Napi horoszkóp - 2018. augusztus 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Abba a hibába eshet, hogy elüldözi maga mellől azokat, akik segíteni akarnak. Ma mindenkit idegesítőnek és kotnyelesnek talál, pedig csak a legjobb szándék vezérli őket. Ha hajlandó lenne lehiggadni és belegondolni ebbe, akkor Ön is rájönne. Éppen ezért nem érdemes összevesznie jótevőivel és barátaival. Ha semmi esetre sem kér tanácsaikból vagy segítségükből, köszönje meg nekik és utasítsa el finoman őket.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Sajnos úgy adódhatna, hogy a főnöke vagy egy kollégája Önre száll és igyekszik kiszúrni Önnel vagy lehetetlenné tenni a helyzetét. Csak akkor jár sikerrel, ha hagyja is. Két lehetősége van: engedi neki, de akkor a fejére nő, tán még el is üldözi Önt, vagy megmutatja, hogy nem lehet csak úgy átlépni maga felett. Nem kell durva harcokba bocsátkoznia, csak álljon ki önmaga mellett és mosolyogjon rá annyit, amennyit tud.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy különös hír, esetleg üzenet vagy hívás megzavarja a lelki nyugalmát. Mielőtt kétségbeesne vagy eluralkodna magán a pesszimizmus, gondolja át, hogy valóban van-e akkora jelentősége a dolognak, és ha igen, milyen lehetőségei maradnak, ugyan is meg van az esélye annak, hogy csak túlspilázná a dolgot és feleslegesen görcsölne rajta. Vagy ha kételkedik a saját meglátásaiban, hát kérdezzen meg róla másokat is!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ez tipikusan egy nosztalgikus nap lesz. Folyton a múlton jár az esze, a jó és a rossz dolgokon egyaránt, de többnyire inkább álmodozó hangulatban lesz, mint aki visszasírja a régi szép időket. Talán akad is egy-két személy, akit nem bír kiverni a fejéből és arra gondol, mi lehet velük és nem kellene-e esetleg felvenni velük a kapcsolatot. Ha erős késztetést érez ezzel kapcsolatban, akkor ne habozzon megtenni!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem várt családi vita törhet ki. Egyik pillanatról a másik történik az összetűzés, de igazság szerint már régóta érett, hogy megmondják egymásnak az őszinte véleményüket. Még szerencse, hogy lesz majd egy pártatlan, békebíró a közelben, különben csúnyán elmérgesedhetne a helyzet. Lesz olyan, aki kiáll majd Ön mellett, de fontos, hogy ne pusztán az igazát hangoztassa, hanem megoldást akarjon találni a problémára.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egyenesen törekednie kell arra, hogy túlélje ezt a napot. Rengeteg feladattal és mindennek a tetejében nem várt kihívásokkal kell szembenéznie. Meglehet, hogy kénytelen lesz kompromisszumot kötnie önmagával és másokkal is. Egyfelől nem biztos, hogy sikerül mindennel végeznie, ezért lehet, hogy a szabadidejéből kell egy kis időt ellopnia. Ugyanakkor, ha szépen kéri, akkor az is lehet, hogy kaphat egy-két nap haladékot a kötelezettségei elvégzésére.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Biztos észrevette, hogy manapság egyre többször kínozza bosszantó fájdalom. Hol a nyakában, hol a hátában, de szinte mindig fáj valamije. Azon kívül, hogy a biztonság kedvéért kivizsgáltathatná magát, nem ártana szembenéznie azzal a ténnyel is, hogy túl sokat vállal és hogy nincs minden rendben a lelkében. Emelje csak fel a szőnyeget, ami alá besöpört mindent és rá fog jönni, hogy nem menekülhet tovább bizonyos dolgok elől.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Bármennyire is fájjon, érdemes volna meghallgatni mások kritikáit, akár a munkája vagy bármi más kapcsán szeretne fejlődni. Abból nem tanul, ha mindenki csak dicséri. Nem jelenti azt, hogy nem érdemli meg, de nem árt, ha kap egy-két építő jellegű kritikát is egy olyan éleslátású embertől, aki képes Önnek megmondani az igazat. Természetesen csak akkor kérje erre, ha el is tudja viselni, amit hallani fog, majd azután képes lesz felhasználni!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Mostanában kedvesével gyakran elkerülik egymást, ugyanis mindketten rettentően elfoglaltak. Talán ma is borul a programjuk, amit előre lefixáltak. Próbáljon meg ezen nem kiakadni. El kell fogadnia, hogy lehetnek ilyen időszakok az életükben. Az nem segít, ha egymásnak esnek, és a másikat hibáztatják. Tanúsítson több megértést a kedvese iránt és amennyi energiájuk marad a napvégére, azt szenteljék egymásnak.

BAK: (december 22 - január 20.)



Akármennyire is kapja el a hév, akkor is legyen erős és ne álljon le veszekedni a felettesével. Mindegy, hogy Önnek van igaza, akkor is rosszul jöhet ki belőle, sőt, akár duplán magára húzhatják a vizes lepedőt. Tudja jól, hogy bizonyos emberek, ha akarnak, akármit rávasalhatnak a másikra. Engedje el a füle mellett az egészet és igyekezzen minél gyorsabban és körültekintően kihátrálni a veszekedésből.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Jó volna, ha nem hagyatkozna teljes mértékben az ösztöneire ma, ugyanis ösztönösen hozhatja a kissé durva, esetleg agresszív formáját. Gondolkodás nélkül letorkol másokat vagy ugrik bele olyan kockázatos vagy veszélyes dolgokba, amiket később megbánhat. Próbálja kicsit visszafogni magát és igyekezzen tudatos döntéseket hozni, mert csak így kerülheti el, hogy nap végére mindenkivel összevesszen és mindent tönkretegyen maga körül.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Tökéletes ez a nap arra, hogy elgondolkodjon egyes kapcsolatain. Ma ismét csalódnia kell valakiben vagy kihúzza valaki magánál a gyufát és ez indítja el a lavinát. Nincs visszaút és ezt Ön is tudja, nem halogathatja tovább, hogy ráncba szedje a kapcsolatait. Legyen erős, és ha fáj, akkor is engedje el azokat, akikkel már nem tudja megmenteni a viszonyát és inkább szenteljen több figyelmet és energiát azokra, akikkel még gyümölcsöző lehet a kapcsolata.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc