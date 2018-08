Napi horoszkóp - 2018. augusztus 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.15

KOS: (március 21 - április 20.)



Munka után ne siessen haza! Érdemes lehet beülnie valahova a kollégáival vagy a barátaival, mert kellemes élmények érthetik. Úgyis rengeteget dolgozik, keveset szán kikapcsolódásra és szórakozásra, megérdemli, hogy egy fárasztó nap után kikapcsolódjon. Még az is lehet, hogy az egyedülállók megismerkednek valakivel! De ettől függetlenül is érdemes a jegy szülötteinek áldoznia arra, hogy kieresszék a gőzt egy pörgős nap után.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kivételesen jó hír juthat a fülébe, de mielőtt kikürtölné ország-világnak, előbb győződjön meg arról, hogy biztos-e. Tudja, nehogy előre igyon a medve bőrére. Ha pedig száz százalék a dolog, akkor természetesen szétkiabálhatja mindenkinek az örömét. Végre úgy érzi, Önre mosolyog a szerencse, hogy megérte annyit várni vagy dolgozni. Kiváló nap ez az ünneplésre, úgyhogy ossza meg szeretteivel az örömét és adja meg a módját!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Előtérbe kerülhet a pesszimista oldala. Mindenben és mindenkiben csak a rosszat látja meg. Semmin sem tud mosolyogni, semminek sem tud örülni. Még a szeretteit is képes ellenségként kezelni, nemhogy a kollégáit. Tipikusan világvége hangulata van, mikor úgy érzi, soha nem fognak teljesülni a vágyai, és hogy biztos ezt érdemli, mert bünteti a sors. Mivel nem marad más öröme, hát nassolással és evéssel tervez vigasztalódni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Meglehet, hogy valakit alábecsült és az illető most bebizonyítja, hogy rosszul tette. Egy-kettőre megváltozhat a véleménye egy azzal a bizonyos személlyel kapcsolatban. Kapcsolatuk problémásan indulhat, de jó esély van arra, hogy kibéküljenek vagy kolléga esetén, akár barátság jöjjön létre. Nem csak erre lesz jó ez a dolog, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, hanem, hogy elgondolkodjon, mi mindennel kapcsolatban lehetnek téves elképzelései.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egésznap feszült és ingerlékeny lesz. Bármennyire is igyekszik, semmi sem tudja megnyugtatni. A legszívesebben tombolna, és a világra eresztené belső feszültségét, de azzal csak többet ártana magának. Hogyha valóban nem használ semmi, akkor kerülje az embereket, amennyire lehetséges. Este pedig igyekezzen kikapcsolódni a szeretteivel és olyan dolgokat csinálni, amik nyugtató hatással lehetnek háborgó lelkére.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma egy kicsit el lesz varázsolódva. Még az is lehet, hogy egy új szerelem zavarja meg elméjét és azért nem talál, vagy éppen veszít el dolgokat. Jó lesz, ha ma otthon hagyja értékeit és amennyire csak lehet, odafigyel arra mit, hová tesz, nehogy nagyobb kellemetlensége legyen! A munkahelyén pedig inkább írjon fel mindent, mert szinte biztos lesznek dolgok, amiket elfelejt vagy rosszul csinál meg. Legyen ma elnéző magával, ahogy a környezete is teszi.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ha van valaki, akinek füllentett, nem volt egészen őszinte az illetővel, talán jobban tenné, ha őszintén elmondaná neki. Ugyanis ez egy olyan nap, amikor fény derülnek a titkokra és a kis hazugságokra is. Hogyha nem akarja megbántani vagy akár elveszíteni az illetőt, inkább előzze meg a bajt és valljon színt. Így jó eséllyel megtudják beszélni a dolgokat és rendbe hozhatják a kapcsolatukat.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Vigyázzon hová lép! Ha nem Ön lesz, aki galibát okoz és felöklel másokat, akkor Önt érhetik a kellemetlenségek. Aprócska balesetek fordulhatnak elő, ezért bánjon elővigyázatosan a használati tárgyakkal és járjon nyitott szemmel az utcán. Ha autóba száll, vezessen óvatosan és lehetőleg ma mindig csak egy dologra összpontosítson. Ne aggódjon, nagy baj nem várható, de bosszúságok sajnos érhetik.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Azt is mondhatnánk, hogy ma rajongótábort gyűjt. Egyre több ember csapódik Önhöz, érezhetően népszerű a munkahelyén és azon kívül is. Mindenki Önnel szeretné tölteni az idejét, mert élvezik humoros, laza társaságát. Ma is sziporkázik és pozitív kisugárzásával mindenkit felvidít. Persze ha Önnek már terhes a kíséret vagy a sok találkozó és ember a környezetében, nyugodtan húzzon határokat!

BAK: (december 22 - január 20.)



Végre olyan fordulat érkezhet, amelyre régóta várt. Valósággal tálcán kínálja Önnek a sors a lehetőségeket. Magának nincs egyéb dolga, mint kiválasztania, mihez is szeretne kezdeni. Mindenképpen fontolja meg alaposan a döntését és ne kapkodja el. Ha úgy látja, a szeretteit is érintheti, akkor feltétlenül kérje ki a véleményüket, nehogy később abból legyen a vita, hogy nélkülük hozott meg egy jelentős döntést.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Amíg ennyire mélabús és maga alatt van, persze, hogy nem sikerül semmi. Ideje lenne kirángatnia magát ebből az állapotból. Ne várjon arra, hogy egyszer majd megszűnik, magától elmúlik. Kezdje azzal, hogy nem ártana valakivel beszélnie az érzéseiről vagy éppen a problémáiról. Legyen bizodalma valakihez, mert most akár olyan tanácsot és segítséget kaphat tőle, ami helyre billentené lelki világát!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ma saját magán is meg fog lepődni, mert olyan heves érzelmei lesznek, hogy alig bírja türtőztetni magát. Önre nem jellemző módon a legszívesebben neki esne a partnerének vagy éppen a kollégáinak. Úgy érzi betelt a pohár és, amit hosszú ideje lenyelt, az egyszeriben feltörni készül. Meg lehet, hogy már nem tudja elkerülni a bajt, és robbanni fog. Ha így történne, akkor utána már legyen őszinte magával és másokkal is.

