy nyaralást vagy lakásfelújítást, esetleg ruhatár felfrissítését, hiszen keményen dolgozott mostanában! Menjen kikapcsolódni a szeretteivel és az aktív spórolás mellett igazán élvezhetné is a pénzét. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Egy nap alatt képes változtatni a kedélyén és egyik pillanatban még rózsás a hangulata, a következőben már dúl-fúl. Nap elején még megfontolt, de a nap felében már meggondolatlan. Jobban tenné, ha nem ma akarná a világmegváltó terveit véghez vinni és kerülne minden lényegesebb döntést. A legjobb volna, ha ma csak a minimális, szükségszerű feladatok elvégzésére törekedne és hallgatna környezetére, ami Ön helyett is gondolkodik. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Tele van a feje szerelemmel, mert megismerkedett valakivel vagy mert a kedvesével nagyszerűen alakulnak a dolgaik. Azért legyen óvatos, mert bármennyire is szép a szerelem, hajlamos lehet összekuszálni a gondolatait és dekoncentrálttá tenni. Mindenesetre ma mindenkivel felettébb barátságos lesz, mindenkire csak mosolyog és az egész világot rózsaszínben látja. Semmi sem ronthatja el a kedvét! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Alacsony önbizalma meggátolja abban, hogy előrébb lépjen az élet minden területén. Egyedülállóként nem mer kezdeményezni, randizni és tart attól, hogy megvalósítsa álmait, munkahelyet váltson vagy legalábbis olyan életet alakítson ki magának, mint amilyenre vágyik. Vegye észre, hogy azért nem alakulnak jól Ön körül a dolgok, mert maga alatt vágja a fát és nem elég bátor ahhoz, hogy cselekvésre szánja el magát! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Összetűzésbe keveredhet munkatársaival, akik nem mindenben értenek egyet Önnel. Valójában nem is ez zavarja, hanem hogy nem nyitottak a véleményére, gondolataira. Az igazság az, hogy maga sem az övékére. Éppen ezért csak úgy tudja megoldani ezt a helyzetet, ha meghallhatja őket, megismeri nézeteiket és közben igyekszik korrekt lenni. Törekedjenek a kompromisszumkötésre és a problémák megoldására! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Nem veszi észre vagy legalábbis figyelembe, hogy milyen súlya van a szavainak. Gondolkodás nélkül kimond dolgokat, nem törődve azzal, hogy megbánt másokat. Olyan határokat is átlép, amiket korábban eszébe sem jutott volna. Ha nem vigyáz arra, mit mond, nem csak bajba keverheti magát, de azt is elérheti, hogy egyesekkel hosszú időre megszakadjon a kapcsolata. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc