Napi horoszkóp - 2018. augusztus 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Felmerülhet egy olyan probléma, ami jóformán azonnali megoldást kíván. Bölcsen tenné, ha kivételesen nem egymaga akarná megoldani sebtében és titokban, hanem szerettei elé tárná vagy legalább egy barátjával megosztaná, ugyanis más, másképp látja a helyzetet és erre a tárgyilagosságra lenne szüksége. Ne most kezdjen el bizalmatlankodni szeretteivel szemben! Legyen belátó és inkább menjen biztosra!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ön sem érti miért, de ma borongós hangulata lehet. Minden ok nélkül maga alatt van és nincs kedve semmihez. Újabban gyakran ilyen hullámzó a kedélye. Talán arról árulkodik, hogy legbelül valami nincs rendben, amiről nem kíván tudomást venni. Meglehet, hogy érdemes volna ma ágyban maradnia vagy kimennie a természetbe és egy alapos önvizsgálatot tartani, hogy mi lehet az, amit saját maga előtt is titkolni próbál.

IKREK: (május 21 - június 21.)

Ma megcsillogtathatja tehetségét, tudását szerettei körében és ez mindig nagy örömmel tölti el. Élvezi, ha elismerik, és a középpontban lehet. Arra vigyázzon, ha barátságos vita indulna, és valaki birokra kelne Önnel, hogy ne akarja kényszeredetten, erőszakosan elhallgatatni az illetőt és legyőzni őt. Nem lenne szerencsés, ha a szépen felépített képet magáról még aznap is döntené. Hogyha még alul is maradna egy beszélgetésben, tudjon méltóságteljesen veszíteni! Heti horoszkóp





RÁK: (június 22 - július 22.)

Ma valakitől olyan elismerést, dicséretet kaphat, ami megmelengeti a lelkét. Olyan sokat jelent Önnek, hogy helyreáll az önbizalma és megnyugodhat afelől, hogy semmi sem ment kárba, mindennek volt és van értelme. Ettől szárnyakat növeszt, és úgy érzi majd, hogy bármire képes. Azért igyekezzen nem átesni a ló túloldalára, nem lenne szerencsés, ha az elbizakodottsága visszarántaná a korábbi állapotába. Heti horoszkóp





Csak úgy buzog Önben a tettvágy, az energia, hogy hasznosan vagy legalábbis izgalmasan töltse a napját. Egyedül egy apróság állíthatja meg ebben, méghozzá az, hogy nem mindenki osztja a lelkesedését. Környezete fáradt vagy pedig elfoglalt ahhoz, hogy Önnel tartson. Nem kell ezt mindjárt személyes sértésnek vennie és hajba kapnia velük. Legyen kicsit megértőbb, és ha tud, akkor csináljon kedvet nekik ahhoz, hogy részt vegyenek az elképzeléseiben.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Elképesztően érzékeny lesz a mai napon. Szinte minden problémát, nehézséget tragédiaként kezel. Nem lehet Önnel viccelni és minden kis kritikát sértésnek él meg. Valahol Ön is tudja, hogy csak érzékeny, de persze nem tud parancsolni az érzelmeinek. Mégis, mikor úgy érzi, menten elönti a düh és fel fog robbanni, hűtse le magát, mert nem lenne szerencsés banális dolgok miatt összevesznie a szeretteivel, akik nem akarnak rosszat Önnek.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Gyengének és fáradtnak érzi magát még azután is, hogy eleget aludt. Mindemellett nem sok kedve van ahhoz, hogy ma bármit is csináljon. Talán tényleg csak komolyan ki van merülve vagy még az is lehet, hogy bujkál Önben valami. Halasszon el minden kötelezettséget és programot, amit csak tud és szánja ezt a napot magára, hogy megpróbálja kipihenni magát és erőt gyűjteni. Ne foglalkozzon azzal, hogy ki és mit fog hozzá szólni!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ha kedvesével tölti a napot, akkor romantikus és meghitt nap vár Önre, bár a meghittségre akkor is kell számítania, ha családjával tölti az idejét. Mindenképpen egy kellemes nap vár magára, mikor végre sikerül teljesen kikapcsolódnia, nem gondol a munkára és egészen átadja magát a pillanatnak. Rá is kell döbbennie arra, milyen sokat jelent Önnek mások szeretete és figyelme. Ne felejtse el: amilyen jó kapni, olyan jó adni is!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Természetesen a hétvége arra való, hogy kipihenje magát és lazítson. De azért ne legyen teljesen figyelmetlen a szeretteivel szemben, akik megszólhatják Önt, hogy lusta, mert nem hajlandó nekik segíteni vagy részt venni bizonyos feladatok elvégzésében. Ha nem akar velük összeveszni, segítsen annyit, amennyit tud vagy jónak lát, és akkor már megspórolhat magának egy vitát. Tudja le mielőbb a feladatot, annál hamarabb térhet vissza a pihenéshez!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nehezére esik kikapcsolódnia, folyton jár valamin az esze. Terveket gyárt a jövőre nézve, megoldásokat a problémáira és egyre csak azon van, hogy egyenesbe hozza az életét. Túlságosan rá van erre görcsölve, és nem élvezi a szeretteivel, párjával töltött időt sem, amit ők nagyon is észre fognak venni. Próbálja meg félretenni mindezt, amin az esze jár. Higgye el, sokkal célravezetőbb lenne egy napnyi teljes lazulás és másnap már érkeznének is a friss ötletek.

BAK: (december 22 - január 20.)



Az lehet az érzése, hogy egyik szerette, barátja neheztel Önre és nem tudja miért, mert úgy érzi, nem adott rá okot. Nos, ezt csak úgy derítheti ki, ha találgatás helyett inkább kerek-perec megkérdezi. Lehet, hogy csak egy kellemetlen félreértésről van szó, de nem lehet kizárni, hogy valóban tett valamit, amivel megbántotta csak éppen nem emlékszik rá. Bárhogy is legyen, törekedjen a probléma megoldására!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Valaki rávilágíthat egy vágya, tervének buktatóira és ezt igen rosszul kezeli, mert Ön támogatásra és bíztatásra számítana. Ne vegye zokon, inkább gondolkozzon el azon, mennyi igazság lehet benne. Nem csak azzal segíthetnek bennünket, hogy megerősítenek, hanem rámutatnak a lehetséges hibákra, amiket ki lehet javítani. Ezért ne viselkedjen gyerekesen és ne hagyja, hogy rossz érzései elvegyék a kedvét bármitől is.

HALAK: (február 19 - március 20.)



