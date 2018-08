Napi horoszkóp - 2018. augusztus 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.18

KOS: (március 21 - április 20.)



Káprázatos külsejével és már-már mágikus kisugárzásával, ma mindenkit el fog tudni bűvölni. Mindenki Önt akarja. Nem lesz olyan, akit ne tudna elbűvölni vagy levenni a lábáról. A szinglik és az üzlettel foglalkozók ennek különösen fognak örülni, mert ezáltal ma igazán szerencsés napot tudhatnak magukénak! Természetesen azért senki se éljen vissza túlságosan ezzel az adománnyal, de élvezzék bátran a varázslatot és a népszerűséget!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Jó lesz, ha odafigyel, mert minden esélye meg van annak, hogy ma valaki egy kivételes lehetőséget happoljon el Öntől! Ha sajnálatos módon bekövetkezne, akkor már nincs mit tenni, kénytelen lesz elengedni a dolgot, de ne hagyja, hogy ez a dolog kihozza a sodrából vagy bármitől is elvegye a kedvét. Bosszúra pedig végképp ne akarja adni a fejét! Ne aggódjon, lesz még alkalom, ezért olyan fontos, hogy naprakész és gyors legyen!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kitörhet magán az önbizalomhiány. Ma valahogy csúnyának, butának, szerencsétlennek tartja magát, sehogy sem lesz kibékülve önmagával. Ám ahelyett, hogy azzal töltené a napját, hogy negatívan igyekszik megerősíteni és közben pocskondiázza magát, emelkedjen felül a rossz érzésén. Nézzen a tükörbe és védje meg azt, akit ott lát! Nem baj, ha néha elbizonytalanodik magával kapcsolatban, de ne hagyja, hogy ez az állapot tartóssá váljon.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tudjuk mennyire fontos Önnek a biztonság, és hogy mindent előre lásson. Erre ma pont olyan ezeknek az ellentéteire igyekszenek Önt rávenni. Igazság szerint engednie is kellene. Magára férne egy kis kaland, ha egy kicsit kimerészkedne a komfortzónáján kívülre. Csak sodródjon az árral és ne akarjon mindent görcsösen irányítani. Rengeteget tanulhat a mai napból úgy, hogy közben nem veszít semmit!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Elismerésben részesíthetik és ez érhető módon fel is villanyozza magát. Felettesei, kollégái vagy akár a vendégei, üzletfelei lehetnek azok, akik meghajolnak tehetsége és tudása előtt. Még az is lehet, hogy megjutalmazzák kimagasló teljesítményéért. Mindenesetre ez hatalmas erőt ad Önnek a folytatáshoz és készen áll, hogy fejlődjön, még jobb legyen. Tisztán látja maga előtt a jövőt és azt, hogy mit kell tennie.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



El kellene gondolkoznia azon, hogy pontosan mit is szeretne. Talán éppen ezért nem halad az útján vagy legalábbis a tervek szerint, mert a lelke legmélyén bizonytalan önmagával vagy a vágyaival kapcsolatban. Még az is lehet, hogy hiányérzet gyötri és tisztában van azzal, hogy valami nem stimmel és ezért is elégedetlen a jelenlegi életével. Most, hogy felmerültek magában ezek a gondolatok, ne csitítsa el őket, hanem töprengjen el rajtuk!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Kellemetlen, de sajnos kigyulladhat ma Önben az irigység lángja. Egy közeli hozzátartozójának vagy barátjának elképesztő sikerei vannak, gyakran olyan dolgokban, amire Ön is vágyik, és nem érti, miért neki jönnek össze ezek a dolgok, miért nem magának. Tudja jól, hogy az irigység rossz tanácsadó és különben is, neki sem hullott minden az ölébe. Féltékenykedés helyett inkább esetleg tanuljon tőle!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Jól tenné, ha odafigyelne viselkedésére, mert borzasztóan könnyen szerezhet magának ellenségeket. Elég lehet hozzá egy rossz vagy helytelenítő, kritikus megjegyzés, vagy akár az, hogy elhappolja más elől a lehetőséget. Egyszóval akarva-akaratlanul is megorrolhatnak Önre a munkahelyén, ami nem lenne túl szerencsés és a vezetőség sem nézné jó szemmel az ilyen viszályokat, márpedig Önnek most elég jó helye van, bizonyára nem akarja kockára tenni.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Valaki nagyon kedves lesz Önnel vagy olyat mond, amitől szárnyakat növeszt. Ettől nemhogy a napját látja fényesebben, de az egész életét is. Onnantól kezdve semmi és senki sem ronthatja el a kedvét! Éppen ezért okuljon ebből és igyekezzen Ön is egy kis fényt csempészni mások életébe. Gondoljon bele, hogy Önnel is valósággal csodát tett. Erre maga is képes, csak merjen barátságosnak, szeretetteljesnek lenni.

BAK: (december 22 - január 20.)

BAK: (december 22 - január 20.)

Úgy érzi, valaki folyamatosan próbál Önnek keresztbe tenni, de minimum arra vár, hogy hibázzon, és akkor lecsaphasson Önre. Ettől viszont stresszel és valóban nehezebben is végzi így a munkáját. Ne hagyja, hogy az illető terrorizálja, és lelkileg sakkban tartsa. A legjobb lenne, ha nem is gondolna rá, egyszerűen azt is elfelejtené, hogy létezik, és nem törődne vele. Viszont ha túl messzire megy az illető, akkor lépjen a tettek mezeire!





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Megállás nélkül azon fáradozik, hogy eleget tegyen másokat. Mániákusan meg akar felelni környezetének és közben egyre kevesebbet foglalkozik azzal, hogy Ön mit akar. Annyira vágyik a szeretetre, törődésre és elismerésre, hogy képes beáldozni a saját vágyait, de ezt rosszul teszi, és ha nem hagy fel azzal, hogy csak másoknak él, hamarosan meglesz a böjtje mert fel fog lázadni a teste és a lelke. Nem kellene ezt kivárnia!





HALAK: (február 19 - március 20.)

HALAK: (február 19 - március 20.)

Valamiért a fejébe veszi, hogy majd Ön megváltoztatja az embereket, de legalábbis a ?helyes útra? tereli őket. Neki is lát aktívan manipulálni őket és hirdetni az igéjét, és eszébe sem jut, hogy mások esetleg nem vevők rá. Eleve be kellene látnia, hogy nem megváltoztatni, hanem elfogadnia kellene másokat. Inkább foglalkozzon saját magával, semmint másokat próbál megtéríteni, mert annak csak csalódás lesz a vége.





