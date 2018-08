Napi horoszkóp - 2018. augusztus 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Sikerül valami olyasmin felkapnia a vizet, aminek máskor nem kerítene ekkora feneket, most valamiért mégis érzékenyen érinti a téma. Talán egyszerűen csak fogytán van a türelme vagy fokozottan érzékeny, ám az is lehet, hogy valami mélyebb jelentése van magának a történteknek. Bárhogy is legyen, ezt a környezete nem tudja, akiket kellemetlen helyzetbe hozhat, vagy éppen megbánthatja őket viselkedésével.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Fáradtan és nyúzottan ébred, mint aki egész éjszaka nem aludt. El is megy a fél napja azzal, hogy megpróbálja rendezni sorait, de persze bosszantani fogja, hogy végre azt csinálhatná, amit szeretne vagy kimozdulhatna otthonról, de alig van bármihez is kedve és ereje. Ne legyen túl szigorú magával. Meglehet, hogy jobb is lenne, ha elengedné ezt a napot és inkább otthon maradna, hogy aktív pihenéssel töltse idejét!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kivételes hangulatban van és ma szinte bármit megtesz, bármibe belemegy, hogy szerettei kedvében járjon. Készen áll arra, hogy teljes mértékig önzetlen legyen. Azért nem kell mindenről lemondania, csináljanak olyan dolgokat, ami az Ön kedvére is van, hiszen szeretteinek ugyanolyan fontos a maga boldogsága is. Mindenesetre a nagylelkűsége és önzetlensége által kellemes napot varázsolhatnak maguknak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Izgalmas élmények várnak Önre, ha hajlandó elfogadó a baráti meghívást. Igen, biztos lenne elég dolga otthon, várja a házi munka meg a kötelezettségek, de ha már lehetősége adódik rá, most kellene élnie és szórakoznia. Ez is tökéletes módja lehet a kikapcsolódásnak és nem bánná meg! Jót tenne Önnek a mélyre szántó beszélgetés is, amiben része lehetne, sok hasznos tanácsot kaphatna, és új dolgokat tudhatna meg.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szívességet kérhetnek Öntől és nem igazán fűlik ahhoz a foga, hogy eleget tegyen neki. Ám kivételesen lehet mégiscsak jobb volna, ha erőt venne magán. Nem csak azért, mert jót tehet mással, hanem hiszi vagy sem, de Önnel is jót fog tenni és még az is lehet, hogy tanul belőle vagy élményekkel lesz gazdagabb. Egyszóval sokkal jobban sül el a dolog, mint azt remélni merte, éppen ezért ne utasítsa el zsigerből a felkérést.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ez egy olyan nap lehet, mikor a történelem megismétli önmagát. Szembekerülhet egy múltbéli problémával és majdhogynem reflexből ugyanúgy cselekedne, csak akkor megint nem tanulja meg a leckét. Lassítson le, tartsa nyitva a szemét és figyeljen! Ha eléggé résen lesz, akkor minden esélye meg van arra, hogy ezúttal változtasson a helyzeten és másképp végződjön a történet a korábbi verzióhoz képest.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Igyekezzen mértékletes lenni. Arra is hajlamos lehet, hogy túlzásba vigye a munkát és a kötelezettségek ellátását, de ugyanígy áteshet a ló túloldalára is, hogy semmilyen égető feladatot nem lát el, csak lustálkodik egész nap. Éppen ezért kellene tudatosan odafigyelnie magára és beosztania a napját, mert most nem szerencsés, ha csak az egyik dolognak szentel figyelmet. Ráadásul a családjával is törődnie kellene!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ez egy olyan nap, amikor minden bosszantja és semmi sem jó Önnek. Ma mindenben talál némi kifogásolni valót és a szeretteit is gondolkodás nélkül megkritizálja. Ennek hatására persze felborul a családi béke, ám Ön egyáltalán nem gondolja, hogy maga tehet róla, hanem egyértelműen a szerettei hibája, hogy elromlik a nap. Lehet jobb volna, ha ma inkább bezárkózna és elterelné a figyelmét a külvilágról.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Észre kellene vennie, hogy szeretteinek, családjának szükségük lenne a támogatására, illetve a segítségére. De Ön egyelőre csak magával foglalkozik és azzal, hogy a saját problémáit orvosolja, illetve fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy megfejtse végre magát és érzelmeit. Talán a saját gondjaira is könnyebben kapna választ, ha kicsit elfordítani a figyelmét önmagáról és másokkal törődne jobban.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Óvakodjon attól, hogy pletykáljon! Hajlamos lehet arra, hogy kibeszélje az egyik szerettét, legalábbis egy közeli ismerősét, ám szinte biztos, hogyha nem is közvetlen hallja vissza, de közvetetten egész biztosan a tudomására jut, hogy maga kifecsegte a titkait vagy legalábbis kibeszélte a gondjaikat. Ha nem akarja jó időre magára haragítani, akkor ne hozza ilyen kellemetlen helyzetbe. Amennyiben gondjaik vannak, azt amúgy is vele kellene megbeszélnie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Van valaki, akire mostanában sokat gondol, hogy talán fel kellene hívnia és esetleg találkozót kérnie. Ha csak nem bukkan fel ma varázslatos módon az illető, akkor érdemes lenne fontolóra vennie, hogy megkeresse őt. Talán most másképp alakulhat a kapcsolatok a korábbiakhoz képest vagy legalábbis mindkettőjük számára előnyös lenne, ha sikerülne felmelegíteni a kapcsolatukat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Több alkalommal is kénytelen lesz módosítani a tervein, illetve a napján, ugyanis nem várt tényezőkkel kell számolnia, amik akadályozzák, vagy éppen keresztül húzzák a számításait. De a jó hír az, ha rugalmasan és nyitottan áll a napjához, meg képes arra, hogy a történés időpontjában vegyen egy nagy lélegzetet, hogy átgondolja a lehetőségeit, akkor nem érheti komolyabb kellemetlenség és még a napja is jól fog alakulni!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc