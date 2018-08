Napi horoszkóp - 2018. augusztus 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Tanúsítson több megértés és türelmet a környezetével szemben. Lehet, hogy Önnek nem jelentének problémát azok, amik nekik igen vagy tudná, hogyan kezelje, de nem mindenki olyan határozott és rátermett, mint Ön. Ne kicsinyelje le mások gondjait és mindennek a tetejében szólja le őket. Még ha nyilvánvalónak is tűnik, mit kellene tenniük, igyekezzen szeretetteljesen állni hozzájuk. Meg fogják hálálni!

BIKA: (április 21 - május 21.)

Érzi, tapasztalja, hogy ma semmi sem akar összejönni, hiába is küzd. Olyan érzése van, mintha árral szemben úszna. Talán így is van. Éppen ezért kellene elengednie mára az irányítást és hagyni, hogy maguktól történjenek a dolgok. Úgyis oda fog kilyukadni, ahol lennie kell, és ha valaminek össze kell jönnie, az sikerülni is fog. Segítse a csillagok munkáját azzal, hogy nem kapálózik olyan vadul.





IKREK: (május 21 - június 21.)

Ma saját magával szemben adódhat nézeteltérése. A szíve és az esze nem ugyanazt súgja egy bizonyos dologgal kapcsolatban és nem tudja, melyiket kellene választania, melyikre hallgasson. Éppen ezért ne hozzon hirtelen felindulásból döntést, mert az biztos, hogy tévútra vinné. Ugyanakkor bármennyire is nem látja, biztos van köztes megoldás. Hogyha többszöri nekifutásra és bizonytalan marad, talán meg kellene kérdeznie egy kívülállót.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Úgy nehéz helyesen cselekedni, ha nem bízik saját magában és a döntésében. Addig ne is másszon bele semmibe, amíg nem nyer megerősítést, különben csak kellemetlenségeket okozhat másoknak és saját magának is. Netán, hogy meg kellene hallgatnia egy pártatlan félt, aki tisztában vagy előnyös és hátrányos tulajdonságaival, így tisztább, reálisabb képet kaphatna magáról, ami segítené a döntésének meghozatalát.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Nem ártana óvakodnia attól, hogy túlságosan a magas lóról beszéljen másokkal. Bizonyára valóban ért ahhoz, amit csinál, illetve jó valamiben, de ettől még oda kellene figyelnie arra, hogy mit éreztet másokkal. Lehet, hogy csak viccnek szánja vagy nem gondolja komolyan, de az jöhet le nekik, hogy túlságosan elbizakodott és lenézi őket. Éppen ezért figyeljen oda arra, mit közvetít a környezetének. Nem baj, ha örül a sikerének, de nem olyan rossz dolog, ha attól még szerénynek mutatkozik.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Fontolja meg, mielőtt bármit is kiad a kezéből kölcsönbe, legyen az pénz vagy bármilyen más tárgyi érték, mert könnyen megeshet, hogy amit ma kiad, azt nem kapja vissza. Ezért bizonyosodjon meg arról, hogy olyannak adja, akiben tökéletesen megbízik és korábban sem okozott csalódást. Vagy ha nem akar nemet mondani, legfeljebb olyat vagy annyit adjon, amit nem sajnálna, ha esetleg nem kapna vissza.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ha ma valami túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, akkor az tényleg nem az. Vagyis vigyázzon, kinek-mit hisz el. Ne hagyja, hogy mások rászedjék és ezt nem csak idegenek, hanem akár ismerősök is megtehetik, akik akarva-akaratlanul is, de olyan dologra csábíthatják, amivel inkább csak rosszul járna. Bármilyen szép is legyen egy ígéret, inkább győződjön meg arról, hogy valóban úgy van-e, ahogy előadják Önnek és végezzen alapos kutatást, mielőtt bármire is igent mondana.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Jól tenné, ha odafigyelne viselkedésére, mert borzasztóan könnyen szerezhet magának ellenségeket. Elég lehet hozzá egy rossz vagy helytelenítő, kritikus megjegyzés, vagy akár az, hogy elhappolja más elől a lehetőséget. Egyszóval akarva-akaratlanul is megorrolhatnak Önre a munkahelyén, ami nem lenne túl szerencsés és a vezetőség sem nézné jó szemmel az ilyen viszályokat, márpedig Önnek most elég jó helye van, bizonyára nem akarja kockára tenni.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Mostanában kissé hajlamos az önzőségre és ezt túlzásba is viheti. Nem az a gond, hogy azt teszi, ami jól esik, hanem, hogy bizonyos helyzetekben nem vesz figyelembe másokat. Például ha belegondol, gyakran az van, amit Ön mond és szeretteinek, barátainak kevesebb beleszólási jogot ad az eldöntendő kérdésekbe. Mindenhol igyekszik a saját akaratát érvényesíteni és néha gondolkodás nélkül keresztül is vinni, nem törődve mások érzéseivel.





BAK: (december 22 - január 20.)

Hajlamos lehet eltúlozni a dolgokat és a bolhából elefántot csinálni. Úgy érzi, valaki direkt szúrt ki Önnel, és olyan szándékokat vél felfedezni, amik valójában nincsenek is. Valószínűleg csak érzékeny hangulatában van és ezért él meg mindent tragédiaként, pedig nem történik akkora baj, mint azt előadja. Egyes Bakok pedig kimondottan így szeretnének a figyelem középpontjába kerülni, ugyanis titokban egy kis törődésre vágynak.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Lehetősége nyílhat arra, hogy előrébb lépjen a munkahelyén, de legalábbis megvalósítsa egy tervét, amelyet már régóta szeretett volna. Semmiképpen se futamodjon meg, hanem vállalja el bátran. Ennek hatására ragyogóan alakul a napja és a kedve, végre úgy fogja érezni, megérte annyit küzdeni, szorgoskodni, és hogy a sok csalódás után megkapja a méltó jutalmát. Ossza meg örömét szeretteivel és ünnepeljenek!





HALAK: (február 19 - március 20.)

Az derülhet ki, hogy valaki többet érez Ön iránt, mint szimpla barátság. Hogy ebből mi lesz, az szinte csak magán múlik. De sajnálatból vagy szeretethiány végett semmiképpen se ugorjon bele egy kapcsolatba. Inkább maradjanak barátok, semmint ellenségekké váljanak vagy magára haragítsa az illetőt. Ám ha úgy véli, igazán képes lenne viszonozni az érzéseit, akkor Ön előtt a lehetőség, hogy vére boldog legyen!





