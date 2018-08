Napi horoszkóp - 2018. augusztus 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egy kissé nehézkesen indulhat a napja. Folyton akadályokba ütközik, kimondottan olyan érzése van, mintha a sors is hátráltatni akarná. Talán így is van, és arra próbálja felhívni a figyelmét, hogy ne kapkodjon és járjon lassabban. De napközben már beindulnak a dolgok, a kelleténél jobban fel is pöröghetnek az események és estig nem is lesz megállás. Jó eséllyel egy sikeres és eredményes napot tudhat a magáénak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Az lehet az érzése, hogy kibeszélik a munkahelyén, esetleg pletykát terjesztenek Önről. Mielőtt bárkit is látványosan megvádolna, előbb próbálja kideríteni, mennyi igazság lehet benne, nem csak a képzelete játszik-e Önnel. Ha pedig úgy találja, nem a paranoia kerülgeti, akkor intézze az ügyet diszkréten és megfontoltan. Hogyha problémája adódna, támaszkodjon azokra, akikben megbízik, és akikről tudja, hogy számíthat rájuk!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)

Ez tipikusan az a nap lehet, mikor mindent kiborít, és mindennek neki megy. Figyelmetlensége és kapkodása már-már kóros méreteket ölthet, akárcsak a pechessége. Ahelyett, hogy egésznap emiatt zsörtölődne, inkább próbáljon meg nevetni rajta, akármennyire is nehezére essen. Szerencsére azért érik majd kellemes pillanatok is, főleg este a családjával vagy a kedvesével, és a nagy szeretetben el is fogja felejteni a rossz napját. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)

Figyeljen oda lelke üzeneteire. Hajlamosan lehet arra, hogy elnyomja az érzéseit és nem veszi tudomásul, mire vágyik igazán és mit kellene tennie. Minél többször tagad meg magától valamit, annál nagyobb az esélye annak, hogy fellázad a lelke és azután a teste is. Ma már ízelítőt is kaphat ebből. Ezért ne legyen túl szigorú magával, hallgassa meg a szívét és teljesítse kívánságait. Amennyiben így cselekszik, csodálatos napot varázsolhat magának! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Meg van az esélye annak, hogy egy titkot vagy kínos információt tudhat meg egy közeli barátjáról vagy kollégájáról. Igazából bármi is legyen az, amit megtud, azt inkább tartsa meg magának. Kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha tovább adja, vagy megpróbál visszaélni a hallottakkal. Talán emiatt komoly erkölcsi kérdések is felmerülnek Önben, de ha az ez segít, hát képzelje bele magát a másik fél helyébe! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ma bizony versenyt kell futnia az idővel. Túl sok feladatot vállalt vagy időre készen kell lennie valamivel, de még igazából nem tart ott, ahol kellene, Ne essen kétségbe, még bőven van ideje, csak igyekezzen fontossági sorrendet állítani és ne hagyja, hogy mások eltérítsék a szándékától! Meglehet, hogy kemény és dolgos nap elé néz, de mikor hazamegy, elégedetten roskadhat a kanapéra. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Gyakran az lehet az érzése, hogy egyesek szándékosan bosszantják. Természetesen nem kell hagynia, hogy trambulinnak használják az idegeit. Egész nyugodtan húzza meg azokat a bizonyos határokat. Inkább tegyen így, minthogy ezt is benyelni, mert akkor aztán megnézheti az egészségét. Ne féljen attól, mi lesz, ha szóvá tesz dolgokat. Bármennyire is utálja a vitákat, ki kell állnia saját magáért és ezt kell ma megtanulnia! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Könnyen elérheti, hogy magára haragítson másokat. A legkevésbé sem ügyel arra, hogy megértő vagy toleráns legyen másokkal. Ma, ami a szívén, az a száján. Persze nem is kell mindent lenyelnie, de azért legalább megválogathatná a szavait, elvégre senki sem akar Önnek rosszat, csak maga az, aki mindenkiről a rosszat feltételezi, és aki egyszeriben úgy döntött, hogy nem érdekli ki és mit mond. Ám az ámokfutása után megnézheti magát! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Sajnos ma azt kell megtanulnia, hogy nem minden, illetve mindenki az, aminek látszik. Ön alapvetően jóhiszemű ember, aki szeret másokról jót feltételezni, de ma csalódnia kell valakiben. Ez ne vegye el a kedvét attól, hogy megbízzon másokban vagy jót gondoljon róluk, hiszen nem mindenki egyforma. Viszont ez az eset legyen tanulópénz Önnek a jövőre nézve és ne hagyja, hogy az orránál fogva vezessék. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Vigyázzon, hogy ma ne költsön többet annál, mint amennyi megengedhet magának. Könnyen elcsábulhat és meggondolatlanul vásárolgathat. Nincs azzal a baj, hogy egy-két aprósággal próbálja meg feldobni az egyébként esetleg lehangoló vagy unalmas napját, de igyekezzen nem túlzásokba esni, még akkor se, ha nem csak magának vásárolna, hanem a szeretteinek is. Elhiheti, hogy talán jobban örülnének egy kedves szónak vagy ölelésnek! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ma kifejezetten szerelmes hangulatban lesz. Talán egy új partner vagy legalábbis lehetséges pár okozza, hogy pillangók röpködnek a gyomrában, de az is lehet, hogy a meglévő kedvesébe sikerül újra beleszeretnie. Mindenesetre ma olyan lesz, mint aki nem is a földön jár, az egész világot a rózsaszín szemüvegén keresztül látja és mindenkivel felettébb kedvesen fog viselkedni. Meg is fogják dicsérni, hogy milyen jót tesz Önnel a szerelem! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Ne legyen túl makacs, ha segítségre szorul. Ne várja azt, hogy majd könyörögni fognak Önnek, hogy segíthessenek, mert egy idő után feladja a környezete, hogy jót tegyen magával. Ha bajban van, akkor fogadja el a felajánlott segítséget vagy amennyiben nem kapott, akkor ne legyen rest kérni, mert utána csak még nagyobb bajba keveredhet! Gondoljon arra, hogy máskor Ön segít másokon, igazán belefér, hogy maga is elfogadja a szívességet. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc